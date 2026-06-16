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तेल, गैस और चाबहार... क्या भारत की लगने वाली है लॉटरी? ईरान पर प्रतिबंध हटने से क्या बदलेगा, महंगाई से कितनी मिलेगी राहत

Benefits for India from Opening of Hormuz Strait: ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध हटने से क्या भारत की लॉटरी लगने वाली है? क्या उसे तेल, गैस और चाबहार पर बड़ा फायदा होने जा रहा है. लोगों को महंगाई से कितनी राहत मिलेगी, सब लोग इसी गुणा-भाग को समझने में लगे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 16, 2026, 01:07 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:19 AM IST
तेल, गैस और चाबहार... क्या भारत की लगने वाली है लॉटरी? ईरान पर प्रतिबंध हटने से क्या बदलेगा, महंगाई से कितनी मिलेगी राहत
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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