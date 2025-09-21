DNA: कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतर गए इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया आगे जिहाद का ट्रेलर

DNA analysis Islamic Gen-Z: पड़ोसी देश नेपाल में अपने हक की खातिर जेन जी ने सरकार बदल दी. अब उससे प्रेरणा पाकर हमारे देश में खुलेआम इस्लामिक Gen Z बनाने की तैयारी चल रही है. इस्लामिक Gen Z का मतलब है युवाओं का ऐसा समूह, जो मजहब के नाम पर बना हो और जिसका इस्तेमाल कट्टरपंथी ताकतें अपने एजेंडे के लिए करती हों. पिछले 24 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों में ये समूह भीड़ बनकर सड़क पर उतरा. ये लोग, खतरनाक नारे लगा रहे थे. ये लोग, सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहे थे. पोस्टर लहरा रहे थे. कहीं पर दिन में आंदोलन हुआ..कहीं पर रात में पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया गया. थाने में तोड़फोड़ की गई.

अचानक देशभर में सड़कों पर क्यों उतरे इस्लामिक जेनजी?

पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर धार्मिक नारेबाजी भी की गई. इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि दिन है या रात. सुबह है या शाम. इन्हें कहा गया और ये लोग सड़क पर उतर गए. ये सब I LOVE मोहम्मद के नाम पर हो रहा था. आपको इसके बारे में भी बताएंगे. लेकिन सवाल है क्या इस अभियान के जरिए इस्लामिक जेन जी को तैयार किया जा रहा है. एक साथ देश के कई शहरों में अचानक इनका उतरना सोशल मीडिया पर इस अभियान का ट्रेंड करना नेपाल के जेन जी आंदोलन क याद दिला रहा है.

आज उत्तर प्रदेश के भदोही, कानपुर, कौशांबी, महाराष्ट्र के बीड और परभणी, मध्यप्रदेश के बुहरानपुर, राजस्थान के टोंक और गुजरात के गोधरा समेत देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन किया गया. देश में अचानक ये सब क्यों शुरू हो गया.इसका असली मकसद क्या है. आज आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि अचानक रातों रात बिना किसी सूचना के सोशल मीडिया के प्रचार से शुरू होने वाले ऐसे आंदोलन आपके लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं. आपके परिवार के लिए कितने रिस्की हो सकते हैं. हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं.

सबसे पहले हम आपको इस आंदोलन की तथाकथित वजह के बारे में बताते हैं. जिसे लेकर देश के कई राज्यों में इस्लामिक जेन जी सड़कों पर उतर आया और सोशल मीडिया को भी इस आंदोलन के रंग में रंग दिया. आरोप लगाया जा रहा है . उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ मुस्लिम युवकों पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने की वजह से एफआईआर दर्ज कर ली गई. इसके बाद सारे देश में आंदोलन शुरू हो गया. इन आरोपों की सच्चाई क्या है. ये भी हम आपको बताएंगे. लेकिन पहले आप बहुत ध्यान से देखिए. जिन्हें इस्लामिक जेन जी कहा जा रहा है. उनके आंदोलन के दौरान देश में क्या क्या हुआ...? और इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई.

कई शहरों में लगे सर तन से जुदा के नारे

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में इस्लामिक जेन जी कहे जा रहे प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और भड़काउ नारेबाजी की. इनके हाथों में जो बैनर पोस्टर थे. उन पर लिखा था,. नबी की इश्क की दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं...वफा की राह में गैरत से बढ़कर कुछ भी नहीं. लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर. रसूल ए पाक से इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं. मतलब ये जेन जी सड़कों पर जान की बाज़ी लगाने के लिए उतरा है. अब आप इस पोस्टर और इन नारों के संदेश को समझने की कोशिश कीजिए.

इस्लामिक जेन जी की ये भीड़ नारे लगा रही थी, गुस्ताख ए नबी की एक सजा, सर तन से जुदा सर तन से जुदा. इसके बाद इस प्रदर्शन में शामिल इस्लामिक जेन जी कहते हैं..लब्बैक लब्बैक...लब्बैक" एक अरबी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "मैं उपस्थित हूँ" या "मैं तैयार हूँ". यानि भदोही में इस्लामिक जेन जी ने नारे लगाकर एलान किया है.​ वो सर तन से जुदा करने के लिए तैयार हैं और सड़कों पर उपस्थि​त हैं.

सड़कों के साथ सर तन से जुदा करने के नारे लगाते हुए ये भीड़ सड़कों के साथ साथ छोटी छोटी तंग गलियों से भी गुजर रही थी. देश में बहुत सारे ऐसी ही तंग गलियों में रहते होंगे.आप सोचिए आप अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठे हैं या अपने घर के दरवाज़े पर खड़े हैं और अचानक सड़कों पर बिना किसी सूचना के हजारों की भीड़ सामने आकर सर तन से जुदा करने के नारे लगाने लगे. आप कैसा महसूस करेंगे. शायद सोचकर भी आपने दिल में घबराहट होने लगी हो. लेकिन इस प्रदर्शन की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी और पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो से इनकी जानकारी मिली. अब नारेबाजी करने वालों बिना अनु​मति इस तरह जुलूस निकालने वालों की तलाश हो रही है.

बिना सच्चाई जाने आंख मूंदकर अफवाह पर किया भरोसा

ऐसे नारे सिर्फ यूपी के भदोही में नहीं लगे. कई शहरों में ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दीं. सर तन से जुदा करने के नारे कौशांबी में भी लगाए गए. यहां पर भी जेन जी के साथ जेन अल्फा भी मौजूद थे. जेन अल्फा यानि वो पीढ़ी जो 2010 से 2025 के बीच पैदा हुए हैं. जिन जगहों पर ऐसी नारेबाजी हो रही हो, वैसी जगहों पर आज डीएनए देख रहे बहुत से दर्शक अपने बच्चों को शायद जाने भी ना दें लेकिन कौशांबी में ऐसा करने वालों की भीड़ जमा थी.

यूपी के बरेली में भी बड़ी संख्या में युवा आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे. भारत में आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है. आई लव शिवा, आई लव जीसस, आई लव वाहेगुरू. आप जो भी कहना चाहें. जिसे भी अपने दिल में रखना चाहें रख सकते हैं. भारत में हर व्यक्ति को पूरी धार्मिक आजादी मिली है. जितने भी देवी देवता और जिस धर्म के महापुरुष हैं. उनसे कोई भी अपने प्रेम का इज़हार कर सकता है.

बरेली के साथ-साथ यूपी के कानपुर में भी सड़कों पर ऐसी ही भीड़ दिखी. वही नारे, वही पोस्टर दिखाई दिए. यूपी के कानपुर से ही सारे बवाल की शुरुआत हुई थी. दरअसल, इन लोगों को ये कहकर उकसाया गया कि भारत में आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर हो गई. ये सुनकर भीड़ शहर-शहर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आई. लेकिन इसके पीछे का सच इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की. जिसने कहा, उसकी बातों पर इन्होंने आंख मूंदकर भरोसा कर लिया.

उन्मादी भीड़ को देखकर डर गए लोग

कुछ ही घंटों में प्रदर्शन की ये आग..यूपी से महाराष्ट्र तक फैल गई. महाराष्ट्र के बीड़ में धार्मिक नारेबाजी करती हजारों लोगों की भीड़ भी सड़कों पर उतरी. शुक्रवार की नमाज के बाद अचानक सड़कों पर इस्लामिक जेन जी का हुजूम उमड़ गया. आप इस भीड़ को देखिए. ये भीड़ भी सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी. इतने लोग इस जुलूस में मौजूद थे, जैसे लग रहा था कि ये कभी खत्म ही नहीं होगी.

महाराष्ट्र के बीड़ में भी इस्लामिक जेन जी की भीड़ सर तन से जुदा के नारे लगा रही है. इनके हाथों में मौजूद इस पोस्टर को भी आप ध्यान से देखिए. इसमें लिखा है, नबी के नाम पर गिरफ्तारी कुबूल है. यानि अगर इन लोगों को बिना अनुमति के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया जाता है तो इनको कोई डर भी नहीं है. अब आप सोचकर देखिए. आप.. बाज़ार में फल सब्जी या कोई दूसरी जरूरत का सामान खरीदने गए हैं . अपने परिवार को शॉपिंग करवाने गए हैं. अपने दफ्तर से घर लौट रहे हैं और अचानक हजारों लोग इस तरह से सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए सामने आ जाएं.

आपको तो शायद समझ में ही नहीं आएगा. ये सब क्या हो रहा है. ये सब क्यों हो रहा है और जैसी नारेबाजी इस्लामिक जेन जी की भीड़ कर रही है अगर उसने सचमुच ऐसा करना शुरू कर दिया तो क्या होगा. सोचकर भी शायद आपका कलेजा कांप जाए यानि बिना किसी सूचना के ऐसे सड़कों पर आने वाली भीड़ काफी खतरनाक भी साबित हो सकती है.

गोधरा में थाने में घुस गई गुस्साई भीड़

ऐसी भीड़ जब भड़कती है तो आम आदमी को क्या खाकी वर्दी पहनने वाली पुलिस को कुछ नहीं समझती है. अगर ऐसी भीड़ उन्मादी हो जाती है तो थाने में घुसकर पुलिस पर हमलावर हो जाती है. गुजरात के गोधरा इसका सबसे नया उदाहरण है. यहां पर भी आई लव मोहम्मद की रील को लेकर एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने विवाद खड़ा किया और हजारों की भीड़ थाने में पहुंच गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी.

जो लोग उपद्रव करने गुजरात के गोधरा में पहुंचे. उनको बताया गया था कि पुलिस ने आई लव मोहम्मद की रील की वजह से सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को पीट दिया. जबकि पुलिस ने सिर्फ इन शख्स को समझाया था कि नवरात्रि को देखते हुए कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करे. इससे पहले इस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के साथ रील बनाने वाले इस्लामिक जेन जी के फोन से हिंदू लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली पोस्ट मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने इसे बुलाया था लेकिन इस शख्स ने आई लव मोहम्मद की रील को लेकर विवाद शुरू करवा दिया.

थाने में पहुंची भीड़ ने तोड़फोड़ की जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. आप सोचिए किस तरह आई लव मोहम्मद पर अफवाह के बाद इस्लामिक जेन जी पुलिस थाने पर ही टूट पड़े. इस मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है. आज आपको अफवाह पर गुजरात पुलिस के इस संदेश को भी सुनना चाहिए.

टोंक में इस्लामी युवाओं ने किया उपद्रव

गुजरात के अलावा राजस्थान के टोंक में भी ऐसी ही अफवाह के बाद इस्लामिक जेन जी ने उपद्रव किया. यहां भी नबी की शान में भड़काउ पोस्ट की खबर फैलाई गई. जिसके बाद इस्लामिक जेन जी सड़कों पर आ गया. खूब नारेबाजी की गई. एक कारखाने में तोड़फोड़ कर दी गई. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये रही. यहां पर प्रदर्शन करने आया कोई भी व्यक्ति पुलिस को वो आपत्तिजनक पोस्ट उपलब्ध नहीं करवा सका.

आपने वो कहावत सुनी होगी जिसमें कौवा कान ले गया का शोर मचने के बाद कान को देखे बगैर लोग कौवे के पीछे दौड़ जाते हैं. यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है..जहां पर भड़काउ पोस्ट देखे बगैर लोग सिर्फ बातें सुनकर प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने पहुंच गए. लोगों को भड़काने की कोशिश कम नहीं हो रही है. अब भोपाल से भारत का हाल बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे करने की धमकी दी जा रही है.

यानि भारत में बैठकर खुलेआम ऐसी धमकियां दी जा रही हैं. जो हैरान करती हैं . जो परेशान भी करती हैं. हमने आपको भदोही..कानपुर..कौशांबी..बीड़..गोधरा..टोंक जैसे शहरों के बारे में बताया. ये सारे प्रदर्शन और घटनाएं अलग अलग शहरों और अलग अलग राज्यों में हुईं. आपमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे. एक सा​थ अचानक ये घटनाएं एक दूसरे से सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर स्थित शहरों में रातों रात कैसे शुरू हो गईं. क्या ये कोई संयोग था या फिर जानबूझकर किया गया प्रयोग तो आज आपको ये भी जानना चाहिए. किस तरह ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. जिस तरह नेपाल में जेन जी ने सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को चलाया था . ठीक उसी तरह आई लव मोहम्मद के नाम पर सुनियोजित तरीके से मुहिम चलाकर देश के कोने कोने में प्रदर्शन करवाए गए.

आखिर कानपुर में हुआ क्या था?

आज आप भी अपने सोशल मीडिया से जुड़े खास वर्ग के लोगों का स्टेटस चेक कर सकते हैं. आपको​ दिखाई देगा, बहुत से लोगों ने स्टेटस पर एक जैसे पोस्ट लगाए हैं. जिसमें भड़काउ तकरीरें चल रही हैं. पोस्ट में कहा जा रहा है, अगर मोहम्मद से मोहब्बत गुनाह है तो ये गुनाह हम करते रहेंगे...सोशल मीडिया में प्रदर्शन के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं. भड़काऊ बातें भी की जा रही हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दूसरों को उकसाया जा रहा है. इस बीच कोई इंफ्लुएंसर मौलाना सामने आकर बयान दे देता है. जो आग में घी डालने का काम करता है. इस बार बरेली के मौलाना तौकीर रज़ा अल्टीमेटम दे रहे हैं. आज आपको मौलाना तौकीर रज़ा को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए. किस तरह वो सड़कों पर उतरने के लिए मुस्लिम युवाओं को तैयार कर रहे हैं.

मौलाना तौकीर ने एक हफ्ते में सड़क पर उतरने की धमकी दी और जुमे की नमाज़ के बाद देश के अलग अलग राज्यों में अलग शहरों में प्रदर्शन भी शुरू हो गए. सर तन से जुदा के नारे लगने लगे. गोधरा में तो पुलिस थाने पर हमला भी हो गया . क्योंकि इस्लामिक जेन जी को ये मौलाना भी बता रहे हैं...भारत में आई लव मोहम्मद कहने को जुर्म बना दिया गया है . लेकिन क्या ये सच है ? क्या भारत जैसे देश में ऐसा हो सकता है ? क्या आपने कभी अपने आस पास महसूस किया है. अपने ईश्वर से प्यार करने से किसी ने आपको रोकने की कोशिश की है. हमारे देश में अपने ईश्वर से प्रेम करने पर कोई पाबंदी नहीं है . इस प्रेम का इज़हार करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है . लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कानपुर में क्या हुआ..आज आपको इसकी सच्चाई भी जाननी चाहिए.

जो कानपुर पुलिस ने बताई है, उसके मुताबिक कानपुर के थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से बारावफात का एक परंपरागत जूलूस निकलना था. कुछ लोगों ने परंपरागत स्थान से हटकर एक टेंट लगा दिया और उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया . जिसका एक पक्ष ने विरोध किया. इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया गया. बाद में दोनों पक्षों की सहमति से पुलिस ने टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया और मामले को शांत करवा दिया.

पुलिस ने किस बात पर लिखी एफआईआर?

कानपुर पुलिस ने साफ किया है...आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई. तो सवाल उठता है कि एफआईआर दर्ज क्यों की गई. पुलिस ने इसकी वजह भी बताई है कानपुर पुलिस के मुताबिक बरावफात जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल कुछ युवकों ने हिंदुओं के धार्मिक पोस्टरों को डंडों से फाड़ा था जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिली. इसके बाद परंपरागत स्थान से हटकर टेंट लगाने और धार्मिक पोस्टर फाड़ने की वजह से एफआईआर लिखी गr . यानि आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी. अब कानपुर पुलिस भी अफवाह नहीं फैलाने की अपील कर रही है.

अब सवाल उठता है..अगर आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर नहीं लिखी गई .तो ये पूरा विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है ? इस प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश क्यों हो रही है ? इस विरोध प्रदर्शन का मकसद क्या है ? नेपाल में जेन जी सत्ता बदलने निकले थे . लेकिन भारत में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई..ना कोई नारा लगा...ना सरकार का जिक्र किया गया तो इन प्रदर्शनकारियों को इस्लामिक जेन जी क्यों बनाया जा रहा है. इसका मकसद क्या है ? ये सरकार बदलने नहीं उतरे तो क्या करने उतरे हैं.

आज आपको समझना चाहिए..इस्लाम के नाम पर जिन युवाओं को गुमराह किया गया, जो इससे पहले किसी साजिश में शामिल हुए. उनका मकसद क्या निकला. इस्लाम के नाम पर जिहाद करने वाले भारत में शरिया का कानून करना चाहते हैं. भारत में गजवा ए हिंद करना चाहते हैं. भारत में इस्लामी शासन लागू करना चाहते हैं.

देश में खौफ का माहौल बनाने की साजिश

आपको झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार आतंकी अशहर दानिश याद होगा. जिसे उसके चार साथियों समेत हाल में ही गिरफ्तार किया गया. ये आत्मघाती हमला करना चाहते थे, इसके लिए आत्मघाती जैकेट का ट्रायल कर रहे थे. आतंकी ट्रेनिंग के लिए जगह खरीदना चाहते थे. ये पांचों आतंकी मिलकर गजवा ए हिंद के लिए ISIS पैटर्न पर मॉड्यूल बना रहे थे यानि इनका मकसद भारत में इस्लामी शासन को लागू करना था.

डीएनए में Mumbai से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर ठाणे जिले का एक गांव पडघा की कहानी भी दिखाई थी. यहां रह रहे लोगों ने इसे भारत से अलग एक मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया था और शरिया का कानून मानते लगे थे. इस गांव के लोग उसी तरह रहते थे जैसे एक इस्लामी स्टेट के लोग रहते हैं. मुस्लिम युवाओं को यहां पर बुलाकर आईएसआईएस को मजबूत करने की प्लानिंग थी.

इस तरह के कई मामले हाल फिलहाल में सामने आए हैं...और अब इस्लामिक जेन जी तैयार करने की साजिश रची जा रही है. हमने आपको आई लव मोहम्मद पर विवाद की अफवाह के बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के बारे में यूपी..गुजरात..मध्यप्रदेश, राजस्थान, और महाराष्ट्र से बताया. संयोग से ये सारे बीजेपी शासित राज्य हैं...लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदर्शन करने वाले किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के सहयोगी होंगे.

अगर इन्हें वाकई इस्लामिक जेन जी की तरह तैयार ​किया जा रहा है जो भी उनके मुख्य मकसद के आड़े आएगा यानी गजवा ए हिंद के आड़े आएगा वो इनका दुश्मन बन जाएगा. फिर चाहें वो भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो . इसलिए ऐसी ताकतों से सबको सावधान रहना होगा और जो लोग इस्लामिक जेन जी बनाने की साजिश कर रहे हैं . उनकी भी पहचान करनी होगी.