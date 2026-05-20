DNA: बंगाल में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ TMC का प्रदर्शन, इधर ममता के आधे विधायक हुए गायब; जानिए डिटेल

DNA: आज बंगाल विधानसभा के बाहर TMC विधायकों ने शुभेंदु सरकार के फैसले का विरोध किया. बुलडोजर एक्शन से लेकर सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने के फैसले का विरोध किया जा रहा है. TMC विधायकों ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से तुरंत इस पर रोक लगाने की मांग की. तृणमूल कांग्रेस अभी तक सोशल मीडिया और अदालतों में बुलडोज़र का विरोध कर रही थी. ममता बनर्जी पार्टी के मंच पर बुलडोज़र को बंगाल की संस्कृति के ख़िलाफ़ बता रही थीं.

ममता से हरी झंडी मिलने के बाद अब विधायकों ने भी विरोध शुरू कर दिया है. हालांकि इस प्रदर्शन की स्थिति ये थी कि पार्टी के ज़्यादातर विधायक इससे ग़ायब रहे. तृणमूल कांग्रेस ने प्रदर्शन का जो वीडियो जारी किया, उसमें 30 विधायक ही दिख रहे थे. सोचिए, बंगाल में TMC के 80 विधायक जीते हैं लेकिन बुलडोज़र विरोधी प्रदर्शन में आधे भी नहीं जुटे.

बंगाल चुनाव के बाद टीएसमी का पहला प्रदर्शन

बंगाल के चुनाव के बाद ये TMC का पहला प्रदर्शन था. लेकिन इस प्रदर्शन से संकेत गया कि पार्टी एकजुट नहीं है. ममता की अपील के बावजूद 40% विधायक भी बुलडोज़र के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में नहीं पहुंचे. यानी ममता अपने पहले शक्ति प्रदर्शन में विधायकों को भी एकजुट नहीं कर पाईं. और ये प्रदर्शन फाल्टा के विधानसभा उपचुनाव में TMC के उम्मीदवार जहांगीर ख़ान के नाम वापस लेने के 24 घंटे के भीतर हुआ. यानी एक तरफ़ उम्मीदवार नाम वापस ले रहा है तो दूसरी तरफ़ विधायक पार्टी के प्रदर्शन में नहीं पहुंच रहे हैं. जिस पार्टी की पहचान आंदोलन की रही हो, उसके नेता अब आंदोलन से किनारा कर रहे हैं.

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बुलडोजर एक्शन के खिलाफ TMC का प्रदर्शन

बुलडोज़र एक्शन के ख़िलाफ़ तृणमूल कल सड़कों पर भी उतरने वाली है. TMC के कार्यकर्ता बुलडोज़र अभियान के ख़िलाफ़ कल हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर भी प्रदर्शन करने वाले हैं. यानी उन स्टेशन्स पर जहां अवैध दुकानों को तोड़ा गया था. लेकिन जब प्रदर्शन में पार्टी के विधायक नहीं पहुंच रहे हैं तो कार्यकर्ता कितनी संख्या में आएंगे, इस पर बड़ा सवाल है.

एक तरफ अवैध निर्माण पर बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ़ TMC सड़कों पर नमाज़ पढ़ने के ख़िलाफ़ सख्ती भी नहीं चाहती है. TMC सड़क पर नमाज़ का किस तरह समर्थन कर रही है, ये आपको सुनना चाहिए. सौगत राय तृणमूल के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं. 5 बार के लोकसभा सांसद हैं. 50 साल से ज़्यादा समय से राजनीति में सक्रिय हैं. हम उनका सम्मान करते हैं लेकिन आज उनसे ये पूछना चाहते हैं कि संविधान में ये कहां लिखा है कि सड़क पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है. संविधान के किस अनुच्छेद में है कि सड़क पर नमाज़ पढ़ना मुसलमानों का अधिकार है. अगर ये अधिकार नहीं है तो फिर उस पर रोक लगाने को अधिकार छीनना कैसे कहा जा सकता है.

सड़क पर नमाज़ के समर्थन में सिर्फ़ TMC नहीं है. बल्कि विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर नमाज़ पर रोक के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है. ख़ुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो सऊदी अरब का हवाला देकर सड़क पर नमाज़ को सही बता रही है.

AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है. उनका दावा है कि ये तस्वीर सऊदी अरब की है. वहां लोग सड़कों पर नमाज़ पढ़ रहे हैं. इन तस्वीरों में वारिस पठान भी दिख रहे हैं. आख़िर ये तस्वीर दिखाकर वारिस पठान क्या साबित करना चाहते हैं. क्या वो कोलकाता को सऊदी अरब बनाना चाहते हैं. क्या वो इस तस्वीर के ज़रिए सड़क पर नमाज़ को सही साबित करना चाहते हैं.

सऊदी ट्रैफिक नियमों के तहत ग़लत जगह पार्किंग, सड़क पर अनावश्यक रुकने और ट्रैफिक की रफ्तार में रुकावट डालने पर जुर्माना लगता है.

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 100 सऊदी रियाल से लेकर 2,000 रियाल तक का जुर्माना लगता है.

यानि भारतीय रुपये में लगभग 2,500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक जुर्माना.

UAE में तो ट्रैफिक कानून और सख्त है. गैर-निर्धारित जगह पर नमाज़ के लिए गाड़ी रोकने पर 1,000 दिरहम तक जुर्माने का प्रावधान है. मतलब अगर भारतीय रुपये में आपको बताएं तो क़रीब 26 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

बंगाल में जो हो रहा है, वो क़ानून को लागू करने का ही काम हो रहा है. लेकिन उसके ख़िलाफ़ विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है. इसे मुद्दा बनाया जा रहा है. हालांकि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद इन प्रदर्शनों का कोई असर नहीं होगा. पिछले शुक्रवार को कोलकाता के राजा बाज़ार इलाक़े में इसका ट्रेलर भी सामने आ गया था.