अमित शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को तो मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आ जाएंगे सन्‍नाटे में

अपने दम पर महाराष्ट्र में भाजपा की ताकत बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सहयोगियों के लिए बैसाखी वाला बयान दे दिया. आगे यह भी कहा कि वह महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार से खुश नहीं है. वह चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार बने. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्थानीय निकाय के चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए डटकर काम करने को कहा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 28, 2025, 08:41 AM IST
Amit Shah Baisakhi Remark: ऐसे समय में जब केंद्र में भी गठबंधन सरकार चल रही है, क्या गृह मंत्री अमित शाह ने 'जानबूझकर' महाराष्ट्र में बैसाखी वाला बयान दे दिया. जब से उन्होंने महाराष्ट्र भाजपा की ताकत दिखाने के लिए यह एक लाइन का बयान दिया है, अंदर ही अंदर सहयोगी दलों के नेताओं में एक चुभन सी उठ रही होगी. मौका था महाराष्ट्र भाजपा के पार्टी ऑफिस के भूमि पूजन का. गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से गए थे. यहां मंच से अपने अंदाज में शाह ने जो बात कही, वो मौजूदा ही नहीं शायद पुराने गठबंधन सहयोगियों को भी अच्छी नहीं लगी होगी. उस एक लाइन का एक शब्द ऐसा था कि कुछ देर बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ी. आखिर शाह ने ऐसा कहा क्या था?

सोमवार को मुंबई में भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कह दिया कि मैं महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी, भाजपा... ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती है. अपने बूते पर खड़ी है. भारतीय राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व और भाजपा के सिद्धांत एक अमिट स्थान रखते हैं उसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी राज्य के राजनीतिक क्षेत्र का एक मजबूत हस्ताक्षर है. इसमें कोई ना नहीं बोल सकता. (नीचे शाह की स्पीच सुनिए)

बाद में फडणवीस ने की दोस्ती की बात

जिस समय शाह बैसाखी वाली बात बोल रहे थे, मंच पर सीएम देवेंद्र फडणवीस चुपचाप बैठे उन्हें सुन रहे थे. कुछ देर बाद ही पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो सीएम ने कहा कि दोस्त बैसाखी नहीं होते हैं. दरअसल, यह बात गठबंधन के सहयोगियों को इसलिए भी चुभेगी क्योंकि आज भी देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की अगुआई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार चला रहे हैं. 

शाह के बयान का बचाव करते हुए फडणवीस ने कहा कि जो लोग इस टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं, वे 'बैसाखी' का मतलब नहीं समझते हैं. दोस्त बैसाखी नहीं होते. 

शाह ने आगे कहा था कि 2014 में भाजपा महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर थी लेकिन राज्य में एक नंबर पर आ गई. उन्होंने कहा कि 2014 में अविभाजित शिवसेना के साथ सम्मानपूर्वक सीट शेयरिंग की गई लेकिन गठबंधन टूट गया. पहली बार भाजपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और देवेंद्र फडणवीस सीएम बने. उसके बाद एनडीए तीन बार जीता और आज फडणवीस सीएम हैं. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

