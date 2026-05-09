शशि थरूर जिस 'पर्सनैलिटी राइट्स' की चिंता में पहुंचे कोर्ट, जानिए वो है क्या? AI के दौर में इस पर कितना बढ़ा खतरा

What are Personality Rights: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तिगत पहचान के अधिकार) की मांग की है. उनका कहना था कि बिना उनकी अनुमति के उनकी तस्वीर, नाम, आवाज या चेहरा इस्तेमाल न किया जाए. खासकर AI टूल्स से बने फेक वीडियो या ऑडियो में उनके नाम या तस्वीर का कोई यूज न किया जाए. कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. आइए, आपको जानते हैं कि पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं. इससे जुड़े अधिकार क्या हैं और यह AI के दौर में यह कितना नुकसानदेह है?

पर्सनैलिटी राइट्स क्या है?

सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब क्या होता है. इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान को खुद नियंत्रित कर सकता है. इसमें अपना नाम नाम, फोटो, चेहरा, आवाज, चाल-ढाल और खास अंदाज को कंट्रोल करने में होता है. कोई भी दूसरा व्यक्ति बिना पूछे इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता. इसे राइट ऑफ पब्लिसिटी (Right of Publicity) भी कहते हैं.

इस अधिकार के दो मुख्य हिस्से होते हैं है. पहला है प्राइवेसी का अधिकार, यानी कि अपनी निजी पहचान को दूसरों से बचाने का हक. दूसरा है, व्यावसायिक अधिकार. यानी कि अपनी पहचान का इस्तेमाल करके पैसे कमाने का अधिकार. अगर कोई कंपनी बिना अनुमति आपकी तस्वीर एड में लगाए तो आप कोर्ट जा सकते हैं.

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भारत में इस बारे में क्या है कानून?

भारत की बात करें तो यहां पर इस संबंध में अलग से कोई कानून नहीं है. हालांकि, इसे संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकार आर्टिकल 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत माना जाता है. इसके बावजूद दूसरे लोग अपने फायदे के लिए सेलेब्रेटीज की निजी पहचान का इस्तेमाल करते रहते हैं. अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर जैसे कई सेलिब्रिटी ने अपनी इसी पहचान को बचाने के लिए कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें सुरक्षा भी मिली.

AI के समय में यह अधिकार कितना जरूरी?

आजकल AI टूल्स से किसी भी व्यक्ति की आवाज क्लोन करना, फोटो बदलना या नया फेक वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया है. इसे डीपफेक कहते हैं. इससे कई नुकसान हो सकते हैं. इसके जरिए किसी की आवाज निकालकर गलत बातें बुलवाई जा सकती है. फेक एड बनाकर किसी को धोखा दिया जा सकता है. गंदी तस्वीरें या वीडियो बनाकर किसी को बदनाम किया जा सकता है. राजनीतिक या सामाजिक झूठ फैलाया जा सकता है.

ऐसा करके किसी भी व्यक्ति की इज्जत बर्बाद की जा सकती है. जिससे पीड़ित व्यक्ति को मानसिक शांति और कमाई दोनों का गंभीर नुकसान भुगतना पड़ जाता है. आम आदमी के लिए भी यह बड़ी समस्या बन सकती है. कई लोग ऐसे हालात में सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं.

समस्या का कैसे हो समाधान?

चूंकि देश में इस विषय पर अभी तक कोई कानून नहीं बना है. ऐसे में किसी फरियादी की याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट उनके पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने और किसी अन्य को उनकी निजी को यूज न करने का आदेश दे देते हैं. इसके बावजूद, ऐसे मामलों में स्थायी कानून की बहुत जरूरत है. सरकार भी इस कानून की गंभीरता को महसूस कर रही है. इसलिए वह IT नियमों में बदलाव कर रही है ताकि फेक कंटेंट पर लगाम लगे.