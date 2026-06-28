/राम मंदिर के दान में करोड़ों की चोरी के बाद अयोध्या के वकीलों ने ऐसा क्या फैसला लिया कि देशभर में चर्चा छिड़ गई?

Ayodhya Donation Theft Case Lawyers Decision: अयोध्या के राम मंदिर को मिले चढ़ावे में कई महीनों तक हुई करोड़ों रुपये की चोरी से देश का हर वक्त सन्न है. लोगों के मन में गहरी पीड़ा के साथ ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ा आक्रोश भी है. लोगों के गुस्से को भांपते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा ने श्रीराम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस्तीफा देने का एलान तो कर दिया है लेकिन मुकदमे से वे अब भी दूर हैं. हालांकि इस मामले में उनकी ओर से नियुक्त किए गए 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है.