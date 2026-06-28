/राम मंदिर के दान में करोड़ों की चोरी के बाद अयोध्या के वकीलों ने ऐसा क्या फैसला लिया कि देशभर में चर्चा छिड़ गई?

Ayodhya Donation Theft Case Lawyers Decision: अयोध्या के राम मंदिर को मिले चढ़ावे में कई महीनों तक हुई करोड़ों रुपये की चोरी से देश का हर वक्त सन्न है. लोगों के मन में गहरी पीड़ा के साथ ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ा आक्रोश भी है. लोगों के गुस्से को भांपते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा ने श्रीराम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस्तीफा देने का एलान तो कर दिया है लेकिन मुकदमे से वे अब भी दूर हैं. हालांकि इस मामले में उनकी ओर से नियुक्त किए गए 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है.
अब अयोध्या बार एसोसिएशन ने इस मामले में बड़ा फैसला किया है. एसोसिएशन ने डिसीजन लिया है कि दान चोरी के किसी भी आरोपी का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा . यानी कम से कम अयोध्या से तो आरोपियों को कोई वकील नहीं मिलने वाला है.
आरोपियों का केस ना लड़ने की घोषणा के साथ ही साथ चेतावनी भी जारी की गई है. एसोसिएशन का कहना है कि अगर किसी वकील ने आरोपियों के लिए वकालतनामा पेश किया तो उसे प्रत्येक आरोपी के हिसाब से 5 लाख रुपए अधिवक्ता संघ के कोष में जमा करने होंगे. यानी अगर चार आरोपियों का केस भी लिया तो 20 लाख रुपए जमा करने होंगे.
इस तरह किसी भी वकील के लिए केस लड़ना तकरीबन असंभव कर दिया गया है. अयोध्या बार एसोसिएशन ने ये मांग भी की है कि राम मंदिर से दान चोरी का केस CBI को ट्रांसफर किया जाए. अयोध्या के वकीलों की ये घोषणा वाकई सम्मान के लायक है.
राम मंदिर में आया दान सिर्फ पैसा नहीं था, वो अपने ईष्ट के प्रति भक्तों का समर्पण था. इस समर्पण का अगर कोई गबन करता है तो नाराजगी लाजमी है. इसी नाराजगी के चलते अयोध्या के वकील केस ना लड़ने का ऐलान कर चुके हैं.
आरोपियों के साथ ही साथ वकीलों ने मंदिर ट्रस्ट पर भी निशाना साधा है. अयोध्या के वकीलों का कहना है अगर ट्रस्ट के सदस्य लापरवाही ना करते तो दान चोरी होती ही नहीं. ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्र और गोपाल राव को तो 3 दिन में अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम तक दे दिया गया है.
#DNAमित्रों | जो श्रीराम का अपराधी.. उसकी पैरवी कभी नहीं...राम मंदिर के 'दान चोरों' को वकील नहीं मिलेगा !#DNA #DNAWithRahulSinha #RamMandir #Ayodhya #DonationCase @rahulsinhatv pic.twitter.com/gA5MprHIUB
— Zee News (@ZeeNews) June 29, 2026
आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे और ट्रस्ट के सदस्यों को 3 दिन का अल्टीमेटम. इन दो घोषणाओं ने बता दिया है कि अयोध्या के वकील दान चोरी के घृणित कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे. दान चोरी केस में सोमवार को बैंक कनेक्शन भी सामने आया है.
सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तकरीबन 3 महीने पहले आर्थिक हेराफेरी की भनक लग गई थी. बैंक ने ट्रस्ट से पैसे की गणना में शामिल लोगों को हटाने के लिए भी कहा था लेकिन बैंक की अपील नहीं सुनी गई थी. दूसरी तरफ जांच कर रही SIT को दो बैंक कर्मियों की मिलीभगत का भी शक है.
ज़ी न्यूज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन दोनों बैंक कर्मियों का नाम रत्नेश और गगनदीप है. जांच टीम को इन दोनों के खिलाफ कुछ सबूत भी मिले हैं. यानी मंदिर के सेवादारों के बाद अब बैंक कर्मियों पर भी कानून का शिकंजा कस सकता है.
मंदिर के कर्मचारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से जुड़ा शक बताता है कि दान चोरी के पीछे एक संगठित रैकेट था. एक ऐसा रैकेट जो रामभक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर रहा था. इसीलिए आज हम इन दान चोरों को रामद्रोही कह रहे हैं. रामद्रोह का एक ऐसा ही आरोपी है लवकुश मिश्रा. इसकी तनख्वाह तकरीबन 15 हजार रुपए थी लेकिन आज जब इसकी एक संपत्ति का पता चला तो हर कोई चौंक गया. पंद्रह हजार कमाने वाले ने लाखों की संपत्ति कैसे खरीदी, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था.
कुछ हजार की तन्ख्वाह और लाखों की संपत्ति. ये सीधे तरीके से नहीं हो सकता. इसके लिए या तो कोई चमत्कार चाहिए या फिर गोरखधंधा. जांच रिपोर्ट के नतीजे बता ही देंगे लवकुश और दूसरे आरोपियों ने महंगी संपत्तियां कैसे खरीदी.
रामचरित मानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है - करम प्रधान बिस्व करि राखा. जो जस करइ सो तस फलु चाखा. इस चौपाई का अर्थ है भगवान ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाकर रखा है. अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने वाले को दुर्गति मिलती है. यही दान चोरी के आरोपियों के साथ हो रहा है. पहले समाज ने हेय दृष्टि से देखना शुरु किया और अब वकीलों ने भी मुकदमा लड़ने से इंकार कर दिया है.