मजदूर से चेयरमैन तक का सफर... कौन हैं दीपांकर भट्टाचार्य, जिनके खेत अचानक 'उगलने' लगे नोट?

पश्चिम बंगाल के बदुरिया नगरपालिका चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य के खेत से ₹2.24 करोड़ नकद बरामद होने के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. जानिए मजदूर से TMC नेता बनने तक दीपांकर की पूरी कहानी.
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भाजपा के बंगाल में आते ही धरती सोना उगलने लगी. इसका मतलब आप यह बिल्कुल न समझें कि भाजपा ने आते ही कुछ ऐसा काम कर दिया या लोगों को ऐसा कुछ दे दिया कि सब लोग अमीर हो गए. अब इसको समझने के लिए बदुरिया के म्युनिसिपालिटी चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य विवाद आपको समझना होगा.
क्यों है और क्या है म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य का विवाद और इन विवादों के केंद्र तक दीपंकर भट्टाचार्य के उत्थान, सत्ता और आरोपों की कहानी आपको बताते है.
पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता के खेत की खुदाई में रुपये से भरे ट्रॉली बैग बरामद हुए हैं. रात भर चली गिनती के बाद पता चला कि बैग में ₹2.24 करोड़ हैं. वहीं, इस मामले में अब सवाल उठ रहा है कि नेता के पास इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कैसे हो सकती थी?
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के नेता की और उसके करीबी की जमीन से करोड़ों की नकदी बरामद हुई. बदुरिया नगरपालिका के अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य के खेती वाली जमीन की खुदाई की. यहां से 2 ट्रॉली बैग, 1 बाल्टी और दो बोरी में नकद रुपये मिले. यह जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी.
उत्तर 24 परगना के बदुरिया की राजनीति में लंबे समय से एक परिचित नाम हैं दीपांकर भट्टाचार्य. एक समय साधारण मजदूर के तौर पर जीवन शुरू करने वाले दीपांकर का नगरपालिका के लंबे समय तक चेयरमैन बनने तक का सफर जितना नाटकीय रहा, हाल के भ्रष्टाचार के आरोपों ने उतना ही उन्हें विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है.
वहीं, भट्टाचार्य को पिछले सोमवार को एक होटल में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. ट्रॉली बैग और बोरियों से बरामद नोटों में मुख्य रूप से 500 रुपये के नोट थे. इसकी गिनती कुछ बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में कई बार की गई. राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने पुष्टि की बरामद कुल राशि 2.24 करोड़ रुपये रही.
सोमवार को बदुरिया के एक होटल में भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के समय उनके पास से 80 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे. अधिकारियों ने बताया कि इसका मतलब है कि अब तक उनसे बरामद कुल नकदी 3.04 करोड़ रुपये हो गई है. भट्टाचार्य को मंगलवार को जिला अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया.
इस घटनाक्रम के बारे में राज्य पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान भट्टाचार्य ने कबूल किया कि उसने अपनी कृषि भूमि में और अधिक नकदी छिपा रखी थी. बुधवार दोपहर को पुलिस भट्टाचार्य को खेत में ले गई और जमीन खोदने के बाद पुलिस को चार ट्रॉली बैग और एक बोरी मिली, जो सभी नकदी से भरी हुई थीं.
पुलिस के अनुसार भट्टाचार्य के खिलाफ लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे थे. इससे पहले पुलिस ने बदुरिया में तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय कार्यालय और भट्टाचार्य के स्वामित्व वाले एक बगीचे वाले घर से लगभग 4,000 सरकारी तिरपाल बरामद किए थे. बदुरिया नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गईं. एक सीपीआई (एम) की ओर से और दूसरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से. इन शिकायतों के आधार पर सोमवार रात को भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया और उनसे 80 लाख रुपये नकद बरामद किए गए.
स्थानीय लोगों के मुताबिक दीपांकर का शुरुआती जीवन बेहद साधारण था. पढ़ाई में वह मेधावी थे और माध्यमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने कई तरह के काम किए. कभी किसी दुकान में मजदूरी, कभी राज मिस्त्री के सहायक के तौर पर तो कभी दिहाड़ी मजदूर के रूप में. इलाके के बुजुर्गों के शब्दों में- जो काम मिलता था, वही करते थे.
बाद में परिवार की मदद से उन्होंने एक मारुति कार खरीदी. स्थानीय लोगों का दावा है कि उनके पिता और चाचा, जो दोनों स्कूल में क्लेरिकल स्टाफ थे, ने मिलकर यह गाड़ी खरीदकर दी थी. उसी गाड़ी से वह किराये पर सवारी ढोने का काम भी करते थे. यहां तक कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें लोगों से उधार लेकर दिन गुजारना पड़ता था.
राजनीति में उनका उदय कांग्रेस के जरिए हुआ. स्थानीय नेताओं के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ीं और 2011 से पहले ही वह बदुरिया नगरपालिका की राजनीति में एक अहम चेहरा बन गए. बताया जाता है कि कांग्रेस नेता काजी अब्दुल गफ्फार के दौर में वह नगरपालिका के चेयरमैन बने. बाद में राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया. स्थानीय लोगों का दावा है कि तृणमूल के उभार के समय वह तेजी से सत्ताधारी दल के करीबी बन गए और लंबे समय तक नगरपालिका के चेयरमैन पद पर बने रहे.
स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह लगभग 15 वर्षों तक चेयरमैन रहे. उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं. बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है. छोटी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है.
हाल के दिनों में उनका नाम सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा में आया है. इलाके के कुछ लोगों का आरोप है कि विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं में लाभार्थियों से 35 से 40 हजार रुपये तक वसूले जाते थे. इतना ही नहीं निम्न स्तरीय निर्माण को लेकर भी सवाल उठे हैं. आरोप है कि एक साल के भीतर ही कई घरों की छत से पानी टपकने लगा और कहीं-कहीं प्लास्टर तक झड़ने लगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में घूमने पर ऐसे कई घर आसानी से देखे जा सकते हैं.
हाल ही में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और सरकारी राहत सामग्री के गबन के आरोप सामने आने के बाद राजनीतिक दबाव और बढ़ गया है. जांच एजेंसियों का दावा है कि भारी मात्रा में नकदी और सरकारी सामग्री बरामद की गई है. इसी घटना के बाद से बदुरिया की राजनीति में दीपांकर भट्टाचार्य सबसे चर्चित और विवादित नामों में शामिल हो गए हैं.
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