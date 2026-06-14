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नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करेंगे टीएमसी के बागी सांसद! पश्चिम बंगाल की सियासत की सबसे बड़ी खबर

TMC News: टीएमसी के सभी बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है. इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस हिसाब से सोमवार का दिन काफी अहम माना जा रहा है.

Written ByNiraj PandeyEdited By:Shwetank Ratnamber
Published: Jun 14, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:29 PM IST
नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करेंगे टीएमसी के बागी सांसद! पश्चिम बंगाल की सियासत की सबसे बड़ी खबर
Image Credit: एनएनआई

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Niraj Pandey

Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ईटीवी, भारत समाचार, एबीपी न्यूज में भी सेवाएं दे चुके हैं. मूलतः प्रयागराज वासी हैं.

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