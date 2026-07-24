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गुजरात में बादलों का 'गदर', कई जानें गईं, घर डूबे... एक दिन में क्यों इतने ज्यादा बादल बरसे?

Gujarat Heavy Rainfall: गुजरात में इस समय भारी बारिश हो रही है, जो सामान्य स्तर से बेहद ज्यादा है. घरों से लेकर सड़कों तक हर जगह पानी भर गया है. आखिर एक ही दिन में गुजरात में इतनी बारिश कैसे हो गई?

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 24, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:41 PM IST
गुजरात में बादलों का 'गदर', कई जानें गईं, घर डूबे... एक दिन में क्यों इतने ज्यादा बादल बरसे?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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