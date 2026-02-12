Advertisement
trendingNow13107621
Hindi NewsदेशDNA: पहले फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है फायर एंड फॉर्गेट वाली स्कैल्प मिसाइल?

DNA: पहले फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है फायर एंड फॉर्गेट वाली स्कैल्प मिसाइल?

SCALP Missile: भारत की नई नीति के तहत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जवाब अब सैन्य प्रहार और 'स्कैल्प' जैसे आधुनिक मिसाइलों से दिया जाएगा. इसके तहत आतंकी हरकतों की सीधी कीमत पाकिस्तानी फौज को चुकानी होगी. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: पहले फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है फायर एंड फॉर्गेट वाली स्कैल्प मिसाइल?

What is SCALP Missile: भारत से पाकिस्तान ने जब-जब सीधा युद्ध किया है तो हार पाकिस्तान की ही हुई है. इसी वजह से पाकिस्तान छद्म युद्ध यानी आतंकियों का सहारा लेता है. पाकिस्तान की इस आतंक परस्ती से निपटने के लिए भारत ने एक NEW NORMAL तैयार किया है. ये नीति कहती है अगर पाकिस्तान के इशारों पर भारत में आतंकी हमले होंगे तो उसकी कीमत पाकिस्तानी फौज और आतंकियों को चुकानी होगी. इसी नीति को ऑपरेशन सिंदूर में अपनाया गया था और ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखते हुए भारत ने अपनी शक्ति को भी लगातार बढ़ाया है. आज जिस मेगा डील पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सहमति जताई है, उसमें एक गेमचेंजर हथियार भी शामिल है. ये हथियार है स्कैल्प मिसाइल.

भारतीय एयरफोर्स में कितनी मिसाइलें खरीदी जाएंगी?
DAC से सहमति मिलने के बाद भारतीय एयरफोर्स के लिए 300 स्कैल्प मिसाइलें खरीदी जाएंगी. इस ऑर्डर की कुल लागत 3200 करोड़ रुपए होगी. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन 300 मिसाइलों का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना में मौजूद 36 रफाल जेट्स के लिए किया जाएगा. इसका मतलब है कि जो अतिरिक्त 114 रफाल खरीदे जाएंगे उनके लिए स्कैल्प मिसाइलों का नया ऑर्डर जारी किया जाएगा. जो स्कैल्प मिसाइलें भारत खरीद रहा है वो हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुकी हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में हाफिज के हेडक्वार्टर और बहावलपुर में मसूद के आतंकी अड्डे को स्कैल्प मिसाइलों ने ही मिट्टी में मिलाया था. इन मिसाइलों से आतंकी इतना खौफ क्यों खाते हैं ये समझने के लिए आपको स्कैल्प मिसाइल की खासियतों को ध्यान से देखना और समझना चाहिए.

स्कैल्प मिसाइल की खासियतों
स्कैल्प मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक फायर एंड फॉर्गेट वेपन सिस्टम है. इसका मतलब है कि स्कैल्प मिसाइल को टारगेट की दिशा में दागने के बाद इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये मिसाइल सीधे टारगेट पर जाकर ही गिरती है. इस मिसाइल की दूसरी खासियत है इसका डेटोनेशन सिस्टम यानी धमाका करने की प्रक्रिया. स्कैल्प मिसाइल में दो विस्फोटक लगे होते हैं. पहला विस्फोटक इमारत की छत को तबाह करता है और दूसरा विस्फोटक इमारत के अंदर जाकर नुकसान पहुंचाता है. यानी अगर शत्रु बंकर के अंदर भी छिपा है तब भी वो स्कैल्प के वार से बच नहीं सकता. इस मिसाइल की तीसरी और सबसे बड़ी खासियत है सटीक वार. स्कैल्प को जिस लोकेशन पर दागा जाता है, वो उसके एक मीटर के दायरे में जाकर फटती है. यानी दुश्मन के बचने का 1 प्रतिशत चांस भी नहीं रहता.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का राज
ऑपरेशन सिंदूर को सामरिक दुनिया में एक TEXTBOOK यानी सबक देने वाली किताब का दर्जा दे दिया गया है. दुनिया की कई सेनाएं और थिंक टैंक अब तक ऑपरेशन सिंदूर में किए गए सटीक और घातक प्रहार को स्टडी कर रही हैं. भारत ने भी इस कामयाबी को देखते हुए अपनी सामरिक क्षमताओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. रफाल फाइटर जेट्स के साथ ही साथ भारत ने एक और घातक फाइटर जेट खरीदने का फैसला कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नेवी के लिए रफाल-M फाइटर जेट खरीदे जाएंगे. ये रफाल का ही नेवल वर्जन है यानी ये फाइटर जेट विमानवाहक पोत से इस्तेमाल किए जाते हैं. अब हम आपको रफाल-M की खासियत बताने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि नेवी के लिए इसी फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी क्यों की जा रही है.

फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी क्यों की जा रही है?
रफाल-M की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी रेंज यानी उड़ान की दूरी. रफाल-M की मैक्सिमम रेंज 3700 किलोमीटर है. इतनी रेंज के साथ एक रफाल-M अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का फासला तय कर सकता है. इस विमान की दूसरी विशेषता है इसके हार्ड प्वाइंट्स यानी हथियार ले जाने की क्षमता. रफाल -M में 13 हार्ड प्वाइट्स हैं यानी ये विमान एक साथ 13 किस्म की मिसाइल, बम और अन्य हथियार लेकर उड़ सकता है. रफाल-M को RBE-2 राडार से लैस किया गया है. ये एक अत्याधुनिक राडार है जो एक साथ 40 टारगेट का पता लगा सकता है.

भारतीय वायुसेना में रफाल का दम-खम
भारतीय वायुसेना के परचम तले रफाल अपना दम-खम साबित कर चुका है. अब बारी है रफाल के नौसैनिक वर्जन की. नेवी के लिए पोसाइडन और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी खरीदे जा रहे हैं. ये फैसले और तैयारी इशारा देते हैं अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो उसका आगाज समंदर की लहरों से ही होगा. हमारे इस विश्लेषण ने आपको देश की बढ़ती सामरिक शक्ति का शुभ समाचार दिया है. तो साथ ही हाफिज और मसूद जैसे किरदारों को ये पैगाम भी दिया है कि अगर उन्होंने भारत को दोबारा नुकसान पहुंचाया तो इस बार भारत का जवाब पिछली बार से कही ज्यादा घातक होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
DNA
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
Nandi Hills
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?
DNA
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?
‘बैच ऑफ 83’ का वो खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसने 114 बदमाशों को लगाया था ठिकाने
Mumbai police
‘बैच ऑफ 83’ का वो खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसने 114 बदमाशों को लगाया था ठिकाने
घाटी में मसाज के नाम पर गंदा काम? प्रशासन ने स्पा सेंटर्स को दिए सख्त आदेश
Jammu-kashmir
घाटी में मसाज के नाम पर गंदा काम? प्रशासन ने स्पा सेंटर्स को दिए सख्त आदेश
आंखों से देख नहीं सकतीं, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा, पहली ब्लाइंड जज बनेंगी थन्या नाथन
Thanya Nathan
आंखों से देख नहीं सकतीं, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा, पहली ब्लाइंड जज बनेंगी थन्या नाथन
VIDEO: इधर लोकसभा में चंद्रशेखर दे रहे थे भाषण,पीछे TMC के दो सांसद लगा रहे थे ठहाके
Budget Session
VIDEO: इधर लोकसभा में चंद्रशेखर दे रहे थे भाषण,पीछे TMC के दो सांसद लगा रहे थे ठहाके
पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था प्लेन? विमान हादसे पर झूठी निकली इटालियन रिपोर्ट
Air India Plane crash
पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था प्लेन? विमान हादसे पर झूठी निकली इटालियन रिपोर्ट
सर्दी जाते-जाते मौसम का यू टर्न, इन राज्यों में झमाझम बरसेगी बारिश; IMD का अलर्ट
Weather
सर्दी जाते-जाते मौसम का यू टर्न, इन राज्यों में झमाझम बरसेगी बारिश; IMD का अलर्ट