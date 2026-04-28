बंगाल में चल क्या रहा? दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले फिर से अवैध हथियार पकड़े गए हैं. बंगाल STF की टीम ने चितपुर इलाके में बीटी रोड के सामने शमीम आलम (40) को हिरासत में लिया. तलाशी के दौरान, उसके पास से असलहा बरामद किया गया. 3 सिंगल-शॉट हथियार, एक पिस्तौल (7 mm), 4 खाली मैगजीन, 14 राउंड 8 mm कारतूस, 100 राउंड 7 mm कारतूस बरामद हुआ है. आरोपी के कब्जे से हथियार और गोला-बारूद एसटीएफ ने जब्त कर लिया गया है. STF पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया जा रहा है.

उधर, डायमंड हार्बर में 'बाइक स्क्वाड' का आतंक देखने को मिला है. चुनाव आयोग ने डायमंड हार्बर नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में 'बाइक स्क्वाड' की तरफ से फैलाई जा रही जबरदस्त गुंडागर्दी की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है. इस पर कार्रवाई करते हुए, डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी (IC) केंद्रीय बलों के साथ नगर पालिका के वार्ड 11 और 6 का दौरा कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं को आश्वस्त किया जा सके.

उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यहां के लोग डरा हुआ महसूस न करें, बल्कि शांति से अपना वोट डाल सकें. वे मतदाताओं को सलाह भी दे रहे हैं कि अगर कोई उन्हें धमकाने की कोशिश करता है, तो वे तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें. अधिकारी मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने और यह पता लगाने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या कोई समस्या है. स्थानीय निवासी भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी को देखते हुए अधिकारियों को बता रहे हैं कि अब तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और न ही इलाके में कोई परेशानी है.

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मतदान का दूसरा चरण कल यानी 29 अप्रैल को है. उत्तरी बंगाल से लोग बड़ी संख्या में ट्रेन से वोट डालने सियालदह स्टेशन पहुंच रहे हैं. सियालदह जाने वाली पदातिक एक्सप्रेस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी. जलपाईगुड़ी से कोलकाता चुनावी ड्यूटी के लिए यात्रा कर रहे लोगों को ट्रेन के टिकट नहीं मिलने से काफी मुश्किल हो रही है. जनरल कोचों में भी बिल्कुल जगह नहीं थी. यात्रियों को शौचालय के पास खड़ा होना पड़ा. स्लीपर कोच में भी, यात्री जमीन पर बैठकर यात्रा करते दिखे. चुनाव आयोग की ओर से सियालदह स्टेशन परिसर में LED स्क्रीनों पर विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं- बिना किसी बाधा के अपना वोट डालें. किसी भी कठिनाई की स्थिति में, कृपया चुनाव आयोग के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें. (रिपोर्टर प्रद्युत दास के इनपुट के साथ)

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