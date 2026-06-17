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एक के बाद एक गिरफ्तारी! तृणमूल के पूर्व मंत्री और ममता के करीबी उदयन गुहा भी पुलिस के हत्थे चढ़े

Udayan Guha Arrest: पश्चिम बंगाल में TMC नेता और पूर्व मंत्री उदयन गुहा को चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. उनपर चुनावी हिंसा में शामिल होने का आरोप लगा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 17, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:20 PM IST
एक के बाद एक गिरफ्तारी! तृणमूल के पूर्व मंत्री और ममता के करीबी उदयन गुहा भी पुलिस के हत्थे चढ़े

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