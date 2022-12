Rohini Acharya: लालू की बेटी रोहिणी सोशल मीडिया पर छाईं, इस काम से जीता सबका दिल, नेटिजन्स बोले- ऐसी होती हैं पापा की परियां!

Lalu Prasad Yadav Kidney Transplant: बीमार राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. आपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आई और यह सफल रहा. इस किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की जमकर तारीफ हो रही है. उनके इस कदम से बेटियों का मान और बढ़ गया है. इस खबर से वाकिफ हर बेटी का पिता आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है. ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर रोहिणी की तारीफ में लोग जमकर पोस्ट कर रहे हैं.

किडनी डोनेट करने से पहले रोहिणी ने क्या कहा?

Ready to rock and roll

