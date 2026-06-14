TMC rebel MPs: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी लोकसभा सांसद नेशनल सिटिजंस पार्टी में विलय करने जा रहे हैं. सूत्रों के हवाले से आ रही इस बड़ी खबर के मुताबिक टीएमसी के सभी बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है. टीएमसी के बागी सांसदों का दावा है कि 28 सांसदों में से 20 सांसद एक साथ हैं. सांसद काकोली घोष ने कहा, 'हम 20 सांसद नेसनलिस्ट सिटिजन पार्टी में मर्ज करने जा रहे है. इस विषय को लेकर हम लोकसभा स्पीकर से मिले हैं और उन्हें अपना पत्र सौंप दिया है. हम एनडीए (NDA) के समर्थन में काम करेंगें.