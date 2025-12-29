'तुम हिंदुओं को क्यों मार रहे हो...,' ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई

Bengali Man Assaulted In Odisha: ओडिशा में पश्चिम बंगाल में रहने वाले एक मुस्लिम शख्स को बांग्लादेशी अवैध प्रवासी बताकर उसपर हमला किया गया. पुलिस ने बाद में पीड़ित अरशद मलिक की मदद की.
Bengal Vendor Assaulted In Odisha : बांग्लादेश मनें इन दिनों हिंदू अल्पसंख्यों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत में गुस्सा में है. बीते दिनों पहले दीपू चंद्र दास नाम के एक शख्स की चौराहे पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई तो वहीं एक दूसरे मामले में 29 साल के अमृ मंडल को भी भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया. पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर ओडिशा में एक मुस्लिम शख्स पर हमले की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि भीड़ ने शख्स को अवैध बांग्लादेशी बताकर उसपर हमला शुरु कर दिया.
वेस्ट मिदनापुर के केशपुर जिले में गोपीनाथबती इलाके के रहने वाले 35 साल के अरशद मल्लिक पर ओडिशा के भद्रक जिले में स्थित चारंपा स्टेशन के पास कुछ लोगों ने उन्हें बांग्लादेशी अवैध प्रवासी बताते हुए उन पर हमला कर दिया. घटना 26 दिसंबर 2025 की है. पुलिस ने अरशद मलिक की मदद कर उन्हें बचाया. उन्हें बंगाल की मंत्री सेउली साहा और पश्चिम मिदनापुर पुलिस की मदद से शनिवार 27 दिंसबर 2025 को वापस उनके घर लाया गया.
पुलिस ने बताया कि अरशद मलिक सड़क किनारे सामान बेचने का काम करता है. 5 साल पहले उसने ओडिशा के केंद्रपारा इलाके में एक मकान किराए पर लिया था. शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 8 बजे वह अपनी बाइक पर सामान लादकर भद्रक की ओर जा रहा था. इस दौरान कुछ युवकों ने उस पर हमला करना शुरु कर दिया. वे उसपर बांग्लादेशी अवैध प्रवासी होने का आरोप लगाते रहे. युवकों ने उसे काफी देर तक प्रताड़ित किया.
मलिक ने बताया,' वे मुझसे पूछ रहे थे कि तुम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हो? मैं उन्हें यह नहीं समझा पाया कि मैं बंगाल से हूं.' मलिक को बांधकर काफी बेरहमी से प्रताड़ित किया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस की ओर से बचाए जाने के बाद मलिक ने पुलिस स्टेशन से ही अपने परिवार से संपर्क किया. उनके परिवापर ने बंगाल की मंत्री सेउली साहा से बात की. साहा ने कहा,' सूचना मिलते ही मैंने नबन्ना से संपर्क किया. इसके बाद हमारे जिला पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की.'
