Sunday नहीं ‘भानुवासर’ कहिये जनाब! अधिकतर लोगों को पता नहीं होंगे संस्कृत में सप्ताह के 7 दिनों के अनोखे नाम

What is Sunday called in Sanskrit: क्या आप जानते हैं कि सप्ताह को सात दिनों को दुनिया की प्राचीनतम भाषा संस्कृत में क्या कहकर पुकारा जाता है? आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं, उसे पढ़कर आप भी अपनी संस्कृति पर गर्व किए बिना नहीं रह सकेंगे.
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Names of days of Week in Sanskrit: सप्ताह में कुल सात दिन होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में संडे-मंडे और हिंदी में रविवार-सोमवार कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा में इन 7 दिनों को क्या कहा जाता है. दिलचस्प बात ये है कि इन नामों का ग्रहों और भारतीय संस्कृति से गहरा संबंध माना जाता है. आज हम आपको इस बारे में जो जानकारी देने जा रहे हैं, उसे पढ़कर आपका मन गदगद हो जाएगा.
सबसे पहले जान लेते हैं कि सप्ताह में सात दिन ही क्यों होते हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ? मान्यताओं के अनुसार, एक बार स्वर्ग के देवताओं ने समय को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया. इसके लिए उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से संपर्क किया. उनका आग्रह मानकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के चक्र को सुचारु बनाने के लिए दिनों का नामकरण करने का फैसला किया. उन्होंने अंतरिक्ष में चमककर पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित कर रहे सात दिव्य ग्रहों के नाम पर सात दिन बनाए. इस प्रकार सप्ताह का जन्म हुआ, जिसके प्रत्येक दिन का नाम इन ग्रहों के नाम पर रखा गया.
सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार को संस्कृत भाषा में 'भानुवासर' कहा जाता है. यह दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, जो सबसे तेज और ओजस्वी हैं. वे अपने रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं. उनकी किरणें ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं.
अगला दिन सोमवार होता है, जिसे संस्कृत में 'इन्दुवासर' कहा जाता है. यह दिन, चंद्रमा (सोम) को समर्पित होता है. वे शीतल और सुंदर हैं और रात्रि में अमृत बरसाते हैं, जिससे मन शांत होता है. यही वजह है कि सोमवार को पूजा करने से मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन मिलता है.
तीसरे दिन मंगलवार को संस्कृत में 'भौमवासर' कहा जाता है. यह दिन मंगल ग्रह को अर्पित माना जाता है. वे युद्ध और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं. मंगलवार को हनुमान जी या मंगल देव की पूजा से शत्रु पर विजय और साहस प्राप्त होता है.
चौथा दिन बुधवार होता है, जिसे संस्कृत में 'सौम्यवासर' पुकारा जाता है. यह दिवस बुध ग्रह को समर्पित होता है. वे बुद्धिमानी और चतुराई के प्रतीक माने जाते हैं. वे ज्ञान, वाणी और व्यापार के स्वामी हैं. बुधवार को गणेश जी या बुध देव की उपासना से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और संकटों का समाधान मिलता है.
पांचवें दिन गुरुवार को संस्कृत में 'बृहस्पतिवासर' कहा जाता है. यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है. वे ज्ञान, शिक्षा और धन के देवता हैं. उन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है, जो सही मार्गदर्शन देते हैं. गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर बृहस्पति या विष्णु जी की पूजा करने से विद्या, धन और सुख प्राप्त होता है.
छठा दिन शुक्रवार होता है, जिसे संस्कृत में 'भृगुवासर' कहकर पुकारा जाता है. यह दिवस शुक्र ग्रह या शुक्राचार्य को अर्पित माना जाता है. वे सुंदरता, प्रेम, विलास और समृद्धि के प्रतीक हैं. वे दानव गुरु भी हैं. शुक्रवार को लक्ष्मी जी या शुक्र देव की आराधना से वैवाहिक सुख और सौंदर्य बढ़ता है.
रविवार - भानुवासर , (सूर्य को समर्पित)
सोमवार - इन्दुवासर, (चंद्रमा को समर्पित)
मंगलवार - भौमवासर, (मंगल ग्रह को समर्पित)
बुधवार - सौम्यवासर, (बुध ग्रह को समर्पित)
गुरुवार - बृहस्पतिवासर, (बृहस्पति ग्रह को समर्पित)
शुक्रवार - भृगुवासर, (शुक्र ग्रह को समर्पित)
शनिवार - स्थिरवासर, (शनि ग्रह को समर्पित)
सप्ताह का आखिरी दिन शनिवार होता है, जिसे संस्कृत में 'स्थिरवासर' कहा जाता है. यह दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित माना जाता है. वे सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और बिना भेदभाव के कर्मों के अनुसार, सभी जीवों को फल प्रदान करते हैं. शनिवार को शनि देव की पूजा या तेल दान करने से दोष शांत होते हैं और जीवन में अनुशासन आता है.
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