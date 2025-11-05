'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है? मिलकर सांप्रदायिकता को कुचल दो

Maharashtra civic body elections on December 2: महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की घोषणा होते ही सियासी तापमान चढ़ गया है. समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने योगी आदित्यनाथ के “बंटोगे तो कटोगे” नारे पर सीधा पलटवार किया है. आजमी ने कहा कि “न बंटो, न कटो, सब साथ रहो... मिलकर सांप्रदायिकता को कुचल दो!” साथ ही कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, “महाराष्ट्र में कांग्रेस खत्म हो गई है.” जानें पूरी बात.
Abu Azmi On Congress: महाराष्ट्र में 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग होगी. लेकिन समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है.उनका कहना है कि आयोग अब केंद्र सरकार यानी BJP के कहे पर चल रहा है और उसी के हिसाब से अब काम कर रहा है.
अबू आजमी ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, “पूरे देश में एक हाहाकार मचा है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है. राहुल गांधी ने तो यहां तक बताया कि एक ही घर में जहां दो लोग रहते हैं, 80 लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है. बहुत सारी चीजें निकाली गई हैं. महाराष्ट्र में ऐसे-ऐसे नेता हारे हैं जिनका हारना नामुमकिन था."
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पूरी कांग्रेस खत्म हो गई. इस देश की सेक्युलरिज्म के लिए और देश के संविधान के मुताबिक सही लोग वोट दें, लेकिन बहुत ज्यादा धांधली हो रही है. उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि अब चुनाव अनाउंस हो गया है, क्या वोटर लिस्ट पूरी सही हो गई? उन्होंने मांग की कि पूरी लिस्ट सही करने के बाद ही चुनाव कराए जाने चाहिए.
बिहार में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के "बंटोगे तो कटोगे" नारे पर अबू आजमी ने कहा, "हम भी कहते हैं बंटो मत, कटो मत, सब एक साथ रहो. एक साथ रहकर सांप्रदायिकता को कुचल दो. जो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, जो लोग गांधी जी के उसूलों को, जो लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उसूलों के खिलाफ हैं, जो लोग डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ सब लोग एकजुट हो जाओ.
सपा नेता ने बिहार की जनता से कहा कि जब आपने अंग्रेजों को यहां से भगा दिया था तो ऐसे लोग जो देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस बार उन्हें हटा देना है और एक ऐसी सरकार लानी है, जो गांधीजी और बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों वाली हो."
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा, "पुणे, मालेगांव, औरंगाबाद जैसे इलाकों से 20-25 सोशल वर्कर आए थे. उनका कहना है कि आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है. अगर कोई आतंकी है तो उसे फांसी दो, लेकिन देश में ऐसा नहीं हो रहा है.
ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा या पुरोहित पांडेय पकड़े जाएंगे तो सरकारी वकील से कहा जाएगा कि नरमी बरतो. जब कोर्ट में केस चलता है तो एटीएस से केस एनआईए ले लेती है, फिर 40-40 गवाह मुकर जाते हैं. 6 गवाह, जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी थी, वह मुकर जाते हैं. उसके बाद वह छूट जाती हैं, लेकिन फिर अपील नहीं होती. रेलवे ब्लास्ट में 19 साल तक 12 नौजवान बेकसूर जेल में पड़े रहते हैं और हाईकोर्ट छोड़ देता है, तो उसी दिन रात को बात करके दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील डाल दी जाती है. देश में इंसाफ कहां है?" (इनपुट आईएएनएस से)
