TMC rebel MPs: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी लोकसभा सांसद नेशनल सिटिजंस पार्टी में विलय करने जा रहे हैं. सूत्रों के हवाले से आ रही इस बड़ी खबर के मुताबिक टीएमसी के सभी बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है. टीएमसी के बागी सांसदों का दावा है कि 28 सांसदों में से 20 सांसद एक साथ हैं. सांसद काकोली घोष ने कहा, 'हम 20 सांसद नेसनलिस्ट सिटिजन पार्टी में मर्ज करने जा रहे है. इस विषय को लेकर हम लोकसभा स्पीकर से मिले हैं और उन्हें अपना पत्र सौंप दिया है. हम एनडीए (NDA) के समर्थन में काम करेंगें.
फिलहाल तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से टीएमसी के बागी धड़े की मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि ये सांसद विलय के बाद एनडीए को समर्थन देंगे. बागी नेताओं की संख्या दो-तिहाई होने के कारण उन पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का खतरा भी नहीं है.
सूत्रों के मुताबिक कानूनी और प्रक्रियात्मक पेचीदगियों से बचने के लिए तृणमूल के बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो सकते हैं. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में इस पार्टी की मौजूदगी है. उसके बाद ये सभी एनडीए में शामिल हो जाएंगे.
इन सांसदों ने आज ही बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के साथ बैठक की थी. भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई बैठक में विलय के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई. इससे पहले, शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों में बंटवारे के बाद कानूनी पेचीदगियां पैदा हो गई थीं. बागी सांसदों और विधायकों का भविष्य डेढ़ साल से ज़्यादा समय तक अधर में लटका रहा है. इस स्थिति को सुलझाने के लिए, नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ संभावित विलय पर बातचीत हुई है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि स्पीकर के आवास से बाहर निकलने के बाद बागी सांसद क्या कहते हैं.
आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में 'चार मई दीदी गई' वाला नारा चरितार्थ होने के बाद से ही टीएमसी में भगदड़ मची है. लोकसभा, राज्य सभा और विधान सभा से लेकर हर जगह भगदड़ मची है. इस्तीफों का दौर भी जारी है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा की अगुवाई में अलग गुट बनाकर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को जोर का झटका धीरे से दिया था.
इसके साथ बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए थे. ममता बनर्जी के तमाम करीबी मुस्लिम नेताओं ने भी टीएमसी को टाटा बोल दिया है.