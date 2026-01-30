Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली हैं, आपके लिए जानना है जरूरी?

Advertisement
Ajit Pawar plane crash Updates: बारामती में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई. अब सामने आए CCTV फुटेज ने हादसे की जांच को नई दिशा दी है. एक्सपर्ट्स तीन संभावित कारणों को लेकर चर्चा कर रहे हैं.  ब्लैक बॉक्स से सच सामने आने की उम्मीद है. जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 30, 2026, 10:02 AM IST
Ajit Pawar plane crash 3 theories: महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बारामती के जननेता अजित पवार का 29 जनवरी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया. लेकिन इससे पहले बुधवार को बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है. लैंडिंग की कोशिश के दौरान Learjet 45 विमान रनवे से करीब 200 मीटर पहले क्रैश हो गया और देखते ही देखते आग का गोला बन गया. इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी. आखिर पलों में  ऐसा क्या हुआ कि विमान जमीन से टकरा गया और महाराष्ट्र ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया? यह एक सवाल सभी के मन में है. एक तरफ  एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है और जांच जारी है. दूसरी तरफ विमान हादसे से जुड़े नए CCTV फुटेज और शुरुआती जांच से तीन थ्योरी सामने आई हैं, जो सबको हैरान कर रही हैं.

CCTV फुटेज से खुला राज?
हादसे के बाद सामने आए CCTV वीडियो में साफ दिखता है कि Learjet 45 विमान क्रैश से कुछ सेकंड पहले अचानक एक तरफ झुक गया. खास बात यह है कि विमान का बायां विंग नीचे की ओर गिरता नजर आता है, जो सामान्य लैंडिंग का हिस्सा नहीं होता. इसी फुटेज के आधार पर एक्सपर्ट्स तीन संभावित थ्योरी बता रहे हैं.

थ्योरी 1: रनवे आखिरी पल में ओझल,  विजिबिलिटी का खतरनाक खेल?
बारामती एयरपोर्ट छोटा है, कोई एडवांस्ड ILS सिस्टम नहीं. पायलट विजुअल अप्रोच पर निर्भर थे. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के बयान में लिखा है कि प्लेन ने पहले गो-अराउंड किया, विजिबिलिटी कम थी. फिर दूसरी कोशिश में क्लियरेंस मिला, लेकिन क्रू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और प्लेन रनवे के किनारे जल उठा. एक आई-विटनेस ने कहा, "प्लेन 100 फीट पहले गिर गया." कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बारामती एयरपोर्ट पर आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की कमी भी हादसे की वजह हो सकती है. पायलटों को विजुअल अप्रोच पर निर्भर रहना पड़ा. सेफ्टी एक्सपर्ट अमित सिंह ने बताया, “संभव है कि सूरज की तेज रोशनी के कारण रनवे देर से दिखाई दिया और पायलट आख़िरी समय में विमान को सही एंगल में नहीं ला पाए.”

थ्योरी 2: आसमान में स्टॉल , विंग्स ने लिफ्ट छोड़ दी?
CCTV फुटेज में प्लेन का बायां विंग नीचे गिरता दिख रहा है, फिर तेज लुढ़ककर गिरा. एविएशन वाले इसे एयरोडायनामिक स्टॉल कह रहे हैं. मतलब स्पीड कम होने पर विंग्स हवा से लिफ्ट नहीं बना पाते, प्लेन एक तरफ झुक जाता है. Learjet 45 टेल इंजन वाला है, लो-स्पीड में ऐसे स्टॉल का खतरा ज्यादा. गो-अराउंड के बाद दूसरी अप्रोच में स्पीड कम रही होगी. कोकपिट से आखिरी शब्द "ओह शिट" सुनकर लगता है अचानक कुछ हुआ. AAIB जांच में फ्लाइट डेटा से स्टिक शेकर एक्टिवेट होने की बात आएगी. अमेरिका में ऐसे कई क्रैश हो चुके हैं, जहां अप्रोच में स्टॉल हुआ.

थ्योरी 3: पायलट की मिसजजमेंट या इंजन का धोखा?
कुछ रिपोर्ट्स में पायलट मिसजजमेंट की बात है. प्लेन 35 मिनट उड़ा, लेकिन लैंडिंग में गड़बड़. सुमित कपूर एक्सपीरियंस्ड थे, लेकिन शंभवी युवा थीं. क्या थकान या अनएक्सपीरियंस्ड का असर? इंजन फेलियर की थ्योरी भी है, लेकिन कोई मेडे कॉल नहीं आई. असिमेट्रिक थ्रस्ट से प्लेन एक तरफ खिंचा होगा. लेकिन प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में तकनीकी फेलियर नहीं मिला.

ब्लैक बॉक्स से खुलेगा सच
फिलहाल इन तीनों थ्योरी पर जांच जारी है.असली वजह ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी. देशभर की नजरें अब उसी रिपोर्ट पर टिकी हैं. ब्लैक बॉक्स (फ्लाइट डेटा और वॉइस रिकॉर्डर) रिकवर हो चुका है, AAIB टीम तेजी से जांच कर रही है. यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा, जांच टाइम-बाउंड होगी, जीरो टॉलरेंस फॉर सेफ्टी इश्यूज. ये थ्योरी अभी शुरुआती हैं. ब्लैक बॉक्स डिकोडिंग से साफ तस्वीर आएगी.

महाराष्ट्र शोक में, राजनीति में बड़ा खालीपन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र में शोक की लहर है और राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है. एनसीपी का भविष्य क्या होगा, यह आने वाले दिनों में तय होगा. लेकिन इस हादसे ने एविएशन सेफ्टी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या VIP फ्लाइट्स में भी रिस्क उतना ही बड़ा है? क्या छोटी सी चूक या सुविधा की कमी इतनी बड़ी कीमत वसूल सकती है? आने वाले दिनों में बहुत सारे सवालों का जवाब मिल सकता है.

