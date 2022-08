Manish Sisodia के घर समेत दिल्ली-NCR की 21 जगहों पर CBI की रेड, Arvind Kejriwal ने डिप्टी CM के लिए कही ये बात

Manish Sisodia CBI Raid: आबकारी घोटाला मामले में शुक्रवार को सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत दिल्ली-एनसीआर की 21 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है. दमन दीव समेत 7 राज्यों में भी सीबीआई ने रेड डाली है. सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके बचाव में उतर आए हैं. उन्होंने सिसोदिया को देश का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया है.

उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट किए. उन्होंने लिखा, दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है. इसे ये रोकना चाहते हैं. इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियो पर रेड और गिरफ़्तारी की गई है. 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की,उसे रोका गया. इसीलिए भारत पीछे रह गया. दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे.

#WATCH | A CBI team reaches the residence of Deputy CM Manish Sisodia in Delhi. The agency is raiding 21 locations in Delhi-NCR in connection with the excise policy case, including Sisodia's residence. pic.twitter.com/3txFCtiope

— ANI (@ANI) August 19, 2022