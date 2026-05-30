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'हमारे पैसे वापस करो...,' TMC नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया चुनावी वादा


Loudspeakers To Remind Leader Of Election Promise: पश्चिम बंगाल के एक गांव में ग्रामीणों ने TMC को उसकी ओर से किया हुआ वादा याद दिलाने के लिए लाउडस्पीकर कैंपेन चलाया, जिसमें वे लाउडस्पीकर में घोषणा करके नेता को उनकी ओर से किया हुआ वादा याद दिला रहे हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 30, 2026, 11:17 PM IST
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'हमारे पैसे वापस करो...,' TMC नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया चुनावी वादा

West Bengal politics: पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां स्थित गांव के लोगों ने TMC के एक नेता को बड़े अनूठे तरीके से उनके चुनावी वादे को याद दिलाने का काम किया है. बता दें कि धलपाल ग्राम पंचायत के ग्रामीण लाउडस्पीकर के जरिए बार-बार स्थानीय TMC नेता और पंचायत पदाधिकारी सजल हुसैन से कथित कट मनी लौटाने की मांग कर रहे हैं. यह वही मनी है, जिसे नेता ने पार्टी के सत्ता हारने पर वापस करने का वादा किया था. 

लाउडस्पीकर से याद दिला रहे वादा 

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हुसैन ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक रूप से गांव के लोगों को आश्वासन दिया था कि अगर TMC सत्ता से बाहर हो जाती है, तो वह सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से इकट्ठा किए गए पैसों को वापस लौटा देंगे. अब पार्टी के राज्य में चुनाव हार जाने के बाद गांव के लोगों ने लाइडस्पीकर में ऐलान करके उनसे अपना वादा पूरा करने की मांग शुरू कर दी है. गांववासी बार-बार लाउडस्पीकरों में घोषणा करके हुसैन को अपना वादा याद दिला रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे ग्रामीणों के पैसे वापस लौटाएं.  

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गांववालों को बनाया उल्लू 

गांववालों की ओर से की जा रही घोषणाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिससे अब लोगों का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित हो रहा है. लोगों का दावा है कि गांव में पहले कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पहले कमीशन या कटौती करने के लिए मजबूर किया गया था और अब वे उन राशियों की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वे वादा की गई राशि वापस मिलने तक लाउडस्पीकर कैंपेन जारी रखेंगे.    

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पूरा किया जाए वादा: ग्रामीण

बता दें कि यह घटना पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में TMC नेताओं पर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और अवैध कमीशन वसूली के आरोपों को लेकर बढ़ती जांच के बीच सामने आई है. राज्य में कट मनी शब्द राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि यह पहली बार पिछली TMC सरकार के दौरान एक बड़े विवाद के रूप में सामने आया था. खुद पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सजल हुसैन ने किसी भी तरह की गलती से इनकार किया और अपने खिलाफ लगाए जा रहे दावों पर सवाल उठाए. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि वादा सार्वजनिक रूप से किया गया था और अब उसे पूरा किया जाना चाहिए. यह घटना अब जिले में चर्चा का विषय बन चुकी है. लोगों का मानना है कि यह कैंपेन निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके शब्दों और कामों के लिए जवाबदेह ठहराने का एक प्रयास है. 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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