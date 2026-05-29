जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत, अब क्या करेंगे शिवकुमार

Karnataka Caste Census Report: कर्नाटक के सीएम रहे सिद्धारमैया जाते-जाते डीके शिवकुमार बड़ी चुनौती पैदा कर गए हैं. अब उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत हो गई है. ऐसे में सवाल है कि शिवकुमार अब इस हालात से कैसे निपट पाएंगे.
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DK Shivakumar Karnataka Caste Census Report: डीके शिवकुमार अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे. मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. लेकिन जाने से पहले सिद्धारमैया ऐसे कांटे बो गए हैं, जिस पर चलना शिवकुमार के लिए भारी साबित होगा. असल में सिद्धारमैया ने अपने कार्यकाल के आखिर समय में विवादास्पद सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को विचार के लिए मंजूर कर लिया. इसका मतलब यह है कि यह रिपोर्ट अब सरकार का हिस्सा बन गई है. जिस पर अब नए सीएम शिवकुमार को विचार करके कोई न कोई फैसला लेना होगा. अगर वे रिपोर्ट को लागू करते हैं तो उन्हें विरोध झेलना पड़ सकता है और अगर नहीं करते हैं तो भी उन्हें जनाक्रोश झेलना पड़ सकता है. यही वह चुनौती है, जिससे डीके को अब जूझना पड़ेगा.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस अत्यंत संवेदनशील दस्तावेज को इस्तीफा देने से पहले स्वीकार करके राज्य के राजनीतिक मैदान को पूरी तरह बदल दिया है. इस रिपोर्ट से राज्य के हर समुदाय की सटीक जनसांख्यिकीय और आर्थिक स्थिति सामने आ सकेगी. इस नए डेटा के सामने आने से राज्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण कोटा भी बदल सकता है. इसका प्रभाव कर्नाटक के प्रशासनिक और विधायी परिदृश्य पर भी पड़ेगा.
माना जा रहा है कि अगर इस जाति जनगणना रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दलित और अल्पसंख्यकों की तादाद पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा है तो राज्य की सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं और शैक्षिक सीटों को फिर से आनुपातिक पुनर्गठन की मांगें उठेगी. इससे राज्य में कोटा सिस्टम में भी बदलाव की मांग तेज हो जाएगी.
ऐसा होने पर लिंगायत और वोकालिगा जैसी कृषि आधारित समुदायों का जनसंख्या बहुमत के आधार पर जारी दबदबा खत्म हो सकता है. राज्य की राजनीति और नौकरशाही से इन दोनों समुदायों का प्रभाव घट सकता है. वहीं अगर शिवकुमार इस रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर चुप्पी साधते हैं या उसमें देरी करते हैं तो उन्हें राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा. यह तबका कांग्रेस को कोर वोटर माना जाता है. ऐसे में उनकी नाराजगी आने वाले असेंबली-लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी पड़ सकती है.
डीके के लिए सबसे बड़ा धर्मसंकट अपनी पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड से है. कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के लिए काफी समय से आवाज उठा रही है. जिससे देश में हिंदू एकता को तोड़कर उसे जातिगत आधार पर बांटा जा सके. पार्टी नेता राहुल गांधी इसके लिए काफी काफी समय से मुखर हैं. ऐसे में अगर नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार राज्य की इस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को लागू नहीं करते हैं तो कांग्रेस को पूरे देश में आलोचनाओं का सामना करना होगा. ऐसे में डीके शिवकुमार के लिए आगे कुआं-पीछे खाई वाली स्थिति बनने वाली है. इस हालात से वे कैसे निपटेंगे. यह देखने लायक बात होगी.
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