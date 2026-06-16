Impact of Opening of Strait of Hormuz on India: होर्मुज़ स्ट्रेट से सामान्य आवाजाही शुरू होने में भले ही वक़्त लगे. लेकिन ये भारत के लिए भी अच्छी ख़बर है. भारत के 140 करोड़ लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा. ये जानने से पहले आपको भारत के लिए होर्मुज़ के महत्व को समझना चाहिए. असल में दुनिया में 20% तेल और गैस की सप्लाई होर्मुज़ स्ट्रेट के ज़रिए होती है. लेकिन भारत के लिए ये आंकड़ा ज़्यादा है.
भारत अपने तेल आयात का क़रीब 50% इस रास्ते से आयात करता है. इसके अलावा कुल आयात का 70% LPG और लगभग 90% LNG का आयात होर्मुज के ज़रिए होता था. यानी होर्मुज़ के खुलने से भारत को तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. होर्मुज़ के खुलने से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, आइए अब इस बारे में जानते हैं.
ईरान-अमेरिका डील से एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे. इसका भी भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होगा. पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से पहले ईरान उन देशों में शामिल था, जहां से भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता था.
वर्ष 2018 में ईरान पर पाबंदियां सख्त होने से पहले भारत के कुल तेल आयात में ईरानी हिस्सेदारी करीब 11.5% तक पहुंच गई थी. उस समय ईरान, भारत की रिफाइनरी को तेल खरीदने के लिए आकर्षक ऑफर देता था, जैसे शिपिंग की लागत में काफी छूट और भुगतान के लिए ज़्यादा समय. अगर ईरान से प्रतिबंध हटा लिया जाता है तो भारत को इससे 3 फायदे होंगे.
ऐसा करने से भारत को रूस, सऊदी अरब और इराक़ के अलावा एक बड़ा तेल सप्लायर मिल जाएगा. इससे भारत की कंपनियों को दुनिया में तेल बेचने वाले देशों से मोलभाव करने में आसानी होगी. इसके साथ ही रूस के तेल पर भारत की निर्भरता भी कम होगी.
तेल के अलावा चाबहार पोर्ट के मामले में भी भारत को फायदा होगा. अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने कुछ समय पहले चाबहार का संचालन एक ईरानी कंपनी को सौंपने का विकल्प चुना था. प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय कंपनी India Ports Global Limited इस रणनीतिक बंदरगाह का पूरा कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकेगी. चाबहार हिंद महासागर तक सीधी पहुंच देता है. इसका मतलब है कि मध्य एशिया, अफग़ानिस्तान और रूस तक भारत की कनेक्टिविटी पाकिस्तान पर निर्भर हुए बिना मज़बूत हो सकती है.
इसके अलावा भारतीय निर्यातकों को नया बाजार मिलेगा. भारत, ईरान को चावल, चाय पत्ती, दवाई, केमिकल और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात करता था. वर्ष 2018-19 में भारत का ईरान को कुल निर्यात क़रीब 4 अरब डॉलर था. लेकिन उसके बाद ये लगातार घटता गया. प्रतिबंध हटने पर भारतीय निर्यातकों के लिए ईरान फिर से बड़ा बाज़ार बन सकता है.
होर्मुज स्ट्रेट में मालवाहक जहाजों की आवाजाही सामान्य होने से भारत में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ेगी. जिससे देश में इन दोनों के दाम में अच्छी खासी कमी आ सकेगी. ऐसा होने पर देश में परिवहन लागत घटेगी, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. इसके चलते लोगों को बढ़ती महंगाई से काफी राहत मिल सकती है.