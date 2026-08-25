/छात्र एक भी नहीं, फिर भी 19,500 शिक्षकों की तैनाती! बंगाल के 4133 स्कूलों पर केंद्र सरकार का बड़ा खुलासा

पश्चिम बंगाल की स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. केंद्र सरकार की यूडीआईएसई+ 2025-26 रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में 4,133 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी छात्र का नामांकन दर्ज नहीं है. हैरानी की बात यह है कि इन स्कूलों में कुल 19,502 शिक्षक तैनात बताए गए हैं. वहीं दूसरी तरफ राज्य के 6,769 स्कूल ऐसे हैं जहां 2 लाख 29 हजार 569 छात्र सिर्फ एक-एक शिक्षक के भरोसे पढ़ रहे हैं.
आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं जब राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता और लंबे समय से चले आ रहे शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं. केंद्र के शिक्षा मंत्रालय से जुड़े यूडीआईएसई+ 2025-26 आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 5,663 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी छात्र का नामांकन नहीं है. इनमें से अकेले 4,133 स्कूल पश्चिम बंगाल में हैं. यानी देश के कुल छात्रविहीन स्कूलों में करीब 73 फीसदी बंगाल में हैं. इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है. वहां 313 स्कूलों में शून्य नामांकन दर्ज किया गया है और इन स्कूलों में 177 शिक्षक तैनात बताए गए हैं. यूडीआईएसई+ की रिपोर्ट जुलाई में जारी हुई थी और अगस्त में इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया.
राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने इन आंकड़ों को लेकर निजी स्कूलों की ओर से पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने में हुई गलतियों का हवाला दिया है. उनका कहना है कि कुछ निजी स्कूलों ने शिक्षकों से जुड़ी जानकारी तो अपलोड कर दी, लेकिन छात्रों का विवरण सही तरीके से दर्ज नहीं किया. ऐसे में पोर्टल पर स्कूल में शिक्षक तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छात्रों की संख्या शून्य दर्ज हो गई. सरकार का कहना है कि ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए व्यवस्था तैयार की जा रही है.
मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले करीब 15 वर्षों में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती नहीं हो सकी. उन्होंने इसकी वजह भर्ती प्रक्रिया में सामने आए भ्रष्टाचार को बताया. अब सरकार शिक्षकों की संख्या का युक्तिकरण करने की दिशा में काम कर रही है. इसके तहत जिन स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं, वहां से शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजने की योजना है जहां शिक्षक नहीं हैं या सिर्फ एक शिक्षक उपलब्ध है. यानी एक तरफ ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक छात्र से कहीं ज्यादा हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई एक शिक्षक के भरोसे चल रही है.
पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती व्यवस्था लंबे समय से विवादों में रही है. ममता बनर्जी सरकार के दौरान शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे. मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों ने की और तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल ये सभी जमानत पर बाहर हैं. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े मामले में स्कूल सेवा आयोग के 25 हजार से अधिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर पैदा हुई समस्या और गहरी हो गई.
पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था पर हाल ही में आई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट ने भी कई गंभीर कमियां सामने रखी थीं. रिपोर्ट में माध्यमिक स्तर के बाद छात्रों के पढ़ाई छोड़ने की ऊंची दर, शिक्षकों की कमी, जरूरत से ज्यादा भीड़ वाली कक्षाओं और सरकारी धन के अपेक्षाकृत कमजोर इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे. कैग ने 2019-20 से 2023-24 के बीच समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन का प्रदर्शन ऑडिट किया था. इसमें उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक छात्रों के आगे की कक्षा में जाने में 28 से 42 फीसदी तक की कमी पाई गई.
कैग के सर्वे में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों से इसकी वजह भी पूछी गई. इनमें 53 फीसदी छात्रों ने आर्थिक तंगी या गरीबी को पढ़ाई छोड़ने की मुख्य वजह बताया. करीब 14 फीसदी छात्रों ने कहा कि वे आगे पढ़ाई जारी रखने के इच्छुक नहीं थे. वहीं 13 फीसदी छात्र काम की तलाश में दूसरी जगह चले गए, जबकि 12 फीसदी ने शादी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी. ये आंकड़े बताते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भी बच्चों की शिक्षा पर सीधा असर डाल रही हैं.
कैग की रिपोर्ट में शिक्षक व्यवस्था से जुड़ी एक और गंभीर तस्वीर सामने आई. राज्य के 520 स्कूलों में कुल 8,596 छात्र पढ़ रहे थे, लेकिन वहां एक भी शिक्षक तैनात नहीं था.
इसके अलावा 5,152 स्कूलों में 1.76 लाख से ज्यादा छात्र सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे थे. दूसरी तरफ 40,530 प्रधान शिक्षक ऐसे स्कूलों में तैनात पाए गए जहां छात्रों की संख्या 150 से कम थी. कैग ने इसे शिक्षा के अधिकार कानून में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं माना.
यूडीआईएसई+ के आंकड़ों में पश्चिम बंगाल का छात्र-शिक्षक अनुपात भी चिंता बढ़ाने वाला है. राज्य में यह अनुपात 1:30 है. हालांकि झारखंड में स्थिति इससे भी खराब है, जहां यह अनुपात 1:36 दर्ज किया गया. कैग के मुताबिक प्राथमिक स्तर के 29 फीसदी और उच्च प्राथमिक स्तर के 30 फीसदी स्कूल निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात को पूरा नहीं कर पा रहे थे. प्राथमिक स्कूलों में 31,684 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 2,058 शिक्षकों की कमी बताई गई. उच्च माध्यमिक स्तर पर स्थिति कुछ अलग थी. वहां 79 फीसदी स्कूलों में निर्धारित सीमा से अधिक छात्र-शिक्षक अनुपात पाया गया.
पश्चिम बंगाल में कुल 93,147 स्कूल हैं. इनमें करीब 8 फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां 10 या उससे भी कम छात्रों का नामांकन है. वहीं करीब 8.5 फीसदी स्कूलों में 500 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं. इससे राज्य के अलग-अलग स्कूलों में छात्रों के वितरण और शिक्षकों की तैनाती के बीच बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है.
शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल सुविधाओं की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं दिखती. राज्य के 93 हजार से अधिक स्कूलों में से सिर्फ 403 स्कूलों में डिजिटल पुस्तकालय हैं. करीब 23,894 स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध हैं, जबकि 18,374 स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन दर्ज किया गया है. इन आंकड़ों को एक साथ देखें तो पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर काफी असमान नजर आती है. कहीं स्कूल में छात्र नहीं हैं, लेकिन शिक्षक तैनात हैं; कहीं सैकड़ों बच्चों की जिम्मेदारी एक शिक्षक के कंधों पर है. सरकार अब शिक्षकों के युक्तिकरण और आंकड़ों की गड़बड़ियां दूर करने की बात कर रही है. लेकिन असली चुनौती यह होगी कि कागज पर मौजूद असंतुलन को जमीन पर किस तरह ठीक किया जाता है.