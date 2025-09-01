जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, क्यों भड़क गई TMC?

West Bengal: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी माहौल और भी संवेदनशील होता जा रहा है. इसी बीच ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लग रहा है कि वह इस्लामिक संगठनों के दबाव में झुक गई है. दरअसल, पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी ने कोलकाता में होने वाले एक साहित्य महोत्सव के लिए मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर को बुलाया था, लेकिन इस पर कुछ इस्लामिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर उनका न्योता वापस नहीं लिया गया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे. दबाव बढ़ने के बाद सरकार संचालित उर्दू एकेडमी को यह प्रोग्राम टालना पड़ा.

'हिंदी सिनेमा में उर्दू' मौजू ( शीर्षक ) से यह प्रोग्राम 31 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में मुनअक्किद ( आयोजित ) किया जाना था. जिसमें डिस्कशन, शेर ओ शायरी और कल्चरल प्रोग्राम के जरिए से भारतीय सिनेमा में उर्दू के शानदार योगदान का जश्न होना था. मशहूर शायर, स्क्रीन राइटर, गीतकार जावेद अख्तर को 1 सितंबर को एक मुशायरे की सदारत (अध्यक्षता) करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था.

जमीयत की ममता सरकार को चेतावनी

इसके बाद कोलकाता के दो बड़ी इस्लामी तंजीमें, जमीयत उलेमा-ए-हिंद और वाहियान फाउंडेशन ने इस आमंत्रण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अख्तर को 'धर्म और ईश्वर के खिलाफ बोलने वाला' शख्स करार दिया. इन मुस्लिम तंजीमों ने तर्क दिया कि जावेद अख्तर को उर्दू प्रोग्राम में बुलाना नामुनासिब था. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने यह भी चेतावनी दी कि अगर पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी के साहित्यिक समारोह में जावेद अख्तर को दिया गया निमंत्रण वापस नहीं लिया गया, तो 2007 में तस्लीमा नसरीन के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों जैसा 'लोकतांत्रिक विरोध' किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, उर्दू एकेडमी ने कहा कि प्रोग्राम 'जरूरी वजहों' से टाल दिया गया है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी की सरकार चुनाव से पहले बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित थी. इसलिए सरकार ने टकराव से बचने के लिए प्रोग्राम स्थगित कर दिया, ताकि जावेद अख्तर पर स्याही फेंकने या किसी बड़े सांप्रदायिक विवाद जैसी घटना न हो.

उर्दू एकेडमी ने क्या कहा?

जावेद अख्तर ने कई बार कहा है कि वह नास्तिक हैं और सेक्युलर इंसानियत को मानते हैं. वह खुद को 'कल्चरल मुस्लिम' कहते हैं. पश्चिम बंगाल सरकार की एक संस्था, उर्दू एकेडमी, उर्दू अदब और कल्चर को बढ़ावा देने का काम करती है. उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी नुजरत जैनब ने कहा कि 'अपरिहार्य परिस्थितियों' की वजह से चार दिन का यह प्रोग्राम रद्द करना पड़ा. लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे और कारण पूछे, तो उन्होंने दोबारा सिर्फ यही कहा कि 'अपरिहार्य परिस्थितियों' के चलते प्रोग्राम रद्द हुआ.

'मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों के दबाव का नतीजा'

वहीं, मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने कहा कि भारत न तो हिंदू राष्ट्र है और न ही इस्लामी देश. यहां नास्तिकों को भी जीने और अपनी बात रखने का हक है. उन्होंने लिखा, 'धार्मिक राज्यों में भी ऐसे लोग होते हैं जो धर्म में यकीन नहीं करते.' जबकि, शायर और राइटर गौहर रजा ने प्रोग्राौम रद्द किए जाने की आलोचना की और इसे मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों के दबाव का नतीजा बताया. उन्होंने इसे 'बेहद चिंताजनक और अस्वीकार्य' कहा.

रजा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी द्वारा मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों के इशारे पर आयोजित प्रोग्राम को रद्द करना, क्योंकि जावेद अख्तर साहब को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, बेहद परेशान करने वाला और अस्वीकार्य है. यह यह भी दर्शाता है कि कट्टरपंथी, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम, तार्किकता की आवाज को दबाने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं.'

'यह जमीयत की निजी प्रोपर्टी नहीं है'

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से जुड़े मयूख बिस्वास ने कहा, 'अगर कोलकाता के जमीयत वाले जावेद अख्तर से इतने नाराज हैं, तो साहिर लुधियानवी के साथ क्या करते? धर्मत्याग के लिए उन्हें मार देते?' उर्दू एकेडमी बंगाल के टैक्सपेयर के पैसे से चलती है; यह जमीयत की निजी प्रोपर्टी नहीं है.'

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपने खत में क्या लिखा?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपने खत में लिखा कि तस्लीमा नसरीन ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का तौहीन किया था और उन्हें बंगाल छोड़ना पड़ा था. कोलकाता की एक और संस्था, वहीयाहीन फाउंडेशन ने भी यही बात कही और आश्चर्य जताया कि ऐसा चुनाव क्यों किया गया? उन्होंने चेतावनी दी कि इसका बुरा असर नौजवानों के दिमाग पर पड़ सकता है.

जावेद अख्तर को धर्म पर बहस करने का न्योता

वहीं, वहीयाहीन फाउंडेशन ने जावेद अख्तर को धर्म पर बहस करने का न्योता भी दिया. बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसक विरोध हुए हैं. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर आरोप है कि वोट बैंक की सियासत के लिए उन्होंने इस समुदाय के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया. उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम रद्द करना ममता सरकार का इस्लामी संगठनों की धमकियों के सामने झुकना माना जा रहा है.