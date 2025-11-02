मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा

Aurangzeb History: मुगल इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब (Mughal emperor Aurangzeb) अपने आखिरी वक्त में टूट चुका था. वो मरने से पहले किसी आम इंसान की तरह गिल्ट में था. प्राण पखेरू होने से पहले उसे कौन सी चिंता खाए जा रही थी, आइए इतिहास का वो किस्सा आपको बताते हैं, जो कम लोगों को पता होगा.
Aurangzeb's last words: मुगल इतिहास हमेशा से लोगों की पसंदीदा विषय रहा है.बाबर से बहादुरशाह जफर तक के किस्से-कहानियां आज भी चाव से सुने जाते हैं. कोई कला प्रेमी था तो रंगीन मिजाज और एक था औरंगजेब जिसे मुगलिया सल्तनत का सबसे बेरहम बादशाह माना जाता है. उसे मरे हुए एक जमाना बीत गया. जिस जगह उसकी मौत हुई और जहां वो दफनाया गया उस राज्य में वो आज भी आए दिन लाइमलाइट में बना रहता है. आइए आपको उससे जुड़ा एक किस्सा बताते हैं कि जब उसे अपने आखिरी वक्त का अहसास हुआ तो उसके दिलोदिमाग में क्या चल रहा था.
मुगलिया सल्तनत का छठा बादशाह औरंगजेब था जिसने 31 जुलाई 1658 से लेकर 3 मार्च 1707 तक यानी अपनी मृत्यु पर्यंत एकछत्र राज किया. औरगंजेब खुद को आलमगीर यानी विश्व विजेता कहलाना पसंद करता था. उसने सत्ता के लिए पिता शाहजहां को कैद किया. भाई दारा शिकोह की हत्या कराई. हिंदुस्तान में उत्तर भारत के बाद दक्कन का रुख किया और वहां जीते गए हिस्सों में इस्लामी कानून लागू किया. इसके साथ ही उसने अकबर द्वारा खत्म किया गया गैर-मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया था.
उसके हरम में सबसे कम महिलाएं थीं. इतिहासकारों के मुताबिक अपने आखिरी समय में औरंगजेब खुद से बातें कर रहा था. उसने कहा, 'अल्लाह ने मुझे जितनी सांसें बख़्शी थीं, उसका एक कतरा भी मैं अदा नहीं कर पाया. क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें?' इतना कहकर उसने बोलना बंद कर दिया. हालांकि उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे. उसके शहजादे आजम शाह ने जब गौर से पिता का चेहरा देखा तो हैरान रह गया. उसने झुककर उनकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा. उसने मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर हाथों को हथेलियों में जकड़ना चाहा, लेकिन औरंगजेब का शरीर ठंडा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका.
रिपोर्ट्स के मुताबिक औरंगजेब ने अपनी मौते के दिन अपने छोटे बेटे कामबख़्श को बुलाकर अपनी चिंता जताई. उसने कहा, 'मेरे मरने के बाद मेरे लोगों से बुरा सलूक होगा. जो मैंने लोगों के साथ किया, वही मेरे अपनों के साथ होगा.' उसने अपने दूसरे और सबसे चहेते बेटे आजम शाह से कहा, 'बादशाह के तौर पर मैं नाकाम रहा. मेरा कीमती जीवन किसी काम नहीं आया. अल्लाह हर जगह है, लेकिन मैं बदनसीब हूं कि जब उनसे मिलने की घड़ी आ रही है तब मैं उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा. मैं पापी हूं. शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं, जिसे माफ किया जा सके.'
मौत करीब आ रही थी वो परेशान था. वो दुआओं में सुकून ढूंढ रहा था. मौत वाले दिन उसने सुबह आजम शाह को बुलाकर कुछ बात की. उसकी आंखें सही से नहीं खुल पा रही थीं. मरणासन्न औरंगजेब के पास लोगों की भीड़ थी. उसका आखिरी वक्त आ गया था. एक आखिरी प्रार्थना हुई. उसकी आंखे बंद हो गईं और प्राण निकल गए.
