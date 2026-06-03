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Hindi Newsदेशमूल से उखड़ गया तृण, TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा

'मूल' से उखड़ गया 'तृण', TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा

West Bengal TMC: पश्चिम बंगाल की सियासत से एक हलचल मचाने वाली खबर सामने आ रही है. ममता बनर्जी ने दो विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद से ही टीएमसी के टूटने का साया मंडराने लगा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 03, 2026, 11:31 AM IST
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'मूल' से उखड़ गया 'तृण', TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा

TMC: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हार के बाद से पार्टी के भीतर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. ममता बनर्जी ने दो विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद से ही टीएमसी के टूटने का साया मंडराने लगा है. अब बागी विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी विधानसभा पहुंच गए हैं. उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी के 59 विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया है, ऋतब्रत बनर्जी विधानसभा में नेता विपक्ष का भी दावा कर सकते हैं.

विधानसभा पहुंचने के बाद बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को 59 विधायकों का पत्र सौंप दिया है. इससे पहले TMC से निकाले गए 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी ने कोलकाता के MLA हॉस्टल में TMC के कई विधायकों के साथ मीटिंग की. इसमें ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए थे. जिसकी चर्चा पूरे पश्चिम बंगाल में हो रही थी. नए गुट को मान्यता के लिए दो-तिहाई यानी 54 विधायकों की जरूरत होगी, अगर इससे कम विधायक होते हैं तो स्पीकर नए गुट को मान्यता नहीं देंगे.

बागी विधायक संदीपन साह ने कहा कि हमें दो तिहाई से ज्यादा विधायकों ने समर्थन दिया है. वहीं, TMC विधायक मुस्तफिज़ुर रहमान ने कहा कि हमें सही आंकड़ा नहीं पता, मैं बाहर से सुन रहा हूं कि 59 हस्ताक्षर मिले हैं, मैं बस यही सुन रहा हूं मैंने भी हस्ताक्षर किए हैं. इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर TMC MLA प्रिया पॉल ने कहा कि मैं विधानसभा में जा रही हूं, विधानसभा मीटिंग के बाद सारी बात बताऊंगी. थोड़ी देर में बागी गुट के विधायक स्पीकर से भी मिलेंगे. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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