भारत के वो 5 सबसे खतरनाक समुद्री बीच, जहां पर नहाने का मतलब है खतरा? कहीं आप तो नहीं कर रहे प्लान

5 Dangerous Beaches of India: भारत अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. इजरायल, रूस, ब्रिटेन समेत तमाम देशों के लाखों पर्यटक हर साल भारत इन तटों पर घूमने आते हैं. साथ ही देश के अंदरूनी इलाकों से भी लोग बड़ी मात्रा में इन तटों का आनंद लेने पहुंचते हैं. जिससे लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलता है. इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत के बीच प्रसिद्ध तो है, लेकिन हर बीच सुरक्षित नहीं होता.

भारत के 5 खतरनाक समुद्री बीच

कुछ समुद्री तट ऐसे भी हैं, जहां जाना जान जोखिम में डालने जैसा हो सकता है. इन स्थानों पर समुद्र की खतरनाक धाराएं बहती हैं, अप्रत्याशित लहरें उठती हैं. वहां पर जहरीले जीवों का भी खतरा हो सकता है. जिससे पर्यटकों के लिए गंभीर खतरा बन सकता हैं. आज हम आपको भारत के 5 ऐसे सबसे खतरनाक समुद्री बीचों के बारे में बताते हैं, जहां जाने से पहले आपको एक बार फिर अपने प्लान पर विचार कर लेना चाहिए.

अंडमान-निकोबार का हनीमून बीच

भारत के खतरनाक समुद्र तटों की सूची में पहला स्थान अंडमान-निकोबार का हनीमून बीच माना जाता है. यह स्थान देखने में बहुत सुंदर लगा है. लेकिन इसी सुंदरता के पीछे बड़े खतरे भी छुपे होते हैं. वहां पर समंदर की तेज धाराएं और समुद्री जीव कभी भी खतरा पैदा कर सकते हैं. अचानक बदलने वाली लहरें और गहरे पानी के कारण वहां पर तैरना जोखिम भरा हो सकता है. वहां सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, इसलिए वहां पर नहाना खतरनाक हो सकता है.

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कर्नाटक का गोकर्ण बीच

देश के खतरनाक सी-बीच की लिस्ट में दूसरा स्थान कर्नाटक का गोकर्ण बीच को कहा जाता है. यह बीच अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. हालांकि, वहां पर पानी के भीतर की तेज धारा बेहद खतरनाक होती है. कई बार तो अनुभवी तैराक भी इन धाराओं में फंस जाते हैं. जिसकी वजह से उनके डूबने की घटनाएं सामने आती हैं.

ओडिशा का पुरी बीच

इस सूची में तीसरा खतरनाक समुद्री तट ओडिशा का पुरी बीच है. यह धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं. हालांकि, वहां की ऊंची और तेज लहरें जानलेवा साबित हो सकती हैं. मानसून के समय वहां पर समुद्र और भी उग्र हो जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. कई बार चेतावनी के बावजूद लोग लापरवाही कर बैठते हैं, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है.

मुंबई का जुहू बीच

देश के खतरनाक समुद्री बीचों की सूची में चौथा स्थान मुंबई का जुहू बीच. यह भारत के सबसे लोकप्रिय बीचों में से एक है. हालांकि, वहां भी कुछ दूर जाते ही गहराई अचानक बढ़ जाती है, जिससे इंसान डूब सकता है. इसके साथ ही वहां पर तेज लहरें चलती रहती हैं, जो तैरने वाले लोगों को अंदर खींच सकती हैं. वहां पर भीड़भाड़ काफी रहती है, जिससे लापरवाही के चलते हादसों की संभावना बनी रहती है.

मुंबई का चौपाटी बीच

मुंबई के चौपाटी बीच इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. यह बीच दिखने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. वहां पर समुद्र का पानी इतना दूषित है कि उसमें नहाना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है. कई लोगों को वहां के पानी में नहाने से त्वचा रोग और संक्रमण होने की शिकायतें सामने आई हैं.