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Hindi Newsदेशदेश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें, जहां सालभर उमड़ती है लोगों की भीड़; इन्हें नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा

देश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें, जहां सालभर उमड़ती है लोगों की भीड़; इन्हें नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा

India Popular 5 Tourist Spots: क्या आप जानते हैं कि देश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें कौन-सी हैं, जहां पर सालभर लोगों की भीड़ उमड़ती हैं. अगर आपने उन जगहों को नहीं देखा तो समझ लीजिए कि भारत में आपने कुछ नहीं देखा. आज हम उन स्थलों के नाम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर आप भी अपना ट्रैवल प्लान बना सकते हैं. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:46 PM IST
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देश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें, जहां सालभर उमड़ती है लोगों की भीड़; इन्हें नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा

Five Popular Places to Visit in India: घूमना-फिरना दुनिया में लोगों का सबसे पसंदीदा शौक है. प्रत्येक व्यक्ति कोशिश करता है कि मौका मिलते ही वह घूमने के लिए कहीं बाहर निकल जाए. वह हर बार नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता है और इसके लिए जानकारियां इकट्ठा करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लोगों की सबसे पसंदीदा जगहें कौन सी हैं. वे जगहें ऐसी हैं, जहां पर साल भर लोगों का हुजूम उमड़ता है. भीड़-भाड़ होते हुए भी वे जगहें दिल को सुकून देती हैं और वहां पर बार-बार जाने का मन करता है. आइए, आपको हम देश की उन 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अगर आपने नहीं देखा तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं देखा.  

तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर

आंध्र प्रदेश में भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले तीर्थों में पहले नंबर पर है. वहां पर रोजाना करीब 75 हजार लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं. वहां पर हमेशा श्रद्धालुओं की अनुशासित कतारें और चढ़ावा चर्चा में रहता है. वर्ष 2024 में करीब 2.55 करोड़ लोग वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे थे, जो एक रिकॉर्ड है.

स्वर्ण मंदिर, अमृतसर

पंजाब के अमृतसर में बना यह सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है. इसका असली नाम हरिमंदिर साहिब है, जिसे गुंबदों पर स्वर्ण कलश चढ़ा होने की वजह से स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है. वहां पर रोजाना करीब  1 लाख से 1.25 लाख लोग माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं. इनमें हिंदू और सिख दोनों ही शामिल होते हैं. गुरु परबों पर वहां पर श्रद्धालुओं की तादाद कई गुना बढ़ जाती है. यहां पर सामान्य पर्यटक भी बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. 

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वैष्णो देवी मंदिर, कटरा

जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थिति वैष्णो देवी मंदिर इस सूची में तीसरे स्थान पर आता है. वहां पहुंचने के लिए करीब 16 किमी की चढ़ाई करनी पड़ती है. आप चाहें तो घोड़ा या पालकी भी कर सकते हैं. वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से रोजाना करीब 30 हजार श्रद्धालु कटरा पहुंचते हैं. नवरात्र और नए साल के मौके पर यह संख्या बढ़कर 1 लाख हो जाती है. वर्ष 2024 में 94.83 लाख श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे हुए थे, जो दशक का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा था. 

ताज महल, आगरा

उत्तर प्रदेश के आगरा में बना ताज महल देसी-विदेशी पर्यटकों के घूमने का प्रमुख केंद्र है. वहां पर रोजाना करीब 18 से 20 हजार पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं. इस स्थल यूनेस्को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर चुका है. जिसके बाद से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है. ASI की ओर से जारी डेटा के मुताबिक, वर्ष 2024-25 में वहां पर 69 विजिटर्स घूमने के लिए पहुंचे थे. 

कुतुब मीनार, दिल्ली 

दिल्ली के महरौली इलाके में बना कुतुब मीनार इस सूची में पांचवे स्थान पर माना जाता है. वहां पर रोजाना करीब 9-10 हजार लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं. वर्ष 2024-25 में करीब 34 लाख पर्यटक वहां घूमने के लिए पहुंचे थे. यह मीनार दिल्ली दर्शन के लिए आए लोगों में एक मुख्य आकर्षण होता है.  जिससे दिल्ली सरकार को भी हर साल भारी कमाई होती है. 

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About the Author
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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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