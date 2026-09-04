बंगाल में 1 साल के अंदर खुलेंगे RSS के 1000 स्कूल, 'वंदे मातरम' गाने में आनाकानी की तो खैर नहीं

पश्चिम बंगाल में अगले एक साल के भीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शिक्षा शाखा 'विद्या भारती' के जरिए कम से कम 1,000 नए स्कूल खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को यह घोषणा की है. उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि अगर पूरे 'वंदे मातरम' का गायन नहीं किया गया, तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी.
कोलकाता में विद्या भारती की 74वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के हर जिले, नगरपालिका और पंचायत स्तर पर ये नए स्कूल स्थापित किए जाएंगे. मौजूदा समय में बंगाल में ऐसे 313 स्कूल चल रहे हैं, जबकि पूरे देश में विद्या भारती के 12,000 से ज्यादा स्कूल और 10,000 बाल संस्कार केंद्र संचालित हैं.
विद्या भारती आरएसएस (RSS) का शिक्षा से जुड़ा संगठन है. इसका पूरा नाम 'विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान' है. इसकी शुरुआत 1952 में यूपी के गोरखपुर से हुई थी. वहां पहला 'सरस्वती शिशु मंदिर' खुला था. बाद में स्कूलों की संख्या बढ़ी, तो 1977 में 'विद्या भारती' संस्था बनाई गई. आज यह देश का बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल नेटवर्क है. इसके तहत प्राथमिक से 12वीं तक 'सरस्वती शिशु मंदिर' और 'सरस्वती विद्या मंदिर' चलते हैं. इन स्कूलों में आम पढ़ाई के साथ भारतीय संस्कार और पूजा-पद्धति भी सिखाई जाती है. संस्था का मुख्य मकसद बच्चों में देशभक्ति की भावना भरना और उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ना है.
मुख्यमंत्री ने उन शैक्षणिक संस्थानों को कड़ा संदेश दिया जो राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाने में आनाकानी करते हैं. एक वाकये का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे साफ कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी. इसके बाद वे तैयार तो हुए, लेकिन आधे-अधूरे मन से. वे खड़े हुए मगर अपने होंठ नहीं हिला रहे थे, तब मैंने उनसे कहा कि सिर्फ खड़े होना काफी नहीं है, होंठ भी हिलने चाहिए.'
मुख्यमंत्री ने विद्या भारती से मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में नए स्कूल खोलने की अपील की है. उनका कहना है कि इन इलाकों में देश विरोधी गतिविधियां ज्यादा होती हैं. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर शिक्षण संस्थानों का माहौल खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि पिछली सत्ता ने शिक्षण संस्थानों को प्रदूषित कर दिया था, और अब विद्या भारती को छात्रों में राष्ट्रवादी शिक्षा का संचार करने की जिम्मेदारी उठानी होगी.
सीएम सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के चारों शिक्षा विभागों को मिलाकर एक करने का सुझाव दिया. साथ ही यह भी साफ किया कि मदरसा शिक्षा के लिए अलग से कोई विभाग या प्रशासन नहीं रहेगा. उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक देश, एक विधान' के विचार का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में भी एक समान नियम होने चाहिए. उन्होंने दोहरे नियमों को खत्म करने की बात कहते हुए साफ किया कि सरकार ऐसा कोई ढांचा बर्दाश्त नहीं करेगी कि बाकी सभी विश्वविद्यालयों की देखरेख तो उच्च शिक्षा विभाग करे, लेकिन आलिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विभाग के तहत रखा जाए. सभी शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही व्यवस्था होनी चाहिए.
विभागों द्वारा छात्रों के वर्गीकरण पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैंने बोर्ड परीक्षा के होनहार छात्रों (टॉपर्स) का सम्मान किया था. इसके बाद अल्पसंख्यक विभाग ने मुझे 27 मुस्लिम छात्रों की एक अलग सूची भेज दी. जब मैं पहले ही सभी धर्मों मुस्लिम, जैन और बौद्ध के मेधावी छात्रों को एक साथ सम्मानित कर चुका था, तो धर्म के नाम पर अलग से सूची भेजने की क्या जरूरत थी?'