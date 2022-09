लड़कियां अकेले में Google पर सबसे ज्यादा क्या सर्च करती हैं? इस रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

What Girls Mostly Search On Internet: भारत में 2020 में 749 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर्स थे, जिनकी कुल संख्या 2040 तक 1.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है. स्टेटिस्टा एनालिसिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादातर यूजर्स अपने मोबाइल गैजेट्स के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, देश में पुरुषों की तुलना में इंटरनेट तक पहुंच रखने वाली महिलाओं की संख्या काफी कम है. ग्रामीण भारत में महिला इंटरनेट यूजर्स की संख्या और भी कम है. लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में महिला यूजर्स के प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है.

लड़कियां इंटरनेट पर क्या सर्च करती हैं?

एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2011 की चौथी तिमाही में कुल 825 मिलियन यूजर्स में से लगभग 43-45% महिलाएं थीं. इससे अलग क्या आपने आपने कभी सोचा है कि महिला इंटरनेट यूजर्स की सर्च हिस्ट्री में क्या हो सकता है? हाल ही में आई एक रिपोर्ट बताती है कि 75% महिलाएं 15-34 उम्र की श्रेणी में आती हैं. 31% टीनेजर्स फिट रहने के लिए डाइट और अन्य चीजों की तलाश करती हैं. 17% सेक्स, डिप्रेशन और ड्रग्स से संबंधित विषयों पर सर्च करती हैं.

दिल टूटने पर याद आता है गूगल

इसके अलावा महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले रिजल्‍ट में से एक था रिलेशनशिप. सर्वे के मुताबिक उनमें से ज्यादातर रिश्तों से जुड़ी चीजों की तलाश करती हैं. वे दिल टूटने से निपटने के तरीके से संबंधित सलाह की तलाश करती हैं. इसके अलावा महिला यूजर्स करियर से संबंधित कंटेंट भी सर्च करती हैं. करियर और स्कूल के बारे में जानकारी लेने के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक संभावना है. कुछ मुख्य रूप से हाई एज्यूकेशन कोर्स और इंस्टीट्यूशन सर्च करती हैं, जहां वे स्टडी कर सकें.

फैशन और ब्यूटी की भी खुमारी

एक और चीज जो महिला इंटरनेट यूजर्स की सर्च में सबसे ऊपर है वह है फैशन और सुंदरता. यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों को फैशन में तीन गुना अधिक दिलचस्पी है. लड़कियां ऑनलाइन स्टोर से कपड़े खरीदती हैं क्योंकि वे सभी साइज और क्वांटिटी के साथ सहज होती हैं.

