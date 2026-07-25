क्या पुराने लूपहोल्स बने वजह, आखिर किन घटनाओं ने सरकार को संसद में 'वंदे मातरम्' पर कड़ा बिल लाने को मजबूर कर दिया?

Vande Mataram New Law News: राष्ट्रगीत वंदे मारतम के सम्मान को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को राज्यसभा में 'वंदे मातरम्' को कानूनी सुरक्षा देने वाला एक विधेयक पेश किया. इस बिल का नाम 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' है . सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को भी राष्ट्रगान 'जन गण मन' की तरह कानूनी संरक्षण प्रदान करना है. ऐसे में आपको जानना चाहिए अगर ये बिल संसद से पास होता है तो क्- क्या बदल जाएगा. इस बिल में क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं. सरकार इस सत्र की शुरुआत 'वंदे मातरम्' से जुड़े ऐतिहासिक विधेयक से क्यों करने जा रही है. सबसे पहले आपको इस बिल के बारे में जानना चाहिए इसमें क्या क्या प्रावधान हैं.
अभी राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत केवल राष्ट्रगान के गायन को जानबूझकर रोकना या उसमें व्यवधान डालना दंडनीय अपराध है. अब संविधान संशोधन के बाद यही प्रावधान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् पर भी लागू होगा. अगर यह कानून बन गया, तो कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर वंदे मातरम् गाने से लोगों को रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
यदि कोई व्यक्ति वंदे मातरम् गा रही सभा में जानबूझकर हंगामा करता है, शोर मचाता है या गायन बाधित करता है तो भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है. ऐसा करने वाले को तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा. राज्यसभा में पेश किए गए बिल में इसे लाने का उद्देश्य और कारण भी बताया गया है.
इस बिल में जानकारी दी गई है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक में उसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 'वंदे मातरम्', जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसे 'जन गण मन' जैसा सम्मान और समान दर्जा प्राप्त होगा.
बताते चलें कि वर्तमान में 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मान तो प्राप्त है लेकिन उसके गायन में बाधा डालने या उसका अपमान करने से रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है. इसलिए प्रस्ताव है कि 1971 के अधिनियम की धारा 3 में संशोधन कर राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को भी शामिल किया जाए, ताकि उसके गायन को जानबूझकर रोकना या उसमें व्यवधान उत्पन्न करना भी दंडनीय अपराध बन सके. यह विधेयक इसी मकसद को पूरा करने के लिए लाया गया है.
लेकिन राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल आते ही इसपर राजनातिक दलों और कुछ मौलानाओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी. कुछ इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं. नया बिल पेश होने के बावजूद कुछ लोग मज़हब का हवाला देकर वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं. कह रहे हैं कि उन्हें कोई वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. जब नेताओं को वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा जाता है तो वो कहते थे कानून के मुताबिक ये जरूरी नहीं है. जब उनसे वंदे मातरम गाने के लिए कहा जाता था तो वो कहते थे कि कानून में ऐसा नहीं लिखा है.
वंदे मातरम के अपमान की ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इसी साल मार्च में तेलंगाना विधानसभा में वंदे मातरम के गायन के दौरान AIMIM के विधायक सदन से बाहर चले गए थे. अप्रैल में इंदौर नगर निगम की बैठक में कांग्रेस की एक पार्षद ने वंदे मातरम को लेकर गुस्से में आपत्तिजनक टिप्पणी की. आपत्ति जताए जाने पर उन्होंने कानून में इसका प्रावधान न होने का दावा किया था. अब सरकार इसी लूपहोल को भरने जा रही है.
#DNAमित्रों | संसद में आज वंदे मातरम बिल पेश हो गया..वंदे मातरम के अपमान पर कितनी सजा होगी?
संसद में पेश 'वंदे मातरम बिल' का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #Parliament #VandeMataramBill #RajyaSabha@RahulSinhaTV pic.twitter.com/7cdp7PZCuN
— Zee News (@ZeeNews) July 24, 2026
इससे भड़के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने वंदे मातरम का विरोध करते हुए उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है. सोचिए, राष्ट्र गौरव का किस स्तर पर विरोध किया जा रहा है. यही वजह है कि क़ानून में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी है. क़ानून बन जाने के बाद वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाले लोगों या वंदे मातरम का अपमान करने वाले लोगों के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा. अब उन्हें किसी भी कार्यक्रम या सरकारी समारोह में वंदे मातरम का पूरा सम्मान करना ही होगा. अब इससे भागने का कोई रास्ता उनके पास नहीं होगा.