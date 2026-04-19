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भारत में सैटेलाइट फोन रखने के क्या नियम हैं, भूलकर भी न करें ये गलती; हो जाएगी जेल

US Citizen detained: श्रीनगर एयरपोर्ट पर प्रतिबंधित वस्तु और सैटेलाइट फोन के साथ दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है. दोनों व्यक्तियों को आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में सैटेलाइट फोन और उसके इस्तेमाल के क्या नियम हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 20, 2026, 12:06 AM IST
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भारत में सैटेलाइट फोन रखने के क्या नियम हैं, भूलकर भी न करें ये गलती; हो जाएगी जेल

what are the rules for Using satellite phones in India: भारत में बिना इजाजत सेटेलाइट फोन रखना अवैध यानी गैरकानूनी है. श्रीनगर एयरपोर्ट में दो अमेरिकी नागरिकों के पास प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन मिला तो बवाल हो गया. विदेशी नागरिक किस मंशा के साथ सैटेलाइट फोन लिए थे. उन्हें ये फोन कहां से मिला, उन्होंने क्या जम्मू-कश्मीर से किसी को कॉल की थी, ऐसे सवालों के जवाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगा रही हैं. इस बीच आपको कहीं गलती से भी सैटेलाइट फोन मिल जाए तो उससे कोई नंबर डायल करने की गलती मत कीजिएगा, वरना आपको जेल की सजा से कोई नहीं बचा पाएगा. 

दिखने में साधारण वायरलेस एवं वाकीटाकी सेट जैसे नजर आने वाले फोन पर एजेंसियां नजर रखती हैं. देश की सुरक्षा के लिहाज से इन्हें प्रतिबंधित किया गया है. 

भारत में प्रतिबंध क्यों?

भारत में देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार की इजाजत के बिना सैटेलाइट फोन को रखना या उसका किसी भी तरह का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है. खासकर थुरैया और इरिडियम और अन्य कंपनियों के सैटेलाइट फोन का उपयोग भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है. इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है.

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कहीं से भी कनेक्ट हो जाते हैं ये फोन

हमारे आपके पास मौजूद सिंपल एंड्रायड या एपल वाले मोबाइल फोन आसपास के टेलीकॉम टावर पर निर्भर होते हैं. इससे उनका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं इलाकों तक सीमित रहता है जहां नेटवर्क कवरेज होता है. वहीं दूसरी तरफ सेटेलाइट फोन सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सेटेलाइट से कनेक्ट होते हैं. इससे वे समुद्र, रेगिस्तान और पहाड़ों जैसे दूरदराज के इलाकों में भी काम कर पाते हैं. ऐसे में इनका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में हो सकता है. इसलिए इनका इस्तेमाल प्रतिबंधित है.

सेटेलाइट फोन में आमतौर पर बड़े बाहरी एंटीना होते हैं, ताकि वे सीधे सैटेलाइट को सिग्नल भेजें और उनसे सिग्नल रिसीव कर सकें. इनका ऐसा डिज़ाइन लंबी दूरी तक एक स्थिर कनेक्शन बनाए रखने के लिए जरूरी है. ये फोन आम फोन के मुकाबले ज्यादा भारी होते हैं. जाते हैं. इसलिए कहीं भी ये फोन कहीं पर नजर आए तो फौरन पुलिस को इनफॉर्म करें. 

किसी भी विदेशी या भारतीय नागरिक को ऐसे उपकरण लाने के लिए दूरसंचार विभाग से लिखित परमीश लेनी होती है. क्योंकि सेटेलाइट फोन को ट्रैक करना साधारण मोबाइल फोन के सिग्नल को ट्रैक करने से ज्यादा मुश्किल होता है, इसके बावजूद इनका इस्तेमाल पकड़ में आ ही जाता है. इसलिए बिना इजाजत के ऐसे फोन अपने पास रखना या फिर इस्तेमाल करना आपको कानूनी शिकंजे में फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने की वजह बन सकता है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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