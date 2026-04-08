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DNA: चुनाव हारने का डर या सत्ता से बेदखल होने का खतरा? वोटिंग से पहले क्यों बौखला रही TMC

TMC-Election Commission Clashes: पश्चिम बंगाल में इस महीने विधानसभा चुनाव आयोजित होने वाले हैं. इससे पहले TMC और इलेक्शन कमीशन के बीच खींचतान जारी है. आज TMC लीडर्स और चुनाव आयोग के बीच फिर बहस हो गई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 08, 2026, 10:51 PM IST
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DNA: चुनाव हारने का डर या सत्ता से बेदखल होने का खतरा? वोटिंग से पहले क्यों बौखला रही TMC

West Bengal Elections 2026: ईरान के बारूदी युद्ध में फिलहाल शांति समझौता हो गया है लेकिन पश्चिम बंगाल के 'वोट-युद्ध' में शाब्दिक बाण से प्रहार और पलटवार जारी है. राजनीतिक पार्टियां आपस में तो लड़ ही रही हैं, तृणमूल कांग्रेस का चुनाव आयोग से भी जबरदस्त टकराव चल रहा है. ऐसा लगा रहा है जैसे टीएमसी चुनाव आयोग के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही है. आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने के लिए गया. थोड़ी देर की मुलाकात हुई और इसी दौरान बहस हो गई. मीटिंग रूम के अंदर ही बात इतनी बढ़ गई कि चुनाव आयुक्त ने टीएमसी सांसदों को बाहर निकलने के लिए कह दिया. माननीय सांसदों और सम्माननीय चुनाव आयुक्त के बीच विवाद 'दफा हो जाओ' से 'दो टूक' तक पहुंच गया. पिछले 130 दिनों में ये दूसरी बार है जब टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल और चुनाव आयोग में इस स्तर पर विवाद हुआ है. 

चुनाव आयोग के साथ बहस 

आज टीएमसी के चार सांसदों की एक टीम चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंची. प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन कर रहे थे. उनके साथ सागरिका घोष, मेनका गुरुस्वामी और साकेत गोखले थे. चारों ने मतदाता सूची से करीब 91 लाख वोटर के नाम कटने का मुद्दा उठाया. उन्होंने चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी की चिट्ठियों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया और फिर कहा कि चुनाव आयोग ने जिन-जिन अधिकारियों का तबादला किया है. वो बीजेपी के करीबी हैं. इसी बात पर बहस हो गई. करीब 7 मिनट तक ये सबकुछ चला. उसके बाद टीएमसी के नेता बाहर निकले और आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त ने उनका अपमान किया और भगा दिया. चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, बातचीत के दौरान डेरेक ओ'ब्रायन ने चुनाव आयुक्त को बोलने से रोका. बहस करते हुए उन्हें धमकी दी. किसी की बात सुनने के बजाय खुद बोलते जा रहे थे इसीलिए सिर्फ सात मिनट में मीटिंग खत्म कर दी गई. डेरेक ओब्रायन ने जो दफा होने वाला आरोप लगाया. इसपर चुनाव आयोग ने टीएमसी को दो टूक जवाब दिया. 

टीएमसी को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं? 

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का पूर्ण अधिकार और कर्तव्य सौंपा गया है. साल 1950 से चुनाव आयोग यही करता आया है. चुनाव आयोग का आकार और अधिकार दोनों बढ़ते गए. यही कारण है कि पिछले 75 सालों में चुनाव आयोग के निर्देश पर 18 लोकसभा चुनाव और 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हुए हैं. इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ-साथ हजारों उपचुनाव हुए हैं. अलग-अलग समय में, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की सैकड़ों सरकार बनीं. इसी चुनाव आयोग की देखरेख में चुनाव लड़कर तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है. ममता बनर्जी तीन-तीन बार मुख्यमंत्री रही हैं. केंद्र में मंत्री रही हैं. सांसद और विधायक रही हैं. ममता बनर्जी लगभग 42 सालों से सक्रिय चुनावी राजनीति में हैं. इस बार फिर से वो चुनाव लड़ रही हैं. आज ही उन्होंने कोलकाता के भवानीपुर से नामांकन दाखिल किया है. इस दौरान टीएमसी के कई सांसद, मंत्री और विधायक मौजूद थे। वहां भी उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम काटे गए. टीएमसी को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है.

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चुनाव आयोग के साथ सियासी दलों का झगड़ों 

12 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी की अगुआई में INDIA गठबंधन ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन दोनों सदनों में प्रस्ताव खारिज हो गया  क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे उसके साक्ष्य नहीं थे. 2021 के चुनाव में भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है. तब उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का प्रवक्ता तक कह दिया था फिर भी टीएमसी चुनाव में शामिल हुई और 292 में से 213 यानी 73 प्रतिशत सीट अकेले जीतकर टीएमसी सत्ता में आई. 5 साल बाद फिर चुनाव आया है तो फिर से तृणमूल कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के साथ सियासी दल की तरह झगड़ रहे हैं. स्वस्थ लोकतंत्र तो ये कहता है कि टीएमसी अपने प्रतद्वंदी बीजेपी-कांग्रेस या लेफ्ट के नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोलती, उनसे लड़ती, लेकिन वो अंपायर यानी चुनाव आयोग के साथ ही लड़ रही है. वैसे चुनाव आयोग कोई पहली संवैधानिक संस्था नहीं है जिसपर ममता बनर्जी या उनकी पार्टी ने सवाल उठाया हो. 

भाजपा पर हमला 

ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी CBI पर प्रश्नचिन्ह लगा चुकी हैं. 2019 में सीबीआई की टीम कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर जांच के लिए पहुंची तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं. 2021 में BSF और CRPF पर सवाल उठाया था और दोनों पर केस करने की धमकी दी थी. इसी साल जनवरी में जब ED की टीम I-PAC के दफ्तर पर छापेमारी करने गईं तो मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच गईं और दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वापस दिलाए. ममता बनर्जी ने अदालत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इंसाफ पिछले दरवाजे से हो रहा है. फरवरी 2026 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने वालों में भी तृणमूल कांग्रेस शामिल थीं. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे सीवी आनंदबोस और जगदीप धनखड़ से TMC का टकराव होता रहा. पूर्वी मिदनापुर के पोटाशपुर में जो बीजेपी प्रत्याशी पर अटैक हुआ है. हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ता पर लगा है. तपन माइती के साथ-साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं. 

चुनाव आयोग पर सवाल 

 जिस तरह आज तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठ रही है. उसी तरह पहले भी कई दलों का चुनाव आयोग के साथ टकराव हो चुका है. 1990 के दशक में तत्कालीन चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति बनी थी. 2002 में गुजरात दंगों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लिंगदोह और राज्य की बीजेपी सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप हुए थे. 2005 में जब केजे राव चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक बनकर बिहार गए थे, तब वहां की आरजेडी सरकार उनसे बहुत अधिक खफा थीं. इस बार तृणमूल कांग्रेस के बहाने एंटी बीजेपी दलों का गठबंधन चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है. इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान बहुत जरूरी है. राजनीति में एक दूसरी पार्टियों पर आरोप-प्रत्यारोप होना चाहिए. अगर किसी संस्था के खिलाफ ठोस सबूत है तो संवैधानिक रास्ते से उसपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन बेवजह बात-बात पर बिना किसी साक्ष्य के किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से उसकी नींव कमजोर होती है. ये हर दल को याद रखना चाहिए कि आज आपने अपनी सियासी सहूलियत के लिए संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया तो जब कल आप खुद सत्ता में होंगे तो देश कैसे चलाएंगे? एक जर्जर और साख खो चुकी व्यवस्था के साथ देश कैसे चलेगा?

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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