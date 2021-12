2021 में भारतीयों ने इंटरनेट पर खूब खोजी नीरज चोपड़ा की जाति, जानें क्या हुआ सबसे ज्यादा सर्च

सुनें पॉडकॉस्ट

नई दिल्लीः वर्ष 2021 काफ़ी उथल पुथल भरा साल रहा. और इस दौरान लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखीं, जिनके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. कोविड की दूसरी लहर ने इस साल भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया और लाखों लोगों की इस दौरान मृत्यु भी हो गई. हमें ऐसा लगता था कि भारत के ज़्यादातर लोग इस साल को तो अपनी यादों से पूरी तरह डिलीट कर देना चाहते होंगे. लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस साल जब देश कोरोना की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहा था, उस दौरान भारत के लोग इंटरनेट पर अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन से ज़्यादा क्रिकेट और Indian Premier League के बारे में सर्च कर रहे थे. और दूसरी बड़ी बात ये कि भारत में बड़ी संख्या में लोग इस साल Olympic Gold Medalist नीरज चोपड़ा की जाति इंटरनेट पर खोज कर रहे थे. Google ने वर्ष 2021 का इंटरनेट सर्च डेटा रिलीज़ कर दिया है, जिससे आज आपको भारत के लोगों की पसंद और नापसंद के बारे में पता चलेगा.

जानें Near Me में लोगों ने क्या सर्च किया

इस साल भारत के लोगों ने Internet पर सबसे ज्यादा Indian Premier League, कोविड के वैक्सीनेशन के लिए Cowin App, ICC T-20 World Cup, फुटबॉल के Euro Cup और Tokyo Olympics के बारे में सर्च किया. यानी लोगों ने कोविड, ऑक्सीजन और दवाइयों से ज्यादा अलग अलग खेलों के बारे में सर्च किया. अपने आस-पास लोगों ने जिन जगहों को खोजा...उन्हें Near Me, यानी मेरे नज़दीक नाम की Category में रखा जाता है. इस श्रेणी में लोगों ने सबसे ज्यादा अपने नज़दीक वैक्सीनेशन सेंटर को सर्च किया. दूसरे नंबर पर कोविड जांच केन्द्र, तीसरे नंबर पर Food Delivery Restaurants, चौथे नंबर पर Oxygen Cylinder और पांचवें नंबर पर लोगों ने अपने नज़दीक कोरोना के अस्पतालों के बारे में सर्च किया. इसके अलावा युवाओं ने अपने आस-पास के Driving School को भी इंटरनेट पर खोजा. Tiffin Service और फेफड़ों की CT Scan भी Near Me के Top Ten Trends में शामिल रही.

नीरज चोपड़ की जाति क्या है?

Personalities की बात करें तो Athletics में भारत को ओलम्पिक खेलों में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में लोगों ने इंटरनेट पर खूब पढ़ा. दिलचस्प बात ये है कि इस दौरान लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि नीरज चोपड़ा की जाति क्या है. नीरज चोपड़ा के बाद इस लिस्ट में आर्यन ख़ान, शहनाज़ गिल, राज कुंद्रा और Elon Musk Top Five Personalities में शामिल रहे.

दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च हुआ क्रिकेट

दुनिया की बात करें तो वहां भी पहले, दूसरे और तीसरे नम्बर पर Cricket को ही सबसे ज्यादा सर्च किया गया. चौथे नम्बर पर अमेरिकी Basketball League.. NBA और पांचवें नम्बर पर Football के Euro Cup को सर्च किया गया, जिसके फाइनल में दंगे भड़क गए थे. उस समय इस ख़बर की काफ़ी चर्चा हुई थी. क्योंकि पश्चिमी देशों ने दीवाली के त्योहार को तो Super Spreader बताया था लेकिन Euro Cup के दौरान मैदान पर आई भीड़ पर अपनी कोई नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं समझी. कुल मिला कर कहें तो दुनिया भर के युवाओं के मन में इस वर्ष खेल, खिलाड़ी, फिल्में, फिल्मी हस्तियां और Mobile Phones छाए रहे.

जानें ट्विटर पर लोगों ने क्या सर्च किया

Twitter की बात करें तो भारत में इस साल सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा रिट्वीट हुआ ट्वीट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का था. ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मार्च 2021 को सुबह सात बजे किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज़ लगवा ली है. इस ट्वीट को लगभग 45 हज़ार बार Re-Tweet किया गया.

व्यापार के क्षेत्र में रतन टाटा का ट्वीट खूब रीट्वीट हुआ

व्यापार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा Re-Tweet होने वाला Tweet TATA Group के पूर्व Chairman रतन टाट का था, जो उन्होंने 8 अक्टूबर 2021 को किया था, जब TATA समूह ने 68 वर्षों के बाद एयर इंडिया को भारत सरकार से ख़रीद लिया था. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, Welcome Back, Air India. इस ट्वीट को लगभग 82 हज़ार बार Re-Tweet किया गया.

ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा कोविड-19

वर्ष 2021 में ट्विटर पर भारत में ट्रेंड करने वाले TOP FIVE हैशटैग में सबसे पहले नंबर पर Covid-19 रहा. दूसरे नंबर पर #FarmersProtest, तीसरे नंबर पर #TeamIndia, चौथे नम्बर पर #Tokyo2020 और पांचवे नंबर पर #IPL2021 रहा.

ट्विटर पर टॉप 10 इमोजी क्या थे

और आजकल सोशल मीडिया पर बातचीत Emoji के बिना अधूरी मानी जाती है. तो इस बार भारत में ट्विटर पर Top Ten Emojis में सबसे उपर हाथ जोड़ने वाला Emoji था, जो नमस्ते को भी दर्शाता है, अभिनंदन का भी प्रतीक है और ये Emoji बताता है कि इस साल लोगों ने हाथ जोड़कर काफ़ी प्रार्थना की है. अब ये प्रार्थना इंडियन क्रिकेट टीम की जीत के लिए की गई या कोविड में जान गंवाने वाले लोगों के लिए, इसका कोई डेटा नहीं है. लेकिन आप इन Trends से ये ज़रूर समझ सकते हैं कि भारत के लोगों ने इस साल क्या-क्या किया और वो इस साल को अपनी यादों से डिलीट करना चाहेंगे या नहीं.