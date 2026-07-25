क्या पुराने लूपहोल्स बने वजह, आखिर किन घटनाओं ने सरकार को संसद में 'वंदे मातरम्' पर कड़ा बिल लाने को मजबूर कर दिया?

Vande Mataram New Law News: राष्ट्रगीत वंदे मारतम के सम्मान को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को राज्यसभा में 'वंदे मातरम्' को कानूनी सुरक्षा देने वाला एक विधेयक पेश किया. इस बिल का नाम 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' है . सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को भी राष्ट्रगान 'जन गण मन' की तरह कानूनी संरक्षण प्रदान करना है. ऐसे में आपको जानना चाहिए अगर ये बिल संसद से पास होता है तो क्- क्या बदल जाएगा. इस बिल में क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं. सरकार इस सत्र की शुरुआत 'वंदे मातरम्' से जुड़े ऐतिहासिक विधेयक से क्यों करने जा रही है. सबसे पहले आपको इस बिल के बारे में जानना चाहिए इसमें क्या क्या प्रावधान हैं.