इस साल मौसम में अल-नीनो का व्‍यापक प्रभाव देखने को मिलेगा और मौसमी दशाओं में बदलाव होगा. इस बीच दो मई की शाम को पाकिस्‍तान और पश्चिमी हिमालय की तरफ से नया वेस्‍टर्न डिस्‍टरबेंस आ रहा है. इसका असर यह होगा कि 3 मई से एक बार फिर मौसम बदलेगा तथा कई राज्यों में बारिश शुरू होगी. तीन और चार तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है. दक्षिण भारत में भी अच्छी बारिश जल्दी शुरू होगी. कुल मिलाकर मई के पहले 10 दिन आधे से ज्यादा भारत में मानसून से पहले की तेज बारिश होगी.

मौसम विभाग ने भी अपने पूर्वानुमान में कहा कि पश्चिमी विक्षोभ (वेस्‍टर्न डिस्‍टरबेंस) कश्‍मीर और उसके आस-पास के इलाकों में मध्‍य क्षोभमंडल स्‍तरों पर एक चक्रवाती सर्कुलेशन के रूप में दिखाई दे रहा है. इन बदलती मौसम दशाओं के कारण दो-5 मई के दौरान जम्‍मू-कश्‍मीर में और 3-7 मई के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड में गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं (जिनकी गति 40-50 kmph तक पहुंच सकती है) के साथ, कहीं-कहीं से लेकर काफी बड़े इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इसी तरह 2-7 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में; 1-7 मई के दौरान राजस्‍थान में; 4-6 मई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; और 4-7 मई के दौरान पूर्वी उत्‍तर प्रदेश में, गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं (जिनकी गति 30-40 kmph तक पहुंच सकती है) के साथ, कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 3 मई को जम्‍मू-कश्‍मीर में; 3 और 4 मई को हिमाचल प्रदेश में; 4-5 मई को उत्‍तराखंड में, कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है.

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राहत है तो चुनौती भी

कुल मिलाकर मई में औसत वर्षा पूरे देश में नॉर्मल से अधिक रह सकती है. अधिक बारिश के कारण मई के शुरुआती 10 दिनों में लू से भी राहत मिलेगी हालांकि मई के आखिरी वीक में तापमान बढ़ने के संकेत हैं जिसके कारण तपिश बढ़ेगी. उस दौरान भी अलग-अलग इलाकों के तापमान में असमानता दिखेगी.

मौसम में लगातार बदलाव के पीछे समद्री परिस्थितियों की भी अहम भूमिका होती है. मौसम विभाग पहले ही अनुमान व्‍यक्‍त कर चुका है कि इस साल अलनीनो का प्रभाव मानसूनी बारिश पर पड़ेगा. प्रशांत महासागर में फिलहाल नॉर्मल कंडीशन है लेकिन धीरे-धीरे अलनीनो की ओर बढ़ रही है. इसके मानसूनी वक्‍त में पूरी तरह विकसित होने के आसार हैं. अलनीनो मानसून को प्रभावित करता है जिसके कारण भारत में वर्षा का पैटर्न कमजोर होता है और सामान्‍य से कम बारिश होती है.