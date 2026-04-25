हम बड़े मार्जिन से बंगाल में सरकार बनाने जा रहे, 5 को सब पता चल जाएगा; Zee News से बोले शाह

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हो चुका है. वहीं राज्य में सरकार बनाने के लिए भाजपा एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. राज्य में रैली करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सरकार बना रही है. वहीं ममता बनर्जी के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि 5 मई को सब पता चल जाएगा.

'बंगाल में नहीं आ रही ममता सरकार...'

SIR के मुद्दे पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले ममता बनर्जी चुनकर तो आए. वो सरकार में नहीं आ रही हैं. भाजपा बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने कहा कि बंगाल में हर जगह महिला सुरक्षा के लिए , घुसपैठियों को निकालने के लिए और उद्योग को फिर से वापस लाने के लिए बंगाल में बड़ा मुद्दा है. उन्होंने कहा,' हमने बंगाल में बंद पड़े उद्योग को फिर से जमाने के लिए एक बड़ी कार्ययोजना बनाई है. सरकार बनने के साथ ही उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा.'