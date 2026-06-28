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राम मंदिर के दान में करोड़ों की चोरी के बाद अयोध्या के वकीलों ने ऐसा क्या फैसला लिया कि देशभर में चर्चा छिड़ गई?

Ayodhya Donation Theft Case Latest Updates: राम मंदिर के दान में करोड़ों की चोरी के बाद अयोध्या के वकीलों ने कुछ ऐसा फैसला किया है कि देशभर में चर्चा छिड़ गई है? उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि दान चोरों का अब बचना मुश्किल हो जाएगा.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 30, 2026, 02:03 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:03 AM IST
राम मंदिर के दान में करोड़ों की चोरी के बाद अयोध्या के वकीलों ने ऐसा क्या फैसला लिया कि देशभर में चर्चा छिड़ गई?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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