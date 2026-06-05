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Hindi Newsदेशबंगाल में अनोखी चोरी, सरकारी बाल्टियां डकार गए तृणमूल के नेता; पुलिस ने किया गिरफ्तार

बंगाल में अनोखी चोरी, 'सरकारी बाल्टियां' डकार गए तृणमूल के नेता; पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bengal Scam: पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के अजीबोगरीब मामले में पूर्वी बर्दवान से टीएमसी के दो स्थानीय नेताओं को सरकारी बाल्टियां लाभार्थियों को न बांटकर घर में छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. वहीं दूसरी ओर, कोलकाता में सीआईडी की टीम ने फर्जी हस्ताक्षर के मामले में टीएमसी के कद्दावर नेता फिरहाद हकीम के घर पर छापेमारी की. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 01:44 PM IST
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TMC Leaders Arrested: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं पर कार्रवाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य में जहां एक तरफ कोयला, बालू और मिट्टी चोरी के बड़े-बड़े मामलों की जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी बर्दवान से चोरी का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. यहां पुलिस ने सरकारी बाल्टियों की चोरी और गबन के आरोप में टीएमसी के दो स्थानीय नेताओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक, ये शर्मनाक मामला कालना इलाके का है, जहां पंचायत की ओर से घर-घर कचरा संग्रहण के लिए आम जनता को मुफ्त में बांटने के लिए सरकारी बाल्टियां आई थीं. आरोप है कि टीएमसी नेता रवि किस्कू और बेचा हाजरा की नीयत इन बाल्टियों को देखकर डोल गई. उन्होंने इन बाल्टियों को गरीब लाभार्थियों को बांटने के बजाय चुपके से अपने कब्जे में ले लिया और छिपा दिया. शिकायत मिलने के बाद कालना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर उनके ठिकानों से भारी मात्रा में चोरी की गई सरकारी बाल्टियां भी बरामद कर ली हैं.

नेताओं ने दी सफाई

गिरफ्तारी के बाद जब दोनों आरोपी नेताओं को कालना उपमंडलीय अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने खुद को बेकसूर बताने की अजीब दलील दी. नेताओं का कहना था कि वे बाल्टियां चुरा नहीं रहे थे, बल्कि उनका वितरण कर रहे थे. लेकिन बीच में चुनाव आ जाने के कारण आचार संहिता या अन्य वजहों से वितरण की प्रक्रिया अधूरी रह गई और बाल्टियां उनके पास रह गईं. हालांकि, पुलिस इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है.

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ये भी पढ़ें: शपथ के दो दिन बाद ही बगावत! रामलिंगा रेड्डी का मंत्री पद से इस्तीफा, किस बात पर भड़के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता?

कोलकाता में भी टीएमसी को झटका

बंगाल में टीएमसी के लिए मुश्किलें सिर्फ बाल्टी चोरी तक सीमित नहीं हैं. राजधानी कोलकाता में भी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. एक तरफ जहां बर्दवान में बाल्टी चोर नेता पकड़े जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में सीआईडी (CID) की एक बड़ी टीम टीएमसी के कद्दावर नेता और पूर्व मेयर फिरहाद हकीम के आवास पर धमक गई. सीआईडी की टीम एक कथित 'सिग्नेचर फोर्जरी' (फर्जी हस्ताक्षर) के मामले की जांच के सिलसिले में फिरहाद हकीम के घर पूछताछ और तलाशी के लिए पहुंची थी. एक ही दिन में बड़े नेता पर सीआईडी की रेड और जमीनी स्तर पर बाल्टी चोरी में नेताओं की गिरफ्तारी ने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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