Advertisement
trendingNow12999614
Hindi Newsदेश

DNA: पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या बड़ा करना चाहते थे जिहादी आतंकी

DNA Delhi Bomb Blast Updates: दिल्ली में बम धमाके की जांच धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. इसके साथ ही कई नई परतें भी खुलती जा रही है. उनके क्रूर इरादों के बारे में जानकर जांच एजेंसियां भी हैरान हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या बड़ा करना चाहते थे जिहादी आतंकी

India Pakistan News in Hindi: लाल किला ब्लास्ट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे हर घंटे नए-नए खुलासे हो रहे हैं. पकड़े गए इमाम के बाद आज का दूसरा सबसे बड़ा खुलासा ये है कि आतंकियों ने पुलवामा की तर्ज पर लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक आतंकी हमले का प्लान बनाया था. 

जिस तरह 6 साल पहले जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने CRPF के काफिले से विस्फोटकों से लदी कार टकराई थी, उसी तरह दिल्ली में भी VVIP रूट से कार को टकराने की साज़िश थी. जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक़ पुलवामा की तर्ज पर दिल्ली में भी फिदायीन हमले का प्लान था. लेकिन गलती से लाल क़िले के पास कार में धमाका हो गया और इसकी वजह से जैश की साज़िश पूरी तरह सफल नहीं हो पाई. आतंकियों के हैंडलर ने फिदायीन हमले के लिए बड़ा टारगेट दिया था. उन्हें नई दिल्ली इलाके में हमला करने के लिए कहा गया था.

6 दिसंबर को बड़े धमाके की थी साजिश

Add Zee News as a Preferred Source

यहां संसद भवन, सेना भवन, बिड़ला मंदिर, बीजेपी मुख्यालय और RSS के दफ़्तर पर हमला करने का निर्देश था. जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकियों के निशाने पर लाल किला नहीं था. उनके मुताबिक लाल किले की पार्किंग से गाड़ी ले जाते समय गलती से धमाका हो गया होगा. ये जानकारी भी सामने आई है कि कार चला रहे डॉक्टर उमर नबी का असली मंसूबा 6 दिसंबर को विस्फोट करने का था. 6 दिसंबर को ही अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था. सूत्रों के मुताबिक़ जैश का इरादा नई दिल्ली इलाक़े में पुलवामा की तरह बड़े हमले को अंजाम देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने का था. ऐसे हमले के जरिए जैश जताना चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वो ज़िंदा है.

जैश पहले भी संसद भवन और जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर हमला कर चुका है. साथ ही जैश ने कई बार सेना के ठिकानों पर भी हमला किया है. यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इस धमाके के तार लाल किला की जगह किसी दूसरे टारगेट से जोड़कर देख रही हैं. सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद से ही जैश-ए-मोहम्मद भारत की सेना और सरकार से बदला लेने की साज़िश बना रहा था. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आतंकी पुलवामा की तरह साजिश में कामयाब हो जाते तो कितना ज़्यादा नुकसान होता.

'दावत के लिए बिरयानी तैयार है'

पुलवामा की तरह हमले की साजिश के अलावा ये खुलासा भी हुआ है कि आतंकियों ने इस हमले की तैयारी 4 महीने पहले ही कर ली थी. आतंकियों के चैटबॉक्स के मुताबिक़ डॉक्टर शाहीन की तरफ़ से चैटबॉक्स पर आख़िरी मैसेज में लिखा गया था- दावत के लिए बिरयानी तैयार है. ये मैसेज 13 जुलाई 2025 को किया गया था.

यानी धमाके से लगभग 4 महीने पहले. इसके बाद इस चैटबॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया. यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि शाहीन के इस मैसेज का क्या मतलब है. 

सूत्रों के मुताबिक दावत शब्द का इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया था जबकि बिरयानी का इस्तेमाल विस्फोटक के लिए. यानी दावत के लिए बिरयानी तैयार है का मतलब है धमाके के लिए विस्फोटक तैयार है. शाहीन का ये संदेश बताता है कि जुलाई में ही हमले की तैयारी पूरी हो गई थी.

2 साल से चल रही थी विस्फोट की तैयारी

ये बात सामने आ रही है कि 4 महीने पहले ब्लास्ट की तैयारी पूरी कर ली गई थी लेकिन ये सवाल भी बनता है कि जैश-ए-मोहम्मद ने दिल्ली को दहलाने की साज़िश शुरू कब की थी. अब तक की जांच के मुताबिक़ साज़िश शुरू करने को लेकर 2 थ्योरी सामने आ रही हैं.

पहली थ्योरी के मुताबिक़ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश के ठिकाने बुरी तरह ध्वस्त होने के बाद बदला लेने के इरादे से दिल्ली में आतंकी हमले की साज़िश रची गई. मई में जैश के ठिकानों को तबाह किया गया था. यानी पहली थ्योरी के मुताबिक 6 महीने पहले जैश ने आतंकी हमले की साजिश रची.

दूसरी थ्योरी के मुताबिक विस्फोट की तैयारी 2 साल से की जा रही थी. जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील लगभग 2 वर्षों से विस्फोटक जमा कर रहे थे. इसी का नतीजा है कि उनके पास लगभग 3 हजार किलो विस्फोटक जमा हो गया था.

हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर करना था अटैक

गिरफ़्तार आतंकियों से पूछताछ में एक और ख़ुलासा हुआ है जो बहुत ख़ौफनाक है. एक तरफ़ तो ये आतंकवादी पुलवामा की तरह फिदायीन हमला करने की फिराक में थे, वहीं दूसरी तरफ़ इनका एक मॉड्यूल पहलगाम की तरह धर्म देखकर हिंदुओं को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था. आज आपको ये जानना चाहिए कि जिस आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही थी..उसमें पुलवामा जैसी खतरनाक साजिश के साथ-साथ पहलगाम जैसी बर्बर सोच शामिल थी. आतंकियों का प्लान धर्म देखकर धमाका करने का था.

सूत्रों के मुताबिक गिरफ़्तार आतंकियों के टारगेट पर उत्तर प्रदेश में स्थित मंदिर और धार्मिक स्थल थे. खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक स्थलों पर ये आतंकी हमला करना चाहते थे. डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को हमले के लिए एक्टिवेट कर रखा था. 

यानी आतंकियों की सोच पहलगाम हमले के जैसी ही थी. पहलगाम में धर्म पूछकर चुन-चुनकर हिंदुओं को मारा गया और अयोध्या-काशी में तो धर्म पूछने की जरूरत ही नहीं थी. हिंदुओं की श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्रों पर हमला करके ये आतंकी हिंदुओं में दहशत फैलाना चाहते थे.

ऑस्ट्रेलिया में बसना चाहती थी जिहादी डॉक्टर  

आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अयोध्या और वाराणसी में इन आतंकियों की साज़िश कामयाब हो जाती तो कितना बड़ा नुक़सान होता. आम तौर पर 70 से 80 हज़ार श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए हर रोज आते हैं. इतनी भीड़ में हमला होने पर वहां हालात बेकाबू हो सकते थे.

भारत के खिलाफ इस आतंकी साज़िश में जैश का मोहरा कही जाने वाली डॉक्टर शाहीन फिलहाल जांच एजेंसियों की गिरफ़्त में है. डॉक्टर शाहीन आतंकियों के नेटवर्क से जुड़ने से पहले कानपुर के अस्पताल में डॉक्टर थी. यहीं के एक डॉक्टर जफर हयात से उसकी शादी हुई थी लेकिन लगभग 12 साल पहले दोनों का तलाक़ हो गया. आज हमने शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात से भी बात की. डॉक्टर जफर हयात के मुताबिक़ शाहीन पहले कट्टर नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया में बसना चाहती थी.

वहीं शाहीन के पिता को ये यकीन नहीं हो रहा कि वो जैश की आतंकवादी हो सकती है, ठीक उसी तरह शाहीन के पूर्व पति को भी यकीन नहीं कि वो कोई साजिश रच सकती है. ये अलग बात है कि वो लंबे समय से शाहीन के संपर्क में नहीं हैं और इस समय उसके संपर्क का दायरा सिर्फ़ जैश-ए-मोहम्मद बताया जा रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां