/Varanasi Airport Firing: फ्लाइट में लाइसेंसी गन ले जाने का क्या है नियम? कितनी गोलियां रख सकते हैं, कैसे होगी चेकिंग?

क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में अपनी लाइसेंसी बंदूक या गोलियां ले जाने के नियम कितने सख्त हैं? वाराणसी एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान अचानक गोली चलने के बाद यह सवाल हर किसी के मन में है. नियम कहते हैं कि फ्लाइट में हथियार ले जाने से पहले एयरलाइन को सूचना देना, उसे पूरी तरह खाली (अनलोड) रखना और मजबूत बॉक्स में पैक करना जरूरी होता है.
यहां हम जानेंगे कि वाराणसी एयरपोर्ट की घटना में आखिर गोली कैसे चली? और घरेलू फ्लाइट में लाइसेंसी हथियार और कारतूस ले जाने के क्या नियम हैं, यात्री को कौन से दस्तावेज रखने होते हैं, हथियार की जांच और पैकिंग कैसे होती है और नियमों में चूक होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
यह हादसा सुबह करीब 9:30 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ. कमलेश राय नाम के यात्री अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1810 से मुंबई जा रहे थे, उनके पास लाइसेंसी हथियार था, जिसकी जानकारी उन्होंने पहले ही दे दी थी.
गोली कैसे चली?
चेकिंग काउंटर पर जब हथियार की सुरक्षा जांच (वेरिफिकेशन) हो रही थी, तभी अचानक उससे एक राउंड गोली चल गई. गोली पहले जमीन (फर्श) से टकराई और फिर पास में खड़ी महिला स्टाफ सुमन की जांघ में जा लगी. गोली के छर्रे पास मौजूद दूसरे कर्मचारी रोहित राज के हाथ में लगे. दोनों घायलों को तुरंत न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया. स्वतंत्रता दिवस के कारण एयरपोर्ट पर 11 से 20 अगस्त तक हाई अलर्ट था, ऐसे में अचानक हुई इस फायरिंग से वहां अफरा-तफरी मच गई.
लाइसेंसी हथियार ले जाने के नियमों को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ने डिटेल से बताया है. वो भारतीय वायु सेना के एक सेवानिवृत्त फाइटर पायलट और जाने-माने रक्षा एवं सामरिक विशेषज्ञ हैं. उन्होंने बताया कि टिकट बुक करते समय ही एयरलाइन को इसकी पूरी जानकारी देना होती है. एयरपोर्ट पर आपको समय से 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा, ताकि कोई हड़बड़ी ना हो.
चेक-इन लगेज में जमा कराना जरूरी: हथियार और गोलियों को केवल चेक-इन सामान के रूप में ही जमा कराया जा सकता है.
मजबूत बॉक्स में पैकिंग: हथियार को पैक करने के लिए धातु, लकड़ी या मजबूत कार्डबोर्ड का अलग बॉक्स होना अनिवार्य है.
हथियार पूरी तरह खाली हो: बॉक्स में रखते समय हथियार का चैंबर और मैगजीन पूरी तरह खाली होना चाहिए; उसमें एक भी गोली नहीं होनी चाहिए.
कारतूसों की अलग पैकिंग रहे: अधिकतम 50 गोलियों को हथियार से अलग पैक करना होता है. हथियार और गोलियों का कुल वजन 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए. (शूटिंग खिलाड़ियों के लिए नियम अलग हैं)
डिक्लेरेशन की रसीद पास रखना: चेक-इन के समय भरे गए आवेदन पत्र की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि सामान गुम (Lost/Misplaced) होने की स्थिति में एयरलाइन के समक्ष दावा किया जा सके.
सरकारी मंजूरी: भारत से बाहर हथियार ले जाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA से पहले से लिखित मंजूरी लेना जरूरी है.
दूसरे देश के नियम: भारत का लाइसेंस विदेश में मान्य नहीं होता. आप जिस देश जा रहे हैं, वहां के हथियार लाने-ले जाने के वैध परमिट और कस्टम पेपर जरूरी होते हैं.
एयरपोर्ट गेट पर: एंट्री गेट और काउंटर पर CISF और एयरलाइन स्टाफ को बताना होता है कि आपके पास लाइसेंसी हथियार है.
जांच रूम में चेकिंग: सुरक्षा अधिकारी गन को चेक करेंगे कि वह खाली है या नहीं और लाइसेंस से गन का नंबर मिलाएंगे.
सील और पैक: हथियार और कारतूस को नियमों के तहत एक सुरक्षित बॉक्स में सील करके विमान में लोड किया जाएगा.
सफर खत्म होने पर: गंतव्य एयरपोर्ट पर यह सामान्य बेल्ट पर नहीं आएगा. एयरलाइन का सुरक्षा अधिकारी आपकी रसीद और पहचान देखकर हथियार सीधे आपको सौंपेगा.
ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ कहते हैं कि हथियार ले जाने के मामलों में यात्री की जिम्मेदारी होती है कि वो नियमों का पालन करें. हथियार को पूरी तरह खाली (अनलोड) रखना और उसे सुरक्षित बॉक्स में ही लेकर जाएं, जबकि एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है कि यात्री के गन लाइसेंस, टिकट और पहचान पत्र की बारीकी से पड़ताल करे.
हथियार की जांच आम काउंटर पर न करके एक अलग सुरक्षित कमरे (आइसोलेशन एरिया) में CISF और सुरक्षा विशेषज्ञों की मौजूदगी में करे. यह पक्का करे कि गन में कोई गोली न हो, फिर उसे स्पेशल टैग लगाकर सील करना और विमान के कार्गो होल्ड में सुरक्षित रखवाए.
सुरक्षा से जुड़े सभी बुनियादी नियम हर एयरलाइन के लिए एक समान होते हैं, क्योंकि इन्हें सरकारी एजेंसियां (DGCA/BCAS) तय करती हैं. हालांकि अलग-अलग एयरलाइंस अपनी सुविधा के हिसाब से सिर्फ हैंडलिंग फीस और कुछ कागजी प्रक्रियाओं में थोड़ा बदलाव कर सकती हैं. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के नियम इस बात पर तय होते हैं कि आप किस देश जा रहे हैं और वहां के हथियार से जुड़े कानून क्या हैं.