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Hindi Newsदेशबंगाल में बीजेपी की पहली सरकार आते ही पहला काम क्या करेगी? पीएम मोदी ने बताया

बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार आते ही पहला काम क्या करेगी? पीएम मोदी ने बताया

PM Modi Speech: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल और असम की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए जनता को सभी चुनावी वादे पूरा करने का भरोसा जताया है. अपने संबोधन में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की आगामी सरकार की रूपरेखा के संकेत दे दिए हैं. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 04, 2026, 08:24 PM IST
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बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार आते ही पहला काम क्या करेगी? पीएम मोदी ने बताया

PM Modi on West Bengal BJP Win: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद पार्टी मुख्यालय से देशभर की जनता को संबोधित करते हुए जनता-जनार्दन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनका आभार जताया. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बता दिया है कि बंगाल में चुनाव जीतने के बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण होगा तो बंगाल की सरकार का पहला फैसला क्या होगा, पीएम मोदी ने बता दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की महान जनता को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे. हम ये नहीं देखेंगे कि किसने बीजेपी को वोट दिया या नहीं दिया. हम पूरे बंगाल का समुचित विकास करेंगे.

बंगाल में क्या होगी बीजेपी का पहला फैसला?

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही दो चीजों पर फोकस किया जाएगा. पहला काम बंगाल की जनता को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए वो हेल्थ कवर दिया जाएगा, जिसे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते 11 सालों से रोक रखा था. केंद्र की आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लॉन्च किया जाएगा. 

(यह भी पढ़ें- केरल में कांग्रेस ने कैसे खत्म किया सत्ता का वनवास? 10 साल बाद धमाकेदार जीत की इनसाइड स्टोरी)

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इसके साथ बीजेपी आक्रामक रूप से बंगाल से घुसपैठियों को भगाने का काम करेगी. पीएम मोदी ने कहा, 'जिन लोगों ने भारत की जनता के हितों पर अवैध रूप से डाका डाल रखा था, ऐसी गलतियों को दोहराने नहीं दिया जाएगा. महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी. युवाओं को रोजगार मुहैया कराकर पलायन रोका जाएगा. इस तरह पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की भावी बीजेपी सरकार के कामकाज के शुरुआती दिनों का रोडमैप जनता के सामने रख दिया है.

यह भी पढ़ें- अंधेरा छटेगा कमल... अरब सागर से गंगासागर तक खिला कमल, सच साबित हुई 'अटल' भविष्यवाणी)

गौरतलब है कि 2021 में जब टीएमसी सरकार ने जीत की हैट्रिक लगाई थी तो करीब दो महीनों तक टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के कैंडिडेट्स और बीजेपी समर्थकों को भयानक हिंसा का शिकार बनाया था. पोलिंग एजेंट्स और बूथ वालों के घरों में आग लगा दी थी. बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेर-घेरकर मारा गया था. यही वजह थी कि पश्चिम बर्द्धमान जिले में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी का एक कार्यकर्ता भावुक हो गया. पश्चिम बर्द्धमान जिले की बारबानी सीट पर बीजेपी की जीत के बाद पार्टी का एक कार्यकर्ता भावुक हो गया और खुशी में फफक-फफक कर रोने लगा. उसने कहा कि टीएमसी के गुंडों से बहुत मार खाई है. आज उस गुंडाराज का अंत हो गया. 

पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में आज की जीत को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बलिदान की जीत बताया.

आज से बंगाल भयमुक्त: TMC

पीएम मोदी ने ये भरोसा भी दिलाया कि अब बंगाल में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है. पीएम मोदी ने कहा, 'डॉ. मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था. आज 4 मई, 2026 को बंगाल की जनता ने हम बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है. बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है. आज से बंगाल भयमुक्त होकर विकास के भरोसे से युक्त हुआ है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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