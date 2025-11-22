Tejas Crash: कैसे होती है लड़ाकू जेट क्रैश होने की इन्क्वायरी, कहां फंस सकता है पेंच? कम लोगों को मालूम होगा प्रोसीजर

Tejas Fighter Jet Crash: दुबई एयर शो में फाइटर जेट एमके-1ए के क्रैश होने की वजह पर अटकलों का दौर जारी है. पाकिस्तानी हैंडलर्स से इतर देश के अंदर भी कुछ लोग इस घटनाक्रम पर संवेदनहीन होकर चर्चा कर रहे हैं. क्रैश जेट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ-साफ यह देखा जा सकता है कि पायलट के कंट्रोल खोते ही वो एक असामान्य एंगल में झुककर बहुत स्पीड से नीचे तो आता है लेकिन करतब दिखाकर वापस ऊपर जाने के बजाए जमीन में धंस जाता है और वहां लगे इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं.

कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी

भारतीय वायु सेना ने दुर्घटना पर आधिकारिक बयान में लिखा- 'एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान एयरफोर्स का तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ. वायु सेना को दुर्घटना पर गहरा दुःख है. दुख की घड़ी में एयरफोर्स शोक संतप्त परिजनों के साथ है. हादसे का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की गई है.'

हादसा सरकार द्वारा ये साफ किए जाने के ठीक एक दिन बाद हुआ है कि एयरशो 2025 में LCA तेजस MK1 में कोई ऑयल लीक नहीं हुआ था, ऐसी खबरें फेक न्यूज़ हैं. अधिकारियों ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा, 'ऐसे दावे इस जेट की क्षमताओं में लोगों का भरोसा कम करने के मकसद से किए गए प्रतीत होते हैं'. तेजस वैश्विक मंचों पर स्वदेशी रक्षा विमानन को प्रदर्शित करने के भारत के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है.

कैसे होती है फाइटर जेट की जांच

तेजस क्रैश के कंट्रोल खोकर जमीन में धसने के बीच इतना कम वक्‍त था कि पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल को इजेक्‍ट होने का मौका तक नहीं मिला. विमानन विश्लेषकों और पूर्व पायलटों ने प्रभाव से पहले के हर फ्रेम की बारीकी से जांच के बाद क्या कहा आइए बताते हैं. फाइटर जेट कोई भी हो उसके क्रैश होने की वजहों में अक्सर इंजन फेलियर, तकनीकी खराबी और पायलट की चूक/त्रुटि होती है. इसी साल अमेरिकी एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स, म्यांमार की वायुसेना के विमान क्रैश हो चुके हैं.

वजह कैसे पता चलेगी क्या है प्रोसीजर?

कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जेट बैरल रोल के बाद फ्लेमआउट का शिकार हुआ. यानी इंजन बंद होने से ये हादसा हुआ. हालांकि असली वजह एयरफोर्स की कोर्ट ऑफ इंक्‍वायरी के पूरा होने के बाद सामने आएगी. भारत की जांच टीमें दुबई पहुंच चुकी हैं. अब एयरफोर्स की टीम की देखरेख में तेजस के ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (fdr) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (cvr) खोजा जाएगा. जिसके आसानी से मिल जाने की उम्मीद है. ब्‍लैक बॉक्‍स, एफडीआर और सीवीआर की मदद से इस हादसे का सच बाहर लाया जाएगा. लेकिन इसमें एक टेक्टनिकल पेंच भी है. दरअसल एक्सीडेंट साइट दुबई में होने की वजह से भारत को इस जांच में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ेगी.

कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में लाइट फाइटर जेट तेजस बनाने वाली एचएएल की टेक्निकल टीम और इंटरनेशनल इन्विजिलेटर भी मौजूद होंगे. ब्लैक बॉक्स रिकवर होने के बाद. इंजन पर फोकस होगा क्योंकि इंजन फेल हुआ तो एक और थर्ड पार्टी यानी इंटरनेशल पार्टी इसकी जांच को ज्वाइन करेगी. ये तीसरी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक होगी जो इसका इंजन बनाती है. फ्यूल प्रेशर की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी. ऐसी तमाम कवायदों के बाद ही तेजस क्रैश का असली सच सामने आएगा.

क्‍या होती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी?

सैन्य विमान दुर्घटना के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (CoI) एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है. जो हाईलेवल जांच प्रक्रिया होती है. इसका मकसद भी हादसे के सटीक कारणों का पता लगाना होती है. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन एयरफोर्स के किसी सीनियर अधिकारी की अध्यक्षता में होता है. उस जांच टीम में आमतौर पर तकनीकी विशेषज्ञ, इंजीनियरिंग विशेषज्ञ, मेडिकल अधिकारी और ऑपरेशनल पायलट शामिल होते हैं जो क्रैश की हर एंगल से जांच करते हैं.