गुजरात में बादलों का 'गदर', कई जानें गईं, घर डूबे... एक दिन में क्यों इतने ज्यादा बादल बरसे?

Gujarat Rainfall: देशभर के कई इलाकों में मानसून एक्टिव है, लेकिन गुजरात में इस समय बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. दक्षिण गुजरात में तो एक दिन में इतनी बारिश हुई कि यहां बाढ़ जैसे हालात हो गए. घर, दुकानें, सड़कें और रेलवे ट्रैक समेत सबकुछ पानी में डूबते चले गए. आखिर गुजरात में एक ही दिन में इतने बादल कैसे बरस गए?
मौसम विभाग के मुताबिक, इस भारी बारिश की वजह अरब सागर से लगातार आ रही नम हवाएं और मजबूत दक्षिण-पश्चिम मानसून है. बारिश का असर वलसाड और उंबरगांव समेत इसके आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा देखने को मिला है. इन क्षेत्रों में कई घंटों तक भारी बारिश हुई है, जिससे नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ा है. कई सड़कों पर बारिश का पानी इकट्ठा होने से गाड़ियां भी बीच रास्ते फंस गईं. रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है.
स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) के मुताबिक, अबतक उंबरगांव में 906 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो अबतक सबसे ज्यादा है. इसके अलावा कपराडा में 731 मिलीमीटर बारिश, नानापोंधा में 643 मिलीमीटर, धरमपुर में 499 मिलीमीटर, पारडी में 448, वांसदा में 435, वापी में 413 और वलसाड में 403 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.
#WATCH | Gujarat | Continuous rainfall triggers a flood-like situation in several areas in Surat pic.twitter.com/2nVwYJ0tQC
— ANI (@ANI) July 24, 2026
तापी जिले के डोलवन में भी अबतक 378 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. यहां डांग जिले के वघई में 369 मिलीमीटर बारिश देखी गई है. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि एक ही दिन में दक्षिण गुजरात के कई क्षेत्रों में बेहद ज्यादा बारिश हुई है.
मौसम विभाग के अनुसार, मौजूदा समय में गुजरात के ऊपर मजबूती से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून बना हुआ है.
રાજ્યમાં તા 24/07/2026ના રોજ તાલુકા મુજબ થયેલ વરસાદની આંકડાકીય માહિતી...#GujaratRain #Monsoon2026 pic.twitter.com/MMkVqpJezj
— Gujarat Information (@InfoGujarat) July 24, 2026
वहीं, लगातार अरब सागर से गुजरात की तरफ नमी से भरी हवाएं आ रही हैं. इसके साथ ही पश्चिम भारत के ऊपर बना वेदर सिस्टम भी एक ही क्षेत्र में बना हुआ है, जिसके चलते उसी इलाके में लगातार बारिश हो रही है. इसके कुछ ही घंटों बाद बारिश ने और विक्राल रूप धारण कर लिया. अधिक बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात भी बन गए.
मौसम विभाग के मुताबिक, चोबीस घंटे में 204.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बौछारें पड़ने पर यह अत्यधिक बारिश की श्रेणी में आता है, लेकिन गुजरात के कई इलाकों में इससे 2-3 और कई जगहों पर तो 4 गुना ज्यादा बारिश हुई है.
District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:
Issue Time: 24-07-2026 07:46 Hrs IST
Validity Time: 24-07-2026 10:46 Hrs IST
Red Warnings: Lightning/Thunderstorms with gusty winds (around 60 kmph) and heavy rain (>15 mm/h) very likely over following districts… pic.twitter.com/qGMFdEOfVM
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 24, 2026
उंबरगांव में 906 मिलीमीटर के साथ सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से कई लेवल ज्यादा है. IMD ने गुजरात में अभी और भारी बारिश की संभावना जताई है.