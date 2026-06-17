4 मई को दिनहाटा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार से हारने के बाद उदयन कूचबिहार छोड़कर चले गए थे. तब से वह कोलकाता में ही रह रहे थे. पिछले कुछ दिनों में वह सार्वजनिक रूप से भी नहीं दिखे थे. उदयन की गिरफ्तारी पर दिनहाटा के भाजपा विधायक अजय रॉय ने कहा,' उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. हमारे कार्यकर्ता रतन बर्मन की हत्या के मामले से लेकर बीज घोटाला, आवास योजना में कटमनी लेने समेत उदयन के खिलाफ और भी कई मामले हैं. 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आया था. वहां भी उनका नाम सबसे आगे था.' उन्होंने आगे जोड़ा,' उदयन को बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था. चुनाव नतीजे आने के बाद ही वह डर से दिनहाटा छोड़कर भाग गए थे. मेरा मानना है कि कानून के दायरे में लाकर इन सभी मामलों की सही जांच और न्याय होना चाहिए.'