अगर एक साल तक नहीं खरीदें गोल्ड तो कहां लगाएं अपना पैसा, जिससे एक साल में डबल हो जाए रकम? ये हैं विकल्प

What can be Bought Instead of Gold: समझिए संकट कितना बड़ा है. हमारा देश अब तक इस संकट से अछूता है. कोई परेशानी नहीं है. लेकिन अगर ईरान वॉर पर पूर्णविराम नहीं लगा तो संकट बढ़ सकता है. ये संकट तब और बढ़ेगा जब हम इसी रफ्तार में गैर जरूरी वस्तुओं की खरीद पर विदेशी मुद्रा खर्च करते रहेंगे और अपना पैसा विदेशियों को देते रहेंगे. इसलिए एक साल सोना नहीं खरीदने की शपथ हमें मजबूत बना सकती है.

ब्रिटेन की खाद्य सुरक्षा में निभाई भूमिका

बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि समस्याओं को बढ़ने देने से बेहतर है कि उन्हें आरंभ में ही समझ लिया जाए. एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते संकट को समझने और आर्थिक राष्ट्रवाद वाले स्वर्ण काल के लिए तैयार होने का यही सही समय है. यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये पहली बार नहीं है, जब देशहित में नागरिकों से संयम और अनुशासन बरतने की अपील की गई है. राष्ट्रहित में दुनिया के कई देशों में पहले भी ऐसा हुआ है.

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में जब खाद्यान्न की कमी होने लगी तो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री चर्चिल ने लोगों को अपने बगीचों, लॉन, पार्कों और खाली जमीन पर सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया. इसे Dig for Victory अभियान कहा गया. इस अभियान ने य़ुद्ध के दौरान ब्रिटेन की खाद्य सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई.

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शास्त्री के कहने पर लोगों ने छोड़ दिया था अन्न

वर्ष 1965 में गंभीर सूखा और अन्न संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में कम से कम एक वक्त भोजन छोड़ने की अपील की थी. वर्ष 1973 में वैश्विक तेल संकट के दौरान उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बचत-संयम की अपील की थी. तब एनर्जी, ईधन, खाद्यान्न और सरकारी खर्च में किफायत बरतने की अपील की गई थी

साल 1973 में ही जापान ने वैश्विक तेल संकट के दौरान ऊर्जा कुशलता अभियान चलाया था. इससे जापान और मजबूत होकर उभरा.

समझिए ईरान युद्ध से तेल का जो वैश्विक संकट खड़ा हुआ है वो बड़ा खतरा है. हम फिर याद दिलाएंगे की इस संकट से अभी तक हमारा देश बचा हुआ है. लेकिन आनेवाले दिनों में ये संकट बड़ा हो सकता है. इसलिए जरूरत है सावधान होने की. मित्रो सोना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बगैर नहीं रहा जा सकता है.

सोने की कुल मांग में निवेशकों का कितना हिस्सा?

रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि भारतीय स्त्रियों के आभूषणों में सोना केवल सौंदर्य नहीं, परिवार की स्मृतियां भी संजोए रहता है. इसलिए हम ये भी कह रहे हैं जरूरी है तो शादी-विवाह के लिए स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं. लेकिन जो लोग निवेश के लिए सोना खरीदते हैं, वो जरूर गोल्ड को छोड़कर अपना निवेश किसी बेहतर रिटर्न वाले विकल्प में कर सकते हैं. सोने की कुल डिमांड में 40% हिस्सा इन्हीं निवेशकों का है. ये रकम छोटी नहीं है. ये कुल 2 लाख 56 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है.

ये निवेशक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने के लिए दूसरी जगह निवेश कर सकते हैं. आज हमने डीएनए शोधशाला में रिसर्च किया और आर्थिक विशेषज्ञों से पूछा कि ऐसे निवेशक कहां निवेश करें. सोना पिछले करीब एक साल में काफी उतार चढ़ाव देख चुका है. ऐसे में अगर आप इस तरह का रिस्क ले सकते हैं तो शेयर मार्केट में निवेश करना एक विकल्प हो सकता है. ये निवेश आपके पैसे को मल्टिप्लाई करेगा ही. साथ ही आपका पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में ही घूमता रहेगा.

रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं निवेश

जो निवेशक शेयर मार्केट का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं. वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. राष्ट्रवाद और रिटर्न दोनों तरह से ये निवेश फायदेमंद हो सकता है. एक ऑप्शन हो सकता है रियल स्टेट. लेकिन अगर आपके पास जमीन, फ्लैट, या दुकान खरीदने जितना फंड नहीं है तो आप REIT मे निवेश कर सकते हैं.REIT भी म्यूचुअल फंड की तरह है. इसमें निवेश किया गया पैसा रियल स्टेट में इनवेस्ट किया जाता है और इसका फायदा आपको भी मिलता रहता है.

फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड ETF भी निवेश का एक अच्छा विकल्प हो सकता है. सुनिए गोल्ड की जगह दूसरे विकल्पों में निवेश पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं. जानते हैं, अगर 2 लाख 56 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचती है तो इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पांच साल तक फंड किया जा सकता है. इससे 3 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर तक बन सकते हैं.