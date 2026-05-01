'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ गई 'महाभारत'? पूरी कहानी

West Bengal Election 2026: विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण पूरा होने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल-पुथल जारी है. सभी उम्मीदवार 4 मई का इंतेजार कर रहे हैं. इसी बीच देर रात पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर कुछ बड़ी घटनाएं घटीं, साथ ही हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने मिला. जिसके चलते चुनाव आयोग को प्रेस कांफ्रेंस भी करनी पड़ गई. चलिए जानते हैं कि बंगाल की राजनीति देर रात क्या-क्या हुआ?

एक दिन लेट आया Today’s Chanakya का एग्जिट पोल

Today’s Chanakya ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने चुनावी अनुमानों में मौजूदा राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह से पलट दिया है. उसने BJP को 192 सीटों के साथ भारी जनादेश दिया है, जबकि 15 साल से सत्ता में काबिज TMC को 100 सीटों की घटी हुई संख्या के साथ विपक्ष में धकेल दिया है. यह ताजा अनुमान इसी ट्रेंड के मुताबिक है, जिसमें कम से कम चार अन्य पोलस्टर्स ने भी ममता बनर्जी की पार्टी के मुकाबले BJP को बढ़त दी है.

देर रात स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता बनर्जी

सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार देर रात कोलकाता के भवानीपुर स्थित स्ट्रॉन्ग रूम (जहां EVM रखी जाती हैं) पहुंचीं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी EVM से छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश को रोक देगी. ममता बनर्जी यहां बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य के कई हिस्सों से EVM में गड़बड़ी की खबरें मिली हैं. उन्होंने कहा,'यहां EVM का स्ट्रॉन्ग रूम है. हमें कई जगहों से गड़बड़ी की जानकारी मिली है. टीवी पर CCTV देखकर मुझे लगा कि मुझे खुद जाकर देखना चाहिए. शुरुआत में केंद्रीय बलों ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन चुनाव नियमों के अनुसार उम्मीदवार और एजेंट को अंदर जाने की अनुमति होती है.'

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This is the murder of democracy in broad daylight. CCTV footage has exposed how @BJP4India, in active collusion with the @ECISVEEP, is opening ballot boxes without the presence of any relevant party stakeholders. This is gross electoral fraud being committed openly… pic.twitter.com/aSe36kGKPI — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026

ममता ने EC पर लगाए गंभीर आरोप

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा,'हमारे एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, बहुत ज्यादा एकतरफा रवैया अपनाया जा रहा है. इसके बावजूद अगर कोई EVM या काउंटिंग में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, तो हम पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की और कहा, जीत तय है.' टीएमसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बंगाल दिल्ली और गुजरात के दबाव में नहीं झुकेगा. पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्रीय बलों की हर कार्रवाई का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा और नतीजों के बाद हर गलत काम का हिसाब लिया जाएगा.

BJP and their compromised Election Commission have no idea who they are dealing with. They have imported operatives from other states to swarm the area outside the Netaji Indoor Stadium, staging a media spectacle to mask their fear. We do not need to mobilize. At one command… pic.twitter.com/PHQk7K5fiQ — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026

दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या- भाजपा

दूसरी तरफ कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच विवाद हो गया. बीजेपी नेता तापस रॉय ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वह झूठे आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ रही है और अपनी हार की तैयारी कर रही है. टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी, चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिना किसी पार्टी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स (मतपेटियां) खोल रही है, जो गलत है. इसी मुद्दे पर टीएमसी नेताओं कुणाल घोष और शशि पांजा ने विरोध प्रदर्शन किया. वहीं बीजेपी का कहना है कि वहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और टीएमसी बेवजह अफवाह फैला रही है.

टीएमसी नेताओं का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने वहां आकर हंगामा किया. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया और यह लोकतंत्र के खिलाफ है. टीएमसी ने इसे दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या बताया है, जबकि बीजेपी इन सभी आरोपों को गलत बता रही है.

चुनाव आयोग को देर रात करनी पड़ी प्रेस कांफ्रेंस

राज्य में हंगामा होता देख चुनाव आयोग को भी जवाब देना पड़ा. पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने साफ कहा है कि EVM रखने वाले स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है. यह बयान टीएमसी के उन आरोपों के बाद आया है, जिसमें बीजेपी और चुनाव आयोग पर बिना पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स खोलने का आरोप लगाया गया था.

अधिकारी के मुताबिक कहीं भी CCTV बंद नहीं था और सभी स्ट्रॉन्ग रूम की लगातार निगरानी हो रही है, साथ ही राजनीतिक दलों के लोग भी बाहर बैठकर स्थिति देख सकते हैं. उन्होंने बताया कि शाम करीब 4 बजे पोस्टल बैलेट वाले कमरे को नियम के तहत खोला गया था और इसकी जानकारी सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को दी गई थी, जबकि EVM वाले कमरे पूरी तरह सील थे. अग्रवाल ने कहा कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और वोटों की गिनती निष्पक्ष और साफ तरीके से होगी, साथ ही चुनाव आयोग के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है.