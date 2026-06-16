तेल के अलावा चाबहार पोर्ट के मामले में भी भारत को फायदा होगा. अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने कुछ समय पहले चाबहार का संचालन एक ईरानी कंपनी को सौंपने का विकल्प चुना था. प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय कंपनी India Ports Global Limited इस रणनीतिक बंदरगाह का पूरा कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकेगी. चाबहार हिंद महासागर तक सीधी पहुंच देता है. इसका मतलब है कि मध्य एशिया, अफग़ानिस्तान और रूस तक भारत की कनेक्टिविटी पाकिस्तान पर निर्भर हुए बिना मज़बूत हो सकती है.