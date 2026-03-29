चुनाव से पहले बंगाल में बड़ी साजिश? हावड़ा में मिले 2 बॉक्स बम; मचा हड़कंप

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में कुछ बही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है. इस बीच हावड़ा में पुलिस ने तेलकल घाट के पास झाड़ियों से 2 बॉक्स बम बरामद किए हैं. इससे पहले भी भानगढ़ में पिछले कुछ दिनों से बमों से भरे बैग मिलने की कुछ घटनाएं सामने आई थीं.

बंगाल में मिले बमों वाले बैग

पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी. वहीं 4 मई 2026 को वोटों की गिनती की जाएगी. चुनाव से पहले राज्य में हिंसा और झड़प की खबरें सामने आई हैं. कुछ समय पहले यहां हावड़ा में पुलिस ने 2 बॉक्स बम बरामद किए तो वहीं बंगाल के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ में बमों से भरे बैग मिलने की घटनाएं सामने आईं.

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बमों का मिला जखीरा

इससे कुछ दिन पहले ही बंगाल में भांगर इलाके के एक तलाब में लोगों को मछली पकड़ते समय बमों का जखीरा मिला. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी. बताया गया था कि इन बमों को तालाब में बड़ी चतुरता से छिपाया गया था ताकि चुनाव के वक्त इसका उपयोग किया जा सके. स्थानीय लोगों का दावा कि बमों को कई झोपड़ियों और सीक्रेट जगहों पर छिपाकर रखा था. इतना ही नहीं कई बमों को सीमेंट की बोरियों में भी रखा था.

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हिंसा को लेकर कितनी तैयारी?

पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले इन खबरों ने लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है. राज्य में इलेक्शन के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती को लेकर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है. इसके अलावा हिंसा को रोकने के लिए बॉर्डर एरिया में चेकिंग भी की जा रही है और रेडियो टेलीफोनी (RT) मोबाइल यूनिट्स को भी एक्टिव कर दिया गया है.

