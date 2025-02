ट्रंप के एक फैसले पर आखिर कांग्रेस क्यों भड़क गई? मोदी सरकार से कर डाली मांग

Congress on Ghaza Take Over: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेने वाले बयान की आलोचना की और इसे अजीब करार देते हुए 'अस्वीकार्य' बताया है. ट्रंप ने हाल ही में गाजा को अपने कब्जे में लेने की बात कही थी और कहा था कि वो गाजा को फिर से ठीक कर देंगे, वहां की आबादी को फिर से बसा सकता है. इसी बयान को लेकर कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार से भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी की मांग की है.

उन्होंने एक्स पर लिखा,'राष्ट्रपति ट्रंप का गाजा के भविष्य को लेकर दिया गया बयान अजीब, खतरनाक और पूरी तरह अस्वीकार्य है. केवल दो-राज्य समाधान ही फिलिस्तीनी लोगों की आज़ादी और सम्मान के साथ जीने की पूरी तरह वैध आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है और साथ ही इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है. यही पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है.' कांग्रेस नेता ने इस मामले पर मोदी सरकार से भी दखल देने की बात कही है.

President Trump's loud thinking on the future of Gaza is bizarre, dangerous, and totally unacceptable.

A two-state solution that fulfills the completely legitimate aspirations of the Palestianian people to lead a life in independence and dignity, and also ensures security for…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 5, 2025