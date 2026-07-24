गुजरात में बादलों का 'गदर', कई जानें गईं, घर डूबे... एक दिन में क्यों इतने ज्यादा बादल बरसे?

मौसम विभाग के मुताबिक, इस भारी बारिश की वजह अरब सागर से लगातार आ रही नम हवाएं और मजबूत दक्षिण-पश्चिम मानसून है. बारिश का असर वलसाड और उंबरगांव समेत इसके आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा देखने को मिला है. इन क्षेत्रों में कई घंटों तक भारी बारिश हुई है, जिससे नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ा है. कई सड़कों पर बारिश का पानी इकट्ठा होने से गाड़ियां भी बीच रास्ते फंस गईं. रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है.