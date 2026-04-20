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Hindi Newsदेशभारत के 5 सबसे बड़े हवाई अड्डे, जो एयरपोर्ट नहीं, पूरे शहर हैं! पैसेंजर ले सकते हैं मॉल, होटल और सिनेमा का फुल मजा!

भारत के 5 सबसे बड़े हवाई अड्डे, जो एयरपोर्ट नहीं, पूरे 'शहर' हैं! पैसेंजर ले सकते हैं मॉल, होटल और सिनेमा का फुल मजा!

Five Biggest Airports of India: मौजूदा भारत को जब गर्व के साथ नया भारत कहकर संबोधित किया जाता है तो यह अनायास नहीं होता. भारत की तरक्की अब दुनिया की आंखे खोल रही हैं. क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे देश में 5 ऐसे हवाई अड्डे भी हैं, जो एक मिनी शहर की तरह हैं. वहां पर यात्रियों के लिए मॉल, होटल और सिनेमा की सुविधाएं हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:10 AM IST
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AI निर्मित फोटो
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Which are 5 Biggest Airports of India: भारत में हवाई यात्रा तेजी से बढ़ रही है. कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार भी लगातार हवाई अड्डों का विस्तार कर रही है. इसके लिए नए शहरों में एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं और पुराने शहरों में बने हवाई अड्डों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं. मौजूदा समय में देश में कई हवाई अड्डे तो इतने विशाल और शानदार हो गए हैं कि वे किसी शानदार मिनी सिटी जैसा अहसास कराते हैं. वे एयरपोर्ट शॉपिंग मॉल जैसी लग्जरी सज्जा से सुसज्जित हैं. वहां पर आपको आधुनिक टर्मिनल, ड्यूटी-फ्री शॉप्स, लग्जरी ब्रांड्स, फूड कोर्ट और मनोरंजन सुविधाओं देखने को मिल जाएंगी. आज हम आपको देश के 5 सबसे बड़े हवाई अड्डों के बारे में बताने जा रह हैं, जिनकी डिटेल जानकर आप निश्चित रूप से दांतों तले उंगली दबा लेंगे. 

राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद 

यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है. यह एयरपोर्ट 5500 एकड़ क्षेत्र में फैला है. इस हवाई अड्डे से सालाना करीब 2.9 करोड़ यात्री आवागमन करते हैं. ग्रीनफील्ड डिजाइन वाला यह एयरपोर्ट पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है. इसके टर्मिनल में विशाल शॉपिंग जोन, इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकानें, रेस्टोरेंट्स और स्पा जैसी सुविधाएं किसी शानदार शॉपिंग मॉल का एहसास कराती हैं. इस हवाई अड्डे के लाउंज और उसकी होटल कनेक्टिविटी यात्रियों के बेहद पसंद आते हैं.

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली 

दिल्ली के पालम एरिया में बना यह देश का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है. यह एयरपोर्ट 5106 एकड़ में फैला है. खास बात ये है कि यह देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जहां पर सालाना 7.9 करोड़ से ज्यादा यात्री आवागमन करते हैं. इस एयरपोर्ट का टर्मिनल-3 दुनिया के सबसे बड़े टर्मिनलों में शुमार है. वहां पर आपको शॉपिंग मॉल जैसी तमाम सुविधाएं देखने को मिलेंगी. आप वहां पर लग्जरी ब्रांड्स, ड्यूटी-फ्री स्टोर्स, मल्टी-क्यूजिन फूड कोर्ट और किड्स जोन का आनंद ले सकते हैं. एयरोसिटी के साथ जुड़े होने की वजह से यह एक मिनी सिटी जैसा लगता है.

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केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु 

बेंगलुरु में बना यह देश का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है. यह हवाई अड्डा 4008 एकड़ क्षेत्र में फैला है. यह एयरपोर्ट सालाना 4.2 करोड़ यात्रियों का फुटफॉल संभालता है. इस एयरपोर्ट के टर्मिनल में आप ग्लास-स्टील की भव्य सजावट, बड़े शॉपिंग एरिया, इंटरनेशनल ब्रांड्स और गार्डन रेस्टोरेंट्स मॉल जैसा एहसास कर सकते हैं. इसका सस्टेनेबल डिजाइन और तेज चेक-इन सुविधा इसे दक्षिण भारत का प्रमुख गेटवे बना देती हैं.

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छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई 

मुंबई का यह हवाई अड्डा लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ है. आकार के मामले में चौथे नंबर पर मौजूद मुंबई एयरपोर्ट सालाना 5.5 करोड़ यात्रियों को अपनी सेवाएं देता है. वहां पर बना नया टर्मिनल-2 अपनी वास्तुकला और शानदार इंटीरियर के लिए मशहूर है. उसके अंदर आप लग्जरी शॉपिंग, ड्यूटी-फ्री मार्केट, हाई-एंड रेस्टोरेंट्स और आर्ट इंस्टॉलेशन मॉल जैसी सुविधाओं को एंज्वॉय कर सकते हैं. यह एयरपोर्ट पश्चिम भारत का सबसे व्यस्त हब है. इसके चलते वहां पर 24 घंटे चहल-पहल लगी रहती है.

चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 

यह दक्षिण का प्रमुख एयरपोर्ट है और 1301 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इस हवाई अड्डे से सालाना करीब 2.2 करोड़ याती आवागमन करते हैं. यह एयरपोर्ट आकार ही नहीं बल्कि सुविधाओं के मामले में भी बेमिसाल है. इस हवाई अड्डे को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप वहां पर प्लेन पकड़ने के साथ ही लग्जरी सुविधाओं का भी आनंद ले सकते हैं. आपको इस एयरपोर्ट में सिनेमाहॉल, फूड कोर्ट, रिटेल स्टोर्स और ट्रांजिट होटल समेत पूरी शॉपिंग-एंटरटेनमेंट सुविधा मिलती है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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