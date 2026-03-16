West Bengal Elections 2026: मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच? एक-एक वोट तय करेगा TMC का भाग्य

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनानवों की तारीख का ऐलान हो चुका है. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राज्य में 294 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें 23 अप्रैल 2026 को पहले चरण और 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण की वोटिंग होगी. वहीं 4 मई 2026 को वोटों की गिनती की जाएगी. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) चुनाव की तैयारियों में जुटी है. ऐसे में उन कारकों पर ध्यान दिया जा रहा है, जो उनके पक्ष में काम कर सकते हैं और चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं. आगामी विधानसभा चुनावों में ममता की पार्टी को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है. ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि मतदाताओं का कौन सा समूह ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक कवच बनकर उभर सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनावी परिदृश्य डोमोग्राफिक चेंज, सरकार की कल्याणकारी नीतियों और स्ट्रैटजिक वोटिंग पैटर्न समेत कई कारकों से प्रभावित होता है.

कौन बनेगा ममता का कवच?

ममता बनर्जी की TMC के लिए महिला और अल्पसंख्यक मतदाता, ये 2 समूह बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. पश्चिम बंगाल में TMC की सत्ता को बरकरार रखने में ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. 'रवींद्र भारती यूनिवर्सिटी' में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर, PHD कुणाल देबनाथ के मुताबिक दोनों समूह TMC की चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मतदाता पार्टी का सबसे स्थिर आधार बने हुए हैं.

देबनाथ ने कहा,' हमने TMC के पीछे मुस्लिम वोटर्स का मजबूत समर्थन देखा है. साल 2024 के चुनाव में पार्टी को 73 फीसदी मुस्लिम वोट मिले, जो साल 2019 की तुलना में 13 फीसदी ज्यादा है.' उन्होंने आगे कहा कि चुनावी दृष्टि से माइनॉरिटी वोटर्स महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लगभग 120 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और बड़ी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में TMC ने अधिकांश सीटें हासिल कीं.

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महिला वोटर्स होंगी एकजुट?

देबनाथ ने यह भी बताया कि महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं ने महिला वोटर्स को एकजुट करने में चुनावी प्रभाव डाला है. उन्होंने बताया कि लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी योजनाओं ने महिला मतदाताओं के बीच वफादारी पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा,' CSDS-लोकनीति के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के लोकसभा चुनावों में 53 प्रतिशत महिलाओं ने TMC को वोट दिया, जो साल 2019 की तुलना में 11 फीसदी ज्यादा है.' देबनाथ के मुताबिक महिला केंद्रित कल्याण कार्यक्रम महिला मतदाताओं को एकजुट करने में ज्यादा प्रभावी रहे हैं, जिससे TMC को चुनावी लाभ पाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है.

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अल्पसंख्यक बनेंगे चुनावी कवच?

बीते दिनों TMC के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया, जिस पर भाजपा ने TMC पर हमला बोला तो वहीं ममता बनर्जी ने हुमायूं को पार्टी से निकाल दिया. इससे यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक विवाद बनने से पहले ही खत्म हो गया. उस वक्त आलोचकों का अनुमान था कि इससे TMC को नुकसान पहुंच सकता है, हालांकि ममता की सोची समझी चुप्पी ने पार्टी को विवादों में फंसने से बचा लिया. विपक्षी दलों द्वारा हाल ही में उठाए गए किसी भी विवाद या भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद देबनाथ का मानना ​​है कि महिला मतदाताओं पर इसका प्रभाव सीमित रहा है. विवादों और शासन संबंधी आलोचनाओं ने महिला मतदाताओं के बीच ममता बनर्जी के समर्थन को महत्वपूर्ण रूप से कमजोर नहीं किया.

देबनाथ ने तर्क दिया कि अल्पसंख्यक मतदाता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक चुनावी कवच ​​बने रहने की संभावना है. उन्होंने कहा,' 2021 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों पर मेरे पिछले अध्ययनों और मेरी वर्तमान समझ से पता चलता है कि अल्पसंख्यक मतदाता भविष्य में ममता बनर्जी के लिए निर्णायक चुनावी कवच ​​बने रहने की संभावना है.'