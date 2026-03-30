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Hindi NewsExplainerममता बनर्जी पर बंगालियों का भरोसा कैसे तोड़ पाएगी भाजपा? यूपी-बिहार मॉडल वहां काम नहीं करता

ममता बनर्जी पर बंगालियों का भरोसा कैसे तोड़ पाएगी भाजपा? यूपी-बिहार मॉडल वहां काम नहीं करता

तृणमूल कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि 'जय श्रीराम' का नारा भाजपा की प्रॉपर्टी नहीं है. इस चुनाव में भाजपा के पिच पर आकर ममता बनर्जी 'बैटिंग' कर रही हैं. कुछ साल पहले वह भाजपा समर्थकों के नारे पर गुस्सा हो जाती थीं लेकिन इस बार ममता ने रणनीति बदली है. पिछले 2-3 साल में जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, दुर्गा पूजा से जुड़ी कई पहल शुरू हुई है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:19 AM IST
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चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी.
चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी.

असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पर क्यों है? मीडिया में भी ममता बनर्जी vs भाजपा की चर्चा ज्यादा है. बाकी राज्यों में एक चरण में मतदान होंगे, लेकिन बंगाल में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे. पश्चिम बंगाल में इस बार चुनावी माहौल कैसा है? पिछली बार की तुलना में भाजपा ने ममता के किले को ढहाने के लिए क्या तैयारी की है? पश्चिम बंगाल का चुनाव इतना खास क्यों बन गया है? सबसे पहले जान लीजिए कि कहां, किस पार्टी की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं. असम में भाजपा कॉन्फिडेंट लग रही है, तो केरल में कांग्रेस. तमिलनाडु और पुदुचेरी में क्षेत्रीय राजनीति हावी है, इसलिए भाजपा को बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं होगी. ऐसे में सारा फोकस बंगाल पर ही बचता है, जहां का चुनाव भाजपा के लिए अब भी पहेली बना हुआ है. 

बंगाल जीतने के लिए इस बार भाजपा ने कितनी तैयारी की? इस सवाल का जवाब कोलकाता के एक प्रोफेसर देते हैं. उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी की सरकार को लंबा समय हो गया है, लेकिन सत्ताविरोधी लहर पर चढ़कर चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं है. वह ममता बनर्जी की तीन पावर गिनाते हैं, जिसके दम पर टीएमसी फिर से सत्ता में आने का ख्वाब देख रही होगी- 1. बंगाल में विपक्ष बंटा हुआ और कमजोर दिख रहा है 2. हर वर्ग के लिए मुफ्त में कुछ न कुछ जरूर दिया जा रहा है 3. SIR के खिलाफ राज्य से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फाइट करने से जनता में ममता की 'फाइटर' वाली इमेज बरकरार है. 

बंगाल में ममता के खिलाफ लहर बना पाई भाजपा?

इधर, भाजपा को उम्मीद है कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के कारण, जो नाम कटे हैं उनसे उसे कुछ फायदा होगा. प्रोफेसर बिश्वनाथ चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में कहा कि बेरोजगारी, उद्योगों की कमी, सत्ता विरोधी लहर, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों के बावजूद भाजपा ममता के खिलाफ पांच वर्षों में कोई बड़ा आंदोलन या मोर्चा खड़ा नहीं कर पाई. एक इंटरव्यू में वह कहते हैं कि भाजपा को बंगाल मॉडल पर काम करना चाहिए था, लेकिन वह यूपी-बिहार मॉडल ही अपनाती रही है. वह यह भी मानते हैं कि वोटिंग से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से माहौल जरूर बनता है. मतुआ वोटरों के नाम भी एसआईआर में कटे हैं, जिनका 70 सीटों पर प्रभाव है. टीएमसी उनके पोस्टर बनवाकर भाजपा को घेर रही है. प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा हिंदू वोटरों के अधिकार छीन रही है. यह भाजपा के लिए चिंता की बात होगी. 

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ममता ने इस बार बदला चुनावी 'गियर'

हां, इस बार वह नए मुद्दों पर भाजपा को घेर रही हैं. ममता ने दावा किया है कि भाजपा जीती, तो पश्चिम बंगाल में मछली खाने पर बैन लग सकता है. आगे कहा कि भाजपा शासित राज्यों में लोगों को मछली खाने से रोका जाता है. मछली बंगाल के कल्चर में रची बसी है. ऐसे में यह मुद्दा लोगों को सीधे कनेक्ट करता है. पहले ममता बनर्जी हिंदू धर्म या मंदिरों पर कम बोलती थीं. जय श्रीराम का नारा सुनकर भाजपा पर बरसने लगती थीं, लेकिन इस बार वह मंदिर बनवा रही हैं. जय श्रीराम सुनकर टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि यह नारा भाजपा का कॉपीराइट नहीं है. टीएमसी की रणनीति को समझकर भाजपा के नेता भी बंगाल मॉडल तैयार करने के लिए जय मां काली, जय मां दुर्गा का नारा लगाने लगे हैं. 

ममता ने ललकारा है कि वह दिल्ली की सत्ता से भी भाजपा को बाहर करके दम लेंगी. उन्हें पता है कि मुस्लिम वोटर उनका वोटबैंक है, इस बार मंदिर एजेंडे पर फोकस कर भाजपा की तरफ हिंदू वोटरों को खिसकने से रोकने की कोशिश हुई है. बंगाल का चुनावी मिजाज बताता है कि एक बार जनता ने जिस पार्टी या नेता पर भरोसा कर लिया, उसे आसानी से दूर नहीं करती. 

जहां तक बंगाल विधानसभा चुनाव पर फोकस की बात है, तो उसकी कुछ प्रमुख वजहें हैं. 
1. SIR का चुनावी असर पता चलेगा: हां, इस चुनाव में यह मुद्दा सबसे बड़ा है. ममता कोलकाता से दिल्ली तक लड़ती रही हैं. खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गईं. इससे स्थानीय वोटरों में उनकी 'फाइटर' छवि बनी है. ममता चुनाव प्रचार में आरोप लगा रही हैं कि बंगालियों को विदेशी और घुसपैठिया बताया जा रहा है. अब देखना यह होगा कि चुनाव में एसआईआर कितना असर डालता है क्योंकि भाजपा घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उछाल रही है. 

2. ममता बनर्जी VS कौन? यह किसी को नहीं पता है. भारत में आज की स्थिति में कांग्रेस को अलग रखकर देखें तो ममता बनर्जी की छवि ऐसी नेता की बनी है, जो भाजपा और विशेष तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे रही हैं. संसदीय राजनीति में 40 साल से सक्रिय ममता ने ही बंगाल में लेफ्ट राज का अंत किया. अब वह गैर-कांग्रेसी विपक्ष का प्रमुख चेहरा हैं. बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे इस विचार को सही या गलत ठहराएंगे. 

3. बीजेपी के लिए बंगाल जीतना अहम क्यों? 2014 में प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने वाली भाजपा पिछले एक दशक में कई राज्यों में सरकार बना चुकी है. बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा में झंडे गाड़े लेकिन बंगाल में जीत दूर दिखी. 2021 के चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे किए गए, लेकिन 77 सीटों पर सिमट गए. भाजपा की वैचारिक परंपरा के प्रमुख श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही थे. ऐसे में भाजपा के लिए यहां जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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