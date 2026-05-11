WFH में नीदरलैंड्स सबसे आगे, भारत में क्यों है हिचकिचाहट? जानिए दुनिया के वो 5 देश जहां घर से काम करना है पहली पसंद!

PM Modi WFH: देश में एक बार फिर ‘वर्क फ्रॉम होम’ (Work From Home PM Modi) यानी WFH मॉडल को लेकर चर्चा तेज हो गई है. प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अपील के बाद यह बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत फिर से बड़े स्तर पर घर से काम करने की दिशा में आगे बढ़ेगा. पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बचत भी देशभक्ति का हिस्सा है और जहां संभव हो, वहां लोगों को घर से काम करने के विकल्प पर विचार करना चाहिए.

प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को बढ़ते ट्रैफिक, प्रदूषण, ईंधन खर्च और महानगरों में बढ़ते दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है. कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में वर्क फ्रॉम होम मॉडल तेजी से लोकप्रिय हुआ था, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद ज्यादातर कंपनियां फिर ऑफिस कल्चर की ओर लौट आईं. आइए जानते हैं कि दुनिया के वो 5 देश कौन से हैं, जहां वर्क फ्रॉम होम मॉडल सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है.

नीदरलैंड्स बना दुनिया का WFH चैंपियन

दुनिया के कई देशों में अब भी वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल तेजी से अपनाया जा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, नीदरलैंड्स (Netherlands) इस मामले में दुनिया में सबसे आगे है, जहां करीब 52 प्रतिशत कर्मचारी नियमित रूप से घर से काम करते हैं. वहां तेज इंटरनेट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर ने WFH को नई पहचान दी है. दूसरे स्थान पर कनाडा (Canada) है, जहां लगभग 43 प्रतिशत लोग घर से काम करना पसंद करते हैं. लंबे सफर, खराब मौसम और बड़े शहरों की दूरी ने वहां कंपनियों को रिमोट वर्क अपनाने के लिए प्रेरित किया.

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ब्रिटेन और जर्मनी में हाइब्रिड मॉडल को बढ़ावा

ब्रिटेन में करीब 38 प्रतिशत कर्मचारी हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहे हैं. वहां सरकार और कंपनियों ने कर्मचारियों को लचीले कार्य विकल्प देने के लिए कानूनी और कॉर्पोरेट स्तर पर कई कदम उठाए हैं.

वहीं जर्मनी (Germany) में लगभग 25 प्रतिशत लोग घर से काम कर रहे हैं. खासतौर पर आईटी, टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेक्टर में WFH तेजी से बढ़ा है. जर्मनी में कंपनियां अब ऑफिस स्पेस कम कर डिजिटल वर्क सिस्टम पर ज्यादा निवेश कर रही हैं.

भारत में अभी भी सीमित है WFH कल्चर

भारत की बात करें तो यहां अब भी 10 प्रतिशत से कम कर्मचारी नियमित रूप से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. यह मॉडल मुख्य रूप से आईटी और कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों तक सीमित है. मैन्युफैक्चरिंग, सरकारी विभागों और पारंपरिक कंपनियों में अभी भी ऑफिस से काम करने की संस्कृति मजबूत बनी हुई है.

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विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में इंटरनेट की असमान पहुंच, छोटे शहरों में तकनीकी संसाधनों की कमी और कई कंपनियों की पारंपरिक सोच WFH के विस्तार में बड़ी बाधा हैं. हालांकि, बढ़ती ईंधन कीमतों, ट्रैफिक जाम और वर्क-लाइफ बैलेंस की मांग को देखते हुए आने वाले समय में भारत में भी हाइब्रिड वर्क मॉडल तेजी से बढ़ सकता है. पीएम मोदी की अपील के बाद अब यह सवाल फिर चर्चा में है कि क्या भारत भविष्य में डिजिटल वर्क कल्चर को बड़े स्तर पर अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा.