30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! प्लेन से उतरते ही पुतिन ने PM मोदी को लगाया गले, ये है 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात

Putin India Visit 2025 100 billion dollor deal: रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आ चुके हैं. प्लेन से उतरते ही पीएम मोदी ने गले लगाकर उनका स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता एक ही कार में बैठकर पीएम आवास के लिए रवाना हुए, जहां पर पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में भोज देंगे. शुक्रवार को पुतिन का राजकीय स्वागत होगा. इस दो दिवसीय दौरे में सबसे बड़ी चर्चा उस संभावित डील की है, जो भारत और रूस के बीच व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का रास्ता तैयार कर सकती है. इस डील में क्या-क्या होगा और यह दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद कैसे होगी. आइए पुतिन के इस दौरे पर आपको विस्तार से बताते हैं.

100 अरब डॉलर की डील क्यों अहम है?

भारत और रूस का व्यापार हाल के वर्षों में बहुत बढ़ा है, लेकिन अभी भी इसका बड़ा हिस्सा ऊर्जा, यानी तेल और गैस के इर्द-गिर्द घूमता है. रूस से मिलने वाला सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था को महंगाई के बोझ से बचाता है. लेकिन अब बदले वैश्विक हालात में दोनों देश चाहते हैं कि व्यापार को सिर्फ ऊर्जा पर निर्भर रखने के बजाय इसे अन्य सेक्टर में भी फैलाया जाए. ऐसे में यह नया समझौता इस दिशा में बड़ा कदम हो सकता है.

इस डील में सबसे पहले ऊर्जा क्षेत्र का ही जिक्र होने वाला है. सूत्रों के मुताबिक, भारत, रूस से लंबे समय तक कच्चे तेल, गैस और कोयले की स्थ‍िर आपूर्ति चाहता है. जिससे घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों पर अनिश्चितता न बढ़े. रूस भी चाहता है कि उसके ऊर्जा उत्पादों का बाजार सुरक्षित रहे. इसलिए इस समझौते में बड़े और लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट शामिल हो सकते हैं.

रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे संबंध

रक्षा क्षेत्र भी इस दौरे के एजेंडे में सबसे ऊपर है. भारत और रूस दशकों से रक्षा साझेदार हैं. इस बार दोनों देशों के बीच एडवांस मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमानों के अपग्रेड और संयुक्त उत्पादन पर भी बात आगे बढ़ सकती है. भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर भरोसा करता है. इस डील में एस-500 एयर डिफेंस सिस्टम, एसयू-57 के संयुक्त उत्पादन पर बात बन सकती है. जिससे दोनों देशों को फायदा होगा. रक्षा सहयोग बढ़ने से दोनों देशों को रणनीतिक मजबूती भी मिलेगी.

व्यापार संतुलन भी इस डील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. अभी रूस से भारत का आयात बहुत ज्यादा और निर्यात बहुत कम है. भारत चाहता है कि उसकी दवाइयां, कृषि उत्पाद, चाय, कॉफी, मसाले, कपड़े, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स रूस में बड़े पैमाने पर पहुंचें. अगर यह संभव हुआ, तो भारत का निर्यात कई गुना बढ़ सकता है और व्यापार संतुलन सुधर सकता है.

लॉजिस्टिक और शिपिंग में बनेगी बात

लॉजिस्टिक और शिपिंग से जुड़े समझौते भी इस दौरे में आगे बढ़ सकते हैं. रूस चाहता है कि भारत आर्कटिक रूट के जरिए उसके साथ समुद्री व्यापार बढ़ाए. इसके लिए आइसब्रेकर जहाज, शिपिंग लेन और बंदरगाह सहयोग पर भी समझौते हो सकते हैं. इससे माल ढुलाई की लागत कम होगी और दोनों देशों के बीच व्यापार और तेजी से होगा.

जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्टों के अनुसार, इस डील से भारत को सस्ता तेल, गैस और कोयला मिलेगा. जिससे उसकी ऊर्जा जरूरतें सुरक्षित रहेंगी. वहीं रूस को निर्यात बढ़ने से भारतीय उद्योगों को नया बाजार मिलेंगा. रूस से तकनीक और रक्षा सहयोग मिलने से भारत की सामरिक ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी.

'अंकल सैम' को भारत देगा तीखा संदेश

कुल मिलाकर, पुतिन का यह दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं है. यह भारत–रूस संबंधों को नई दिशा देने वाला पल है. अगर 100 अरब डॉलर की यह व्यापारिक रूपरेखा बन जाती है, तो आने वाले वर्षों में दोनों देशों की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है. इस डील के जरिए अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति ट्रंप को भी भारत एक करारा जवाब दे देगा कि अंकल सैम के बिना भी दुनिया चल सकती है.