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क्या पुराने लूपहोल्स बने वजह, आखिर किन घटनाओं ने सरकार को संसद में 'वंदे मातरम्' पर कड़ा बिल लाने को मजबूर कर दिया?

Vande Mataram Controversy News: सरकार ने 'वंदे मातरम्' पर एक कड़ा बिल संसद में कानून बनाने के लिए पेश किया है. इस बिल में वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है.सवाल ये है कि आखिर वे कौन-सी घटनाएं रहीं, जिन्होंने सरकार को 'वंदे मातरम्' पर कड़ा बिल लाने को मजबूर कर दिया.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Jul 25, 2026, 01:51 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:53 AM IST
क्या पुराने लूपहोल्स बने वजह, आखिर किन घटनाओं ने सरकार को संसद में 'वंदे मातरम्' पर कड़ा बिल लाने को मजबूर कर दिया?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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