न मैं आतंकी हूं ना ही मुझे पैसे चाहिए, सुसाइड करने की बजाए मैंने बच्चों को बंधक बनाया... किडनैपर का VIDEO आया सामने

Children Hostage in Mumbai: मुंबई में 15-20 बच्चों के बंधक बनाने की खबर से भारत में खलबली मची हुई है. सनकी आरोपी ने 15-20 बच्चों को मुंबई के स्टूडियो में बंधक बना लिया था. अब सनकी आरोपी ने एक वीडियो शेयर कर अपनी डिमांड शेयर की है. आरोपी ने कहा न वह आतंकी है और न ही उसे पैसों की डिमांड है.
Children Hostage in Mumbai: मुंबई में 15-20 बच्चों के बंधक बनाने की खबर से भारत में खलबली मची हुई है. सनकी आरोपी ने 15-20 बच्चों को मुंबई के स्टूडियो में बंधक बना लिया था. जिसके बाद सनकी आरोपी ने एक वीडियो शेयर कर अपनी डिमांड शेयर की. आरोपी ने कहा न वह आतंकी है और न ही उसे पैसों की डिमांड है. उपनगरीय इलाके में आरए स्टूडियो की पहली मंजिल से बच्चे खिड़कियों से बचने के लिए गुहार लगाते दिखे. जिसके बाद आस-पड़ोस में खलबली मच गई.
क्या थी आरोपी की डिमांड?
आरोपी ने जारी वीडियो में कहा, 'मैं रोहित आर्य, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और यहां स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाया है. मेरी कुछ ज्यादा डिमांड नहीं हैं, काफी नैतिक मांगें हैं. मुझे कुछ लोगों से बात करनी हैं, मेरे कुछ सवाल हैं और उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर सवाल करने हैं तो वो पूछने हैं. लेकिन मुझे जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए.'
पैसों की डिमांड नहीं- आरोपी
आरोपी ने आगे कहा, 'मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं और न ही मेरी कोई पैसों की डिमांड है. सिंपल बात करनी है और जिसके लिए मैंने इन बच्चों को बंधक बनाया है. मैंने एक प्लान के तहत ही इन्हें बंधक बनाया है. आपकी एक हरकत मुझे गुस्ता दिला देगी और मैं पूरी जगह को आग लगा दूंगा. अगर मैं ज़िंदा रहा, तो मैं यह करूँगा, अगर मैं मर गया, तो कोई और करेगा. लेकिन यह जरूर होगा. आग लगाकर खुद भी उसमें मर जाऊँगा.'
गिरफ्तार हुआ आरोपी
इलाके में अफरा-तफरी के बाद पुलिस आई और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची. पुलिस ने स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया. एक्शन में आकर पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बच्चों को मेडिकल चेक अप के लिए अस्पताल भेजा गया है. साथ ही स्टूडियो की तलाशी ली जा रही है कि कहीं आरोपी के कुछ और साथी तो मौजूद नहीं हैं. आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है. आरोपी रोहित (30) स्टूडियो में अस्थायी रूप से काम करता था और सोशल मीडिया पर एक एक्टिंग चैनल चलाता है. ऑडीशन के बहाने इस आरोपी ने बच्चों को स्टूडियो में बुलाया था.
