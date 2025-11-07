SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में हुई जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश तो हैं पर फायदा किसे मिलेगा?

बिहार चुनाव से पहले SIR पर बवाल हो रहा था लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा और जेडीयू ही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस भी खुश हैं. सबको लग रहा है कि अच्छी वोटिंग से उन्हें फायदा होगा. सवाल यह है कि जब कुछ वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया में हटाए गए तो अच्छी वोटिंग के पीछे कौन सा फैक्टर काम किया.
बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SIR का जो 'सुर्रा' सामने आया उसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी. विपक्ष अभी ही क्यों, कहते हुए इसके औचित्य पर सवाल खड़े करने लगा. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. खैर, जब पहले चरण के विधानसभा चुनाव पूरे हो गए हैं तो आलम यह है कि दोनों बड़ा खेमा खुश नजर आ रहा है. हां, ऐसी वोटिंग हुई है कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए भी उत्साहित है और तेजस्वी यादव का महागठबंधन भी फायदा देख रहा है. तो क्या SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के कारण बिहार में वोटिंग ज्यादा दिख रही है?
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान का जो आंकड़ा जारी किया है, वह बड़ा संकेत दे रहा है. कुल 243 विधानसभा सीटों में से 121 पर 64.66 प्रतिशत वोटिंग हुई है. यह संख्या 2024 के लोकसभा चुनाव से 9.3 और 2020 के विधानसभा चुनाव में इन विधानसभा क्षेत्रों में हुई वोटिंग से 8.8 प्रतिशत ज्यादा है. आंकड़े सामने आते ही राजनीतिक विश्लेषक गुणा-गणित करने लगे कि ज्यादा वोटिंग से किसे फायदा होगा? यह नाराजगी का वोट है या खुशी वाला? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तो 14 नवंबर को पता चलेंगे, फिलहाल बड़ा प्रश्न यह है कि वो कौन सा फैक्टर था जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग देखने को मिली है.
शुद्धिकरण का असर?
हां, 2010 के बाद बिहार में पहली बार नेशनल या स्टेट इलेक्शन में इतनी वोटिंग हुई है. हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का शुद्धिकरण अभियान चलाया था तो सवाल उठता है कि क्या शुद्धिकरण से यह 'फल' प्राप्त हुआ है? खास बात यह है कि चुनाव आयोग के किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के बाद बिहार की मतदाता सूची में काफी कटौती की गई.
कुल वोटर 4 पर्सेंट घट गए थे
2024 के लोकसभा चुनाव के समय वाली मतदाता सूची और SIR के बाद पब्लिश की गई अंतिम मतदाता सूची की तुलना करें तो राज्य में के बीच कुल 37 लाख लोगों के नाम 'शुद्ध' किए गए. इससे कुल मतदाताओं की संख्या में 4% की कमी आई. गुरुवार को जिन 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, उनमें 2024 के लोकसभा की तुलना में 15 लाख से ज्यादा या 3.9 प्रतिशत वोटर के नाम हटाए गए थे.
नए डेटा से एक और आंकड़ा सामने आया है.चुनाव आयोग ने इन 121 विधानसभा सीटों के लिए पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 3 करोड़ 75 लाख बताई थी जो अंतिम एसआईआर सूची में दर्ज 3.73 करोड़ से 0.4% ज्यादा है. इसका मतलब है कि पहले चरण में 2.43 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं. यह संख्या 2024 के लोकसभा चुनावों में इन विधानसभा क्षेत्रों में वोट करने वाले 2.15 करोड़ मतदाताओं से ज्यादा है.
फिर भी गिरावट नहीं?
इस तुलना में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया से मतदाताओं की संख्या में कोई खास गिरावट नहीं आई है.
- एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे विधानसभा चुनावों में वोटरों की वृद्धि का अध्ययन करके दूसरे तरीके से देखा जा सकता है, जो 2010 से ठीक पांच साल के अंतराल पर हुए हैं. 2010 और 2015 के विधानसभा चुनावों के बीच, इन 121 विधानसभा सीटों में निर्वाचकों (जो वोट देने के पात्र हैं, Electors) की संख्या 21.7 प्रतिशत बढ़ी और वोटरों की संख्या में 30.5% की वृद्धि हुई.
- 2015 और 2020 के चुनावों के बीच निर्वाचकों और मतदाताओं की संख्या में लगभग समान रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की गई- पहले 9.2% फिर 9.5% बढ़ी.
